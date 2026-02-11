Zásadný posun v prípade napadnutia komentátora Schutza: Polícia ma v rukách možného vinníka! Padlo obvinenie

KOŠICE - V súvislosti s medializovaným prípadom napadnutia komentátora denníka Sme Petra Schutza (70), ku ktorému došlo 10. januára 2026 v jednom z košických obchodných centier, polícia obvinila jednu osobu.
Ako informovala polícia, vyšetrovateľ v prípade obvinil jednu konkrétnu osobu z prečinu ublíženia na zdraví v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva. "Uznesenie bolo doručené obvinenej osobe, poškodený bude o vznesení obvinenia upovedomený v zmysle Trestného poriadku. Vyšetrovací spis bol predložený dozorujúcej prokuratúre," uviedli. "Vyšetrovanie však ešte ukončené nebolo a nakoľko je v počiatočnej fáze, nie je vhodné poskytovať podrobnejšie informácie o jeho priebehu, a to z dôvodu ochrany vyšetrovania pred jeho zmarením," dodali.
Zverejnenie detailov by mohlo podľa ich slov upozorniť páchateľa na informácie, ktorými polícia disponuje, a umožniť znehodnotenie stôp alebo ovplyvňovanie svedkov. "Niektoré informácie sú známe len páchateľovi a vyšetrovateľom a ich utajenie pomáha pri overovaní hodnovernosti výpovedí. Predčasné zverejňovanie informácií, ako aj hypotéz o motíve alebo totožnosti podozrivého, môže vyšetrovanie negatívne ovplyvniť a ohroziť ochranu reputácie osôb, ktoré sú len svedkami alebo omylom podozrivými," vysvetlili.
Polícia v tomto štádiu vyšetrovania nemôže zverejniť napríklad podrobnosti z kamerových záznamov alebo konkrétne kroky vyšetrovateľa. Ochrana vyšetrovania je súčasťou štandardných postupov pri všetkých prebiehajúcich vyšetrovaniach. Vyšetrovanie, počas ktorého polícia spolupracuje aj s inými zložkami a inštitúciami, naďalej prebieha.
Komentátora denníka SME Petra Schutza napadli začiatkom roka v Košiciach. Schutzovi mal krátko po útoku pomôcť náhodný okoloidúci, ktorý ho našiel na toaletách v zlom stave. Odniesol ho do taxíka a následne odprevadil až domov. Schutz políciu po útoku volať nechcel. "Vysvetlil mi, že je novinár a že ho niekto udrel po hlave. Vyšiel zo záchoda a ovalili ho zozadu," povedal muž, ktorý novinárovi pomohol. Ukázalo sa však, že mal zlomenú stehennú kosť, ktorú si poranil pri páde, jeho stav si vyžiadal operáciu, ktorá sa konala deň po útoku.
Pár dní potom sa polícia obrátila na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení osoby zachytenej na videu, ktorej svedecká výpoveď by mohla napomôcť k objasneniu udalosti.
"Ihneď, ako bola polícia informovaná o udalosti, ku ktorej v priestoroch košického obchodného centra došlo, policajti poškodeného kontaktovali a začali vykonávať potrebné úkony smerujúce k objasneniu skutku. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Polícia na prípade veľmi intenzívne a aktívne po celú dobu vyšetrovania konala," uvádza polícia.