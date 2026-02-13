Inšpektori zistili nebezpečnú baktériu: Známy reťazec predával ukrajinské mäso so salmonelou!

BRNO - Česká potravinárska inšpekcia objavila nebezpečnú baktériu Salmonella infantis v kuracích prsných rezňoch predávaných v brnienskej predajni Tesco. Mäso pochádzalo z Ukrajiny a mohlo spôsobiť závažné hnačkové ochorenie salmonelózu.
Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) v Česku našla minulý rok v brnianskej predajni reťazca Tesco kuracie prsné rezne, ktoré obsahovali baktériu Salmonella infantis. Tá môže spôsobiť závažné hnačkové ochorenie – salmonelózu, uviedla SZPI na webe Potraviny na pranýři. Inšpekcia upozorňuje, že chladiace balené mäso zo septembra minulého roka môžu mať ľudia ešte stále doma v mrazničke.
Išlo o rezne pôvodom z Ukrajiny s dátumom spotreby do 4. septembra a číslom šarže 25354202. Podľa etikety išlo o privátnu značku reťazca, pričom dodávateľom mäsa bola spoločnosť Tesco. SZPI odobrala vzorku 2. septembra minulého roka. Chladené mäso inšpekcia zvyčajne nestihne stiahnuť z predaja, pretože výsledky laboratórnych testov prichádzajú až po uplynutí dátumu trvanlivosti či spotreby.
Prítomnosť salmonely nie je úplne výnimočná. V kuracom mäse ju inšpekcia minulý rok našla v Alberte v Hradci Králové, v Tescu v Českém Krumlove, v Alberte vo Veľkom Týnci na Olomoucku či v Lidli vo Frýdku-Místku. Išlo o mäso českého pôvodu aj o výrobky z Poľska či Ukrajiny. V archíve na webe Potraviny na pranýři možno nájsť aj staršie prípady.
Prítomnosť baktérií nemusí automaticky viesť k ochoreniu. Štátna veterinárna správa na svojom webe uvádza, že baktérie by mala zničiť teplota nad 60 °C, ak je potravina na tejto teplote zahrievaná aspoň päť minút. Dôležité je však sledovať teplotu vo vnútri potraviny, ktorá býva zvyčajne nižšia než na povrchu.