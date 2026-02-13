Piatok13. február 2026, meniny má Arpád, zajtra Valentín

Inšpektori zistili nebezpečnú baktériu: Známy reťazec predával ukrajinské mäso so salmonelou!

Ilustračné foto Zobraziť galériu (3)
Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov
ČTK

BRNO - Česká potravinárska inšpekcia objavila nebezpečnú baktériu Salmonella infantis v kuracích prsných rezňoch predávaných v brnienskej predajni Tesco. Mäso pochádzalo z Ukrajiny a mohlo spôsobiť závažné hnačkové ochorenie salmonelózu.

Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) v Česku našla minulý rok v brnianskej predajni reťazca Tesco kuracie prsné rezne, ktoré obsahovali baktériu Salmonella infantis. Tá môže spôsobiť závažné hnačkové ochorenie – salmonelózu, uviedla SZPI na webe Potraviny na pranýři. Inšpekcia upozorňuje, že chladiace balené mäso zo septembra minulého roka môžu mať ľudia ešte stále doma v mrazničke.

Išlo o rezne pôvodom z Ukrajiny s dátumom spotreby do 4. septembra a číslom šarže 25354202. Podľa etikety išlo o privátnu značku reťazca, pričom dodávateľom mäsa bola spoločnosť Tesco. SZPI odobrala vzorku 2. septembra minulého roka. Chladené mäso inšpekcia zvyčajne nestihne stiahnuť z predaja, pretože výsledky laboratórnych testov prichádzajú až po uplynutí dátumu trvanlivosti či spotreby.

Inšpektori zistili nebezpečnú baktériu:
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: potravinynapranyri.cz)

Prítomnosť salmonely nie je úplne výnimočná. V kuracom mäse ju inšpekcia minulý rok našla v Alberte v Hradci Králové, v Tescu v Českém Krumlove, v Alberte vo Veľkom Týnci na Olomoucku či v Lidli vo Frýdku-Místku. Išlo o mäso českého pôvodu aj o výrobky z Poľska či Ukrajiny. V archíve na webe Potraviny na pranýři možno nájsť aj staršie prípady.

Inšpektori zistili nebezpečnú baktériu:
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: potravinynapranyri.cz)

Prítomnosť baktérií nemusí automaticky viesť k ochoreniu. Štátna veterinárna správa na svojom webe uvádza, že baktérie by mala zničiť teplota nad 60 °C, ak je potravina na tejto teplote zahrievaná aspoň päť minút. Dôležité je však sledovať teplotu vo vnútri potraviny, ktorá býva zvyčajne nižšia než na povrchu.

Viac o téme: ČeskoKuracie mäsoTescoSalmonella infantis
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO IKEA sťahuje z predaja
IKEA sťahuje z predaja POPULÁRNE výrobky! Vážna výrobná chyba, OKAMŽITE ich prestaňte používať
Domáce
FOTO
Obľúbený obchod sťahuje ďalší nebezpečný výrobok: OHROZENIE zdravia! Vráťte ho do predajne
Domáce
FOTO Z trhu sťahujú TIETO
Z trhu sťahujú TIETO vajcia! Dôvodom je vtáčia chrípka, NEKONZUMUJTE ich
Domáce
FOTO
Známy obchod sťahuje z predaja NEBEZPEČNÝ výrobok! Vážne ohrozenie zdravia, NEPOUŽÍVAJTE ho
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Horskí záchranári na Donovaloch precvičujú lavínovú záchranu
Horskí záchranári na Donovaloch precvičujú lavínovú záchranu
Správy
Príchod Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku
Príchod Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku
Správy
Fico na summite o konkurencieschopnosti hovoril najmä o cenách elektriny
Fico na summite o konkurencieschopnosti hovoril najmä o cenách elektriny
Správy

Domáce správy

Šimečkovej mame došla trpezlivosť:
Šimečkovej mame došla trpezlivosť: Útoky politikov chce odraziť právne, ŽALOBA na Blahu, na mále má aj premiér!
Domáce
Riadna facka pre rodičov:
Riadna facka pre rodičov: TABUĽKA Na daňovom bonuse na dieťa stratia stovky až tisícky eur ročne!
Domáce
Dopravný kolaps na D2:
Dopravný kolaps na D2: Za Mostom Lanfranconi sa zdržíte 50 minút, tunel Sitina priebežne zatvárajú
Domáce
SHMÚ varuje: Hustá hmla komplikuje dopravu v desiatkach okresov stredného a východného Slovenska
SHMÚ varuje: Hustá hmla komplikuje dopravu v desiatkach okresov stredného a východného Slovenska
Banská Bystrica

