Dronový útok v Sudáne zabil dve deti v náboženskej škole: Oblasť Kordofán hlási desiatky zranených

CHARTÚM - Dronový útok sudánskych polovojenských jednotiek Síl rýchlej podpory (RSF) v stredu zabil dve deti a spôsobil zranenia 12 ďalším v meste ar-Rahad na juhu krajiny, uviedol zdroju z prostredia zdravotníctva. Informuje o tom agentúra AFP.
Spomínané mesto leží v sudánskej oblasti Kordofán, ktorá je v súčasnosti najkrvavejším bojiskom vo vojne medzi RSF a sudánskou armádou, ktorá trvá od apríla 2023. „Videl som desiatky zranených študentov,“ povedal agentúre AFP jeden zo svedkov útoku a dodal, že dron zasiahol tradičnú náboženskú moslimskú školu.
Mesto ar-Rahad v štáte Severný Kordofán armáda vo februári znovu dobyla v rámci rýchlej ofenzívy, ktorá sa posunula na západ, aby prelomila dlhotrvajúce obliehanie hlavného mesta štátu el-Obeid. RSF sa odvtedy snažia znovu obkľúčiť el-Obeid, a to aj prostredníctvom opakovaných dronových útokov na hlavnú diaľnicu vedúcu z mesta, ktorá spája západnú oblasť Dárfúr s hlavným mestom Chartúm.
Od apríla 2023 pripravil konflikt medzi sudánskou armádou a polovojenskými jednotkami Sily rýchlej podpory (RSF) o život desaťtisíce ľudí, z domovov vyhnal 11 miliónov ďalších a spustil jednu z najhorších humanitárnych kríz na svete.