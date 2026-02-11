Európa sprísňuje pravidlá pre drony: Nové opatrenia počítajú so sledovaním v reálnom čase aj radarmi 5G

ŠTRASBURG - Európska komisia (EK) v stredu predstavila súbor opatrení zameraných na prevenciu bezpečnostných incidentov súvisiacich s bezpilotnými lietadlami. Reaguje tak na sériu narušení leteckej dopravy a bezpečnostné hrozby, ktoré drony v poslednom období vyvolali. Informujú o tom agentúry AFP a DPA.
Navrhované opatrenia zahŕňajú sprísnenie registrácie dronov, vytvorenie bezletových zón či zlepšenie ich detekcie v okolí kritických miest, ako sú letiská či jadrové elektrárne. Ich cieľom je podľa EK zlepšiť pripravenosť, posilniť kapacity na detekciu, koordinovať reakcie a posilniť obranyschopnosť EÚ.
Počíta sa s využitím mobilných sietí 5G, ktoré umožňujú presné sledovanie letiacich objektov v reálnom čase. Antény sietí 5G by mohli fungovať ako druh radaru, ktorý prijíma a vyhodnocuje signály odrazené od dronov. V kombinácii s umelou inteligenciou by tieto siete mohli byť schopné identifikovať neobvyklé letové trasy a okamžite upozorniť príslušné orgány. Nové opatrenia majú doplniť vojenské programy a plány existujúce v rámci Únie.
Kľúčové prvky pre obranu Európy
„Schopnosti v oblasti dronov a obrany pred dronmi sú kľúčovými prvkami obrany Európy a zabezpečenia kritickej infraštruktúry,“ uviedla podpredsedníčka EK pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová. „Videli sme, že čokoľvek sa dá použiť proti nám ako zbraň,“ dodala. V minulom roku zaznamenali európske letiská početné prípady výskytu dronov neznámeho pôvodu, ktoré viedli k pozastaveniu letovej prevádzky. Vlani v septembri do vzdušného priestoru Poľska vniklo 19 - 23 neozbrojených dronov vypustených z Ruska. Poľská armáda v spolupráci so spojencami z NATO viaceré z nich zostrelila.
„Európa musí byť schopná chrániť svoje hranice a strategické objekty prostredníctvom sofistikovaného, viacvrstvového štítu, ktorý dokáže v reálnom čase zaznamenať a neutralizovať akúkoľvek hrozbu,“ zdôraznil eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius počas vystúpenia v Európskom parlamente v Štrasburgu.
Zdroj z prostredia EK podľa agentúry AFP uviedol, že Brusel chce rozšíriť reguláciu aj na menšie drony vážiace menej ako 250 gramov. EK mieni tiež prinútiť členské štáty, aby lepšie sledovali bezletové zóny okolo citlivých lokalít. Konečným zámerom je mať softvér, ktorý by blokoval pohyb dronov v týchto oblastiach. Zámer EK neobsahuje konkrétne údaje o možných investíciách a nie je jasné, ako plánuje tieto ciele realizovať, poznamenala AFP.