Zahraničné

Inšpektori zistili nebezpečnú baktériu:
Inšpektori zistili nebezpečnú baktériu: Známy reťazec predával ukrajinské mäso so salmonelou!
Zahraničné
USS Gerald R. Ford
USA to s útokom na Irán myslia vážne: Do oblasti vyslali najväčšiu lietadlovú loď sveta
Zahraničné
Michael McCaul
USA pritvrdzujú: Nový zákon DROP má totálne odrezať Rusko od ziskov z ropy a zničiť tieňovú flotilu
Zahraničné
Nástupca Kadyrova v kritickom
Nástupca Kadyrova v kritickom stave: Po brutálnej nehode v Groznom mu hrozí slepota
Zahraničné

Prominenti

James Van Der Beek
POSLEDNÉ FOTO Jamesa Van Der Beeka (†48): Herecký kolega ho naposledy rozosmial!
Zahraniční prominenti
Po Katy Perry zahorel
Po Katy Perry zahorel láskou aj Orlando Bloom? Aha, ku komu má blízko!
Zahraniční prominenti
Laura a Massimo Arcolin
TRAPAS porotkyne Let's Dance: Roztrhli sa jej šaty... Ups, pred publikom ostala iba v nohavičkách!
Domáci prominenti
Silvii Kucherenko prekážajú ženy,
Ostré slová o samostatnosti žien! Kucherenko kritizuje zlatokopky: Mieria jej slová na Lauru?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

STRATÍ Zem na SEDEM
STRATÍ Zem na SEDEM sekúnd gravitáciu? Internetom sa šíri DESIVÝ DÁTUM, NASA musela okamžite zasiahnuť!
Zaujímavosti
Učebnice zemepisu KLAMÚ: Vedci
Učebnice zemepisu KLAMÚ: Vedci oficiálne potvrdili existenciu ÔSMEHO kontinentu! Mapa sveta sa PRÁVE zmenila
Zaujímavosti
Miliardy na účte už
Miliardy na účte už nestačia: Ženy dnes chcú v posteli ÚPLNE niekoho iného! TOTO povolanie je na vrchole rebríčka
Zaujímavosti
6 večerných jedál, ktoré
6 večerných jedál, ktoré vám pomôžu znížiť tuk na bruchu
vysetrenie.sk

Dobré správy

ZOH 2026 ANKETA, ktorá
ZOH 2026 ANKETA, ktorá rozdelí Slovensko: Ako v nej zahlasujete vy?
sportky.sk
ZOH 2026 Hokejový turnaj
ZOH 2026 Hokejový turnaj je v plnom prúde: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk
Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Juraj Slafkovský otvorene o zlomovom momente života: Čo mu pomáha zostať nohami na zemi?
Domáce
ZOH 2026 Celé Slovensko
ZOH 2026 Celé Slovensko sa už nevie dočkať: Položili ste si túto dôležitú otázku aj vy?
sportky.sk

Ekonomika

Valentín 2026: Zabudnite na drahé kabelky. Za zlomok ceny viete z vašej polovičky spraviť rovno majiteľku módneho impéria!
Valentín 2026: Zabudnite na drahé kabelky. Za zlomok ceny viete z vašej polovičky spraviť rovno majiteľku módneho impéria!
Plánujete prázdniny na svahu? Od januára platí pre mladých dôležitá zmena, bez tohto na lyže nechoďte!
Plánujete prázdniny na svahu? Od januára platí pre mladých dôležitá zmena, bez tohto na lyže nechoďte!
Zneužívali Slováci PN-ky? Tu je to čierne na bielom, štát hlási úsporu v desiatkach miliónov eur!
Zneužívali Slováci PN-ky? Tu je to čierne na bielom, štát hlási úsporu v desiatkach miliónov eur!
Tri dni na olympiáde môžu stáť viac ako luxusná dovolenka v exotike: Na tieto sumy sa v Miláne pripravte!
Tri dni na olympiáde môžu stáť viac ako luxusná dovolenka v exotike: Na tieto sumy sa v Miláne pripravte!

Šport

ZOH 2026 Česko s ťažkým srdcom na rozhodcu: MacKinnon vyradil dvojnásobného víťaza Stanley Cupu
ZOH 2026 Česko s ťažkým srdcom na rozhodcu: MacKinnon vyradil dvojnásobného víťaza Stanley Cupu
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 ANKETA, ktorá rozdelí Slovensko: Ako v nej zahlasujete vy?
ZOH 2026 ANKETA, ktorá rozdelí Slovensko: Ako v nej zahlasujete vy?
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026: Program dňa na olympijských hrách (piatok, 13. februára)
ZOH 2026: Program dňa na olympijských hrách (piatok, 13. februára)
Program ZOH 2026
ZOH 2026 Rozhodla druhá tretina: Aj hviezdy USA vstúpili do turnaja hladkou výhrou
ZOH 2026 Rozhodla druhá tretina: Aj hviezdy USA vstúpili do turnaja hladkou výhrou
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
Testy
Tunelom Višňové denne prejde priemerne 20.000 vozidiel
Tunelom Višňové denne prejde priemerne 20.000 vozidiel
Doprava
Cestujete do Maďarska často? Možno však nepoznáte zaujímavé fakty o tejto krajine
Cestujete do Maďarska často? Možno však nepoznáte zaujímavé fakty o tejto krajine
Správy
Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Doprava

Kariéra a motivácia

6 tipov, ako začať pracovať v administratíve
6 tipov, ako začať pracovať v administratíve
Získaj prácu
Plat 6000 eur? Toto je pozícia, ktorá môže zmeniť vašu kariéru
Plat 6000 eur? Toto je pozícia, ktorá môže zmeniť vašu kariéru
Zaujímavé pracovné ponuky
Z dresu do biznisu: Akú novú kariéru si budujú slovenskí olympionici po aktívnom športe?
Z dresu do biznisu: Akú novú kariéru si budujú slovenskí olympionici po aktívnom športe?
Motivácia a inšpirácia
Takmer každému piatemu Slovákovi nezostane z výplaty ani euro. Najhoršie sú na tom nízkopríjmové domácnosti a ľudia s nižším vzdelaním
Takmer každému piatemu Slovákovi nezostane z výplaty ani euro. Najhoršie sú na tom nízkopríjmové domácnosti a ľudia s nižším vzdelaním
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

Nebíčko v papuľke. Kuracie prsia v božskej horčicovej omáčke vyriešia zajtrajší obed.
Nebíčko v papuľke. Kuracie prsia v božskej horčicovej omáčke vyriešia zajtrajší obed.
Navonok chrumkavé, vnútri božsky mäkké. Pečené zemiaky plnené syrom a slaninou.
Navonok chrumkavé, vnútri božsky mäkké. Pečené zemiaky plnené syrom a slaninou.
NAJLEPŠIE recepty s tofu: 5 jedál, ktoré ulahodia aj mäsožravcom
NAJLEPŠIE recepty s tofu: 5 jedál, ktoré ulahodia aj mäsožravcom
Výber receptov
Táto čína s ryžou vás prenesie priamo do ázijskej kuchyne
Táto čína s ryžou vás prenesie priamo do ázijskej kuchyne
Kuracie prsia

Technológie

Neuveriteľný fotonický Isingov počítač šliape ako hodinky. Svetlo v ňom samo hľadá najlepšie riešenie
Neuveriteľný fotonický Isingov počítač šliape ako hodinky. Svetlo v ňom samo hľadá najlepšie riešenie
Technológie
Výkonná laserová zbraň amerického námorníctva úspešne zneškodnila dronové hrozby na mori
Výkonná laserová zbraň amerického námorníctva úspešne zneškodnila dronové hrozby na mori
Armádne technológie
Raytheon predstavil raketový systém Coyote: Drony v dosahu padajú na zem ako kus plastu
Raytheon predstavil raketový systém Coyote: Drony v dosahu padajú na zem ako kus plastu
Armádne technológie
Američania majú vo výzbroji raketu ERAM. Vyvinuli ju za menej než 16 mesiacov a cieli na vysoko hodnotné ciele
Američania majú vo výzbroji raketu ERAM. Vyvinuli ju za menej než 16 mesiacov a cieli na vysoko hodnotné ciele
Armádne technológie

Bývanie

Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?
Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?

Pre kutilov

Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Údržba a opravy
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Záhrada
Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Zelenina a ovocie
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najkrajší tanec olympiády im priniesol zlato: V súkromí však čelia škandálom od bývalých partnerov
Zahraničné celebrity
Najkrajší tanec olympiády im priniesol zlato: V súkromí však čelia škandálom od bývalých partnerov
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Šimečkovej mame došla trpezlivosť:
Domáce
Šimečkovej mame došla trpezlivosť: Útoky politikov chce odraziť právne, ŽALOBA na Blahu, na mále má aj premiér!
Inšpektori zistili nebezpečnú baktériu:
Zahraničné
Inšpektori zistili nebezpečnú baktériu: Známy reťazec predával ukrajinské mäso so salmonelou!
Riadna facka pre rodičov:
Domáce
Riadna facka pre rodičov: TABUĽKA Na daňovom bonuse na dieťa stratia stovky až tisícky eur ročne!
USS Gerald R. Ford
Zahraničné
USA to s útokom na Irán myslia vážne: Do oblasti vyslali najväčšiu lietadlovú loď sveta

Ďalšie zo Zoznamu