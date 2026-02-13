Šimečkovej mame došla trpezlivosť: Útoky politikov chce odraziť právne, ŽALOBA na Blahu, na mále má aj premiér!

BRATISLAVA - Centrom koaličnej pozornosti sa počas posledných týždňov stala mama jedného z politických predstaviteľov opozície. Ide o Martu Šimečkovú z Projektu Fórum, ktorá je zároveň mamou lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. V súvislosti s jej prehreškami v kauze vládneho auditu niektorí politici volia poriadne ostrý slovník a Šimečkovej už došla trpezlivosť.
O plánoch Marty Šimečkovej na právne kroky informoval portál Aktuality.sk. V centre jej pozornosti sú hlavne politici ako europoslanec Ľuboš Blaha a premiér Robert FIco (obaja za Smer-SD). Kauza jej občianskeho združenia Projekt Fórum súvisí hlavne s podivuhodným a viacnásobným preplácaním faktúr, pričom prilepšiť si mala aj samotná Šimečková. V koalícii, no najnovšie aj u Igora Matoviča v opozícii sa už skloňuje aj slovné spojenie "subvenčný podvod".
Napriek tomu sa však v rámci koalície spomínajú aj ráznejšie vyjadrenia, voči ktorým sa matka opozičného lídra z PS rozhodla brániť. Všetko sa rozbehlo ešte v septembri, keď na tlačovke začal rozprávať samotný premiér Robert Fico o samotnej Šimečkovej, ktorú obvinil, že sa aj s jej spolupracovníčkou Andreou Pukovou obohacovali na úkor štátu. Označil ich tiež za príživníčky a podvodníčky. Spočiatku teda išlo primárne o politickú tlačovú konferenciu, no neskôr sa uskutočnil aj vládny audit, ktorý skutočne pri Projekte Fórum zistil pochybnosti a spomínané dvojnásobné, trojnásobné preplácanie faktúr.
Blaha píše o "Šimečkovskej mafii"
Jeden z ostrejších politikov je určite aj europoslanec Ľuboš Blaha, ktorý na sociálnej sieti napísal: "Šimečkovská mafia roky rozkrádala štát." To už bolo na Šimečkovú dosť, a preto na Blahu ako podpredsedu Smeru-SD podáva žalobu. Tá najnovšie nevylúčila ani to, že sa bude brániť aj voči výrokom premiéra, a to žalobou na ochranu osobnosti. "V týchto dňoch podnikám právne kroky. Predbežne podávam civilnú žalobu na Ľuboša Blahu," reagovala pre Aktuality.sk, no na ďalšie detaily bola skúpa. Nevie sa ani to, či bude žiadať ospravedlnenie alebo náhradu nemajetkovej ujmy.
Tvrdé slová premiéra a neuskutočnená návšteva polície
Šimečková už avizovala právne kroky skôr, v septembri. Išlo o obdobie po tlačovej konferencii Fica. "Proti bezprecedentnému urážaniu sa ideme brániť vlastným trestným oznámením, pretože ani predseda vlády si nemôže dovoliť všetko," reagovali vtedy Šimečková s Puková. Na políciu podľa všetkého však nešli.
Prípadu sa potom chopila protikorupčná jednotka z Košíc. Dôvodom malo byť podozrenie zo subvenčného podvodu. V priestore sa rozpráva o obdobie od januára 2020 do septembra 2025, kedy sa malo preplácať niekoľko desiatok faktúr. Duplicitné sumy mali dosiahnuť 69-tisíc eur. Z tejto sumy je 45-tisíc vyčlenených pre odmeny Šimečkovej a Pukovej.
Žaluje ma? Asi má doma prebytočných 130-tisíc eur, komentuje Blaha
Na krok Šimečkovej už zareagoval v statuse aj samotný Blaha sebe vlastným spôsobom. "Pani Šimečková bola vládnym auditom usvedčená z toho, že dvojmo a trojmo fakturovala, peniaze si podvodom privlastnila a pripravila štát o takú sumu, na ktorú bežný človek musí tvrdo pracovať 50 rokov. Exekuuje ju dokonca Európska únia. A ona má ešte tú drzosť podávať žalobu na nás, ktorí sme na jej podvody upozornili. Zjavne má doma prebytočných 130-tisíc a rozhodla sa investovať do právnikov," ironicky komentuje kroky Šimečkovej Blaha.