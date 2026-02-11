Olympiáda 2026 Prekvapivé rodinné prepojenie Vlhovej mladej parťáčky: Katka, sme na teba hrdí, odkazuje Majerský!

BRATISLAVA – Mladá lyžiarka Katarína Šrobová zažila na zimnej olympiáde v Taliansku krst ohňom. V novej disciplíne vytvorila historicky prvú dvojicu s hviezdnou Petrou Vlhovou a hoci išlo o jej veľkú premiéru, v domácom fanklube mala poriadne silné mená. Málokto totiž tušil, že talentovaná športovkyňa je neterou a krstnou dcérou slovenských politikov.
Predseda KDH Milan Majerský neskrýval emócie a na sociálnej sieti sa pochválil videom z televízneho prenosu. „Dnes som rovno po hlasovaní utekal na klub, aby som stihol fandiť mojej neterke – Katke Šrobovej. Katka, sme na teba hrdí!“ napísal hrdý Majerský. Katka totiž vytvorila slovenskú dvojicu v tímovej kombinácii práve s Petrou Vlhovou, pričom mala za úlohu zvládnuť náročnú časť v zjazde.
Rovnako nadšená bola aj jeho manželka, europoslankyňa Miriam Lexmann, ktorá je zároveň Katkinou krstnou mamou. Zverejnila archívny záber z roku 2016, kedy bol olympijský sen pre mladú lyžiarku ešte v nedohľadne. „Dnes je to skutočnosť. Celá rodina na diaľku fandí a ja sa pridávam zo Štrasburgu,“ odkázala Lexmann svojej krstnej dcére.
Debut, pri ktorom tuhla krv v žilách
Dvadsaťjedenročná Katarína Šrobová bola hodená priamo do hlbokej vody. V prvej časti tímovej kombinácie musela zdolať náročnú zjazdovku Olimpia delle Tofane. Tlak bol obrovský – ak by nedošla do cieľa, Petra Vlhová by v druhom kole nemohla ani odštartovať.
Mladá Slovenka si na trati vytrpela svoje a v spodnej časti takmer vyletela z bránok. „Bolo to na hrane, išla som trošičku dozadu na vnútornú lyžu, ale nejako som na ňu zatlačila a dokončila som to,“ priznala Šrobová. Hoci v cieli stratila na najlepšie pretekárky viac ako desať sekúnd, svoju hlavnú úlohu splnila – preťala cieľovú čiaru s platným časom a poslala Vlhovú na trať.
S Petrou Vlhovou bude štartovať aj o osem dní, no už samostatne v klasickom slalome. „Určite pôjdem slalom a ešte rozmýšľame aj nad superobrovským slalomom. Ale tam je to skôr, že nie. Dá sa povedať, že slalom je moja najlepšia disciplína, ale predsa len je to aj najobsadenejšia disciplína. Ešte sa neviem porovnávať so Svetovým pohárom, ale motyka vie vystreliť, takže skúsim urobiť, čo dokážem a teším sa na to,“ dodala.