Olympiáda 2026 Ďalší škandál! Hlavného trénera Fínov poslali okamžite domov: Igor to prehnal s alkoholom

MILÁNO - Pôsobenie fínskeho tímu v skokoch na lyžiach na zimných olympijských hrách poznačil nepríjemný incident. Hlavný tréner reprezentácie slovinského pôvodu Igor Medved musel predčasne opustiť dejisko hier po tom, čo porušil interné pravidlá týkajúce sa konzumácie alkoholu.
Rozhodnutie oznámil vo štvrtok Fínsky olympijský výbor. Štyridsaťštyriročný tréner zo Slovinska podľa vedenia tímu požil alkohol počas pobytu na olympiáde, aj keď mimo pracovného času.
"Medved sa dnes vrátil domov. Porušenie pravidiel berieme veľmi vážne a budeme konať rýchlo. V tíme máme nulovú toleranciu voči alkoholu," uviedol manažér fínskeho olympijského tímu Janne Hänninen pre denník Ilta-Sanomat.
Verejnosti odkázal, že ho to celé mrzí
Samotný tréner priznal chybu a verejne sa ospravedlnil. "Urobil som chybu. Chcel by som sa ospravedlniť celému tímu, športovcom aj fanúšikom. Prajem tímu pokoj, aby sa mohol plne sústrediť na olympiádu," odkázal Medved.
Tím sa teraz chce sústrediť na výkony
Podľa Hänninena by incident nemal zásadne ovplyvniť vystúpenie fínskeho tímu. "Najdôležitejšie je, aby mali športovci aj realizačný tím pokoj. Disciplíny sa ešte len začínajú, preto sa musia všetci sústrediť výhradne na šport," zdôraznil. Dodal, že podobné situácie sa síce občas stanú, no priorita zostáva jasná – športové výkony.
Výkonná riaditeľka Fínsky lyžiarsky zväz Marleena Valtasolová zároveň informovala, že vedenie skokanského tímu prevezmú doterajší asistenti. Skokanov budú do konca hier pripravovať asistent Lasse Moilanen, tréner ženského tímu Ossi-Pekka Valta a športový riaditeľ zväzu Petter Kukkonen.
Organizátori zároveň oznámili, že plánovaná tlačová konferencia fínskeho tímu pred sobotňajšími pretekmi bola zrušená. Medved viedol fínskych skokanov od júna 2024 a v minulosti pôsobil aj pri slovinskej reprezentácii.