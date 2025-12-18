Šokujúci objav, ktorý všetko mení! Vedci objavili v Bermudskom trojuholníku niečo zvláštne! Tajomstvo odhalené

SAN JUAN - Miesto opradené legendami, kde miznú lode aj lietadlá, má po desaťročiach aspoň čiastočné vysvetlenie. Vedci zistili, že pod hladinou Atlantiku sa skrýva geologická zvláštnosť, aká nemá vo svete obdobu.
Záhada, ktorá nemala existovať
Bermudský trojuholník patrí k najtajomnejším oblastiam planéty. Napriek tomu, že ide o intenzívne skúmanú časť Atlantického oceánu, dlhé roky nebolo jasné, prečo má táto oblasť vôbec svoju špecifickú podobu.
Nová geologická štúdia však ukazuje, že samotná existencia Bermúd je výsledkom výnimočného procesu hlboko pod zemskou kôrou. Výsledky výskumu boli publikované v odbornom časopise Geophysical Research Letters.
Nezvyčajná vrstva pod oceánskou kôrou
Geológovia sa zamerali na štruktúru podmorského podložia a objavili nezvyčajnú, mimoriadne hrubú horninovú vrstvu ukrytú pod oceánskou kôrou. Ide o tzv. podplátovanie, pri ktorom sa magma hromadí pod kôrou a vytvára stabilizačný základ.
Takáto štruktúra je v oceánskych oblastiach mimoriadne zriedkavá, pretože morská kôra zvyčajne neleží na ľahkých a hrubých vrstvách hornín.
„Ako obrovská špongia, ktorá drží dno“
Bermudský trojuholník sa rozprestiera medzi ostrovom Bermudy, Portorikom a mestom Miami v USA. Dno Atlantiku síce nie je rovné, no výrazné podmorské vyvýšeniny, aké sa nachádzajú pod Bermudami, sú výnimočné.
Výskum ukázal, že pod ostrovom sa nachádza približne 20 kilometrov hrubá vrstva podplátovania, ktorá nadvihuje morské dno. Práve táto štruktúra zabezpečuje, že Bermudy nevymizli pod hladinou.
Vedci prirovnali tento mechanizmus k obrovskej špongii, ktorá podopiera povrch a bráni jeho poklesu.
Magma zostalo uväznené v kôre
Približne pred 30 až 35 miliónmi rokov prebiehala pod Atlantikom výrazná sopečná aktivita. Magma stúpala z plášťa Zeme, no nedostala sa na povrch. Namiesto toho zostala zachytená v kôre.
Počas miliónov rokov sa tak vytvorila hrubá vrstva relatívne ľahkého horninového materiálu, ktorá dnes zohráva kľúčovú úlohu v stabilite oblasti. Bez nej by Bermudy pravdepodobne prestali existovať ako ostrov a podmorský vyvýšený terén by sa postupne prepadol.
Seizmické vlny prezradili viac než mapy
Na analýzu štruktúr vedci využili seizmické vlny zo zemetrasení, ktoré zachytáva trvalá meracia stanica na Bermudách. Keď tieto vlny prechádzajú rôznymi horninami, menia rýchlosť a smer.
Presné meranie ich príchodu umožnilo určiť hĺbku aj vlastnosti jednotlivých vrstiev pod oceánskou kôrou. Práve tak sa podarilo potvrdiť existenciu unikátneho podplátovania.
Geológia áno, zmiznutia nie
Hoci nový výskum vysvetľuