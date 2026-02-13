Tragická nehoda pri Trebišove: Hlásia jedného mŕveho a niekoľko zranených! Cesta je uzavretá

TREBIŠOV - Tragické ráno pri Trebišove. Na ceste I/79 pri križovatke s ulicou Družstevná došlo k vážnej dopravnej nehode dvoch osobných motorových vozidiel, ktorá si vyžiadal jednu obeť.
Podľa predbežných informácií vodič vychádzajúci z vedľajšej cesty nedal prednosť vozidlu idúcemu po hlavnej ceste v smere od obce Veľaty na Nový Ruskov, následkom čoho došlo k zrážke.
V jednom z vozidiel utrpeli tri osoby zranenia, predbežne ľahšieho charakteru. Žiaľ, starší vodič druhého auta bol na mieste mŕtvy.
"Policajti Okresného dopravného inšpektorátu nehodu dokumentujú a vykonávajú potrebné úkony. K objasneniu presných príčin nehody bol prizvaný znalec z odboru dopravy," uviedla polícia. Cesta I/79 je aktuálne uzavretá v oboch smeroch a premávka je odkláňaná hliadkami.