TOTO nechcel počuť nikto! Doterajšie konsolidačné balíky nestačia: Potrebujeme naškrabať ďalšie miliardy eur

BRATISLAVA - Dokopy už tri sady konsolidačných opatrení nám poriadne utiahli opasky. Štátna kasa však na tom napriek tomu dobre nie je dobre a ani tak skoro zrejme nebude. Analytici z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť upozornili, že bez pokračovania v konsolidácii sa deficit do roku 2029 navýši na úroveň 6% HDP a verejný dlh vzrastie na 75% HDP. Pristúpiť tak treba k ďalším opatreniam za miliardy eur.
Analytici na základe aktualizovanej strednodobej fiškálnej prognózy očakávajú, že bez dodatočných opatrení vzrastie deficit od roku 2027 nad úroveň 5 % HDP. Do roku 2029 sa následne predpokladá nárast deficitov až k úrovni 6 % HDP, čo je v prepočte viac ako 9,6 mld. eur. Prognóza vychádza z aktuálneho stavu legislatívy, najnovšej makroprognózy a modeluje vývoj v scenári bez ďalších opatrení.
"K zhoršovaniu deficitu na celom horizonte prispieva najmä nárast úrokových výdavkov, keďže náklady na financovanie štátneho dlhu sa v rokoch 2027 až 2029 zvyšujú každoročne o sumu 0,2 % HDP. Nad rámec úrokov dochádza v roku 2027 k zhoršeniu oproti roku 2026 najmä v dôsledku nárastu obranných výdavkov z dôvodu kumulácie dodávok vojenskej techniky v roku 2027 (medziročne 0,4 % HDP), ako aj nákladov spojených s reformou dlhodobej starostlivosti (0,2 % HDP)," uviedli.
Na dosiahnutie cieľov vlády stanovených v schválenom Rozpočte verejnej správy na roky 2026-2028 bude potrebné prijať výrazné konsolidačné opatrenia. "Už v aktuálnom roku negatívna odchýlka od rozpočtového cieľa vlády dosahuje 0,4 % HDP (535 mil. eur)," poukázali. Potrebu dodatočných opatrení odhadujú pre rok 2027 v sume 2,7 mld. eur (1,8 % HDP) a pre rok 2028 dodatočných 1,4 mld. eur (0,9 % HDP).