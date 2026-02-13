Šokujúce zistenia o masakre na škole: Strelkyňa zmenila pohlavie, našli jej zbrane a brala drogy

OTTAWA - Digitálna stopa, ktorú po sebe zanechala mladá trans žena zodpovedná za jednu z najhorších masových vrážd v dejinách Kanady, vykresľuje obraz dlhodobého prepadu do sveta drog, zbraní a vážnych psychických problémov. Jej vlastné príspevky na sociálnych sieťach dnes pôsobia ako mrazivé varovanie, ktoré nikto nezastavil.
Roky pred útokom zanechal varovné signály
Príspevky, ktoré po sebe zanechala Jesse Van Rootselaar na sociálnych sieťach, odhaľujú dlhodobú fascináciu halucinogénnymi látkami a strelnými zbraňami. Mnohé z nich vznikli roky pred útokom, pri ktorom pripravila o život osem ľudí. Archívne záznamy preskúmal denník New York Post, pričom ich pravosť potvrdil aj britský Telegraph.
Otvorené priznania k užívaniu silných drog
Van Rootselaar patrila medzi aktívnych používateľov platformy Reddit, kde sa opakovane pýtala na bezpečnosť užívania extrémne silných psychedelických látok. V jednom z príspevkov z novembra 2023 sa verejne zaujímala o riziká užívania 5-MeO-DMT, známeho aj ako „ropuchový jed“, ktoré niektorí odborníci označujú za jednu z najsilnejších halucinogénnych substancií vôbec.
V ďalších komentároch tvrdila, že má rozsiahle skúsenosti aj s inými druhmi DMT a považuje ich za pre seba „bezpečné“, pričom zároveň priznávala obavy zo smrti pri experimentoch v samote.
Psychické diagnózy a lieky
Vo viacerých príspevkoch sa otvorene zmieňovala o psychiatrickej liečbe. Uvádzala, že užíva antidepresíva a príležitostne aj antipsychotiká na spánok. Zároveň tvrdila, že jej boli diagnostikované poruchy pozornosti, obsedantno-kompulzívna porucha, ťažká depresia a porucha autistického spektra. Sama priznala, že počas užívania halucinogénnych húb zažila úplný psychický kolaps.
Požiar domu a pobyt na psychiatrii
V jednom z príspevkov z októbra 2023 opísala dramatický zážitok, keď po užití húb stratila kontakt s realitou a následne spôsobila požiar vlastného domu. Text začínal poznámkou, že krátko predtým opustila psychiatrické oddelenie. Opisovala stav dezorientácie, iracionálne správanie a následky, ktoré označila za „vážne“.
O niekoľko mesiacov neskôr sa v ďalšom príspevku pýtala, či je teoreticky možné získať účinky drog prostredníctvom moču závislej osoby, pričom tvrdila, že túto myšlienku zachytila v textoch piesní.
Zbrane ako verejná prezentácia
Okrem drog sa Van Rootselaar netajila ani svojím záujmom o strelné zbrane. Na špecializovaných fórach zverejňovala fotografie svojej zbierky, vrátane poloautomatickej pušky typu SKS čínskej výroby. V inom príspevku zdieľala video zo strelnice, kde strieľala zo zlatej verzie pištole Desert Eagle.
Polícia ju poznala ešte pred masakrom
Podľa vyjadrení polície bola žena orgánom činným v trestnom konaní známa už pred útokom. Policajti mali dom navštíviť opakovane a niekoľkokrát ju zadržať v rámci ochranných opatrení pre duševné zdravie. Zbrane jej boli v minulosti skonfiškované, no neskôr vrátené po zásahu legálneho vlastníka, ktorého identita nebola spresnená.
Rodinná tragédia a útok na školu
Ešte pred samotným masakrom Van Rootselaar zavraždila vlastnú matku Jennifer a jedenásťročného nevlastného brata. Následne zamierila do Tumbler Ridge Secondary School, kde spustila streľbu. O život prišiel jeden učiteľ a päť žiakov vo veku 12 až 13 rokov. Väčšina útoku sa odohrala v školskej knižnici. Po čine si vzala život.
Prechod pohlavia ako súčasť oficiálneho vyšetrovania
Polícia na tlačovej konferencii uviedla, že páchateľka sa narodila ako biologický muž, no približne pred šiestimi rokmi začala proces zmeny pohlavia na ženské. Túto informáciu orgány zverejnili v rámci faktického opisu prípadu.