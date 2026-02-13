Toto NEMALA prezradiť! Adela opísala intímne hry s Viktorom… Kubovčík sa poriadne zapotil

BRATISLAVA - Adela Vinczeová sa nezdá! Moderátorka dokáže zázračným spôsobom vytiahnuť z hostí rôzne informácie, občas sa však nechá uniesť a prezradí niečo, čo vlastne ani nechcela... Intímnosti!
Adela Vinczeová je hravá. Keď sa do hosťovského kresla v relácii ADELA trochu inak posadil Michal Kubovčík, okamžite sa chytila: „Poďme sa hrať tú zábavku, ktorú si ponúkol - nepoužiť písmeno,“ navrhla Adela a dialóg sa niesol iba v slovách, ktoré neobsahovali isté písmeno. „Dvaja degeši sa bavia,“ smiala sa. Lebo keď toto niekto sleduje a nemá kontext, vyzerá ako idiot. Ale ide o princíp istej formy tréningu... Michal priznal, že na vysokej škole mali rytmiku, čo mu nešlo a každú nedeľu to doma cvičil. „Som hluchý na to... aby som to mal ešte ťažšie, pustil som si do toho hudbu, ktorá bola melodicky úplne inde,“ prezradil a Adela zasa priznala, že skúšala tancovať mimo rytmus. „To je taká zábava!“
Celý rozhovor v plnej verzii nájdu predplatitelia na platformách Herohero a Youtube. V skrátenej verzii ho fanúšikovia Adely nájdu zadarmo na Youtube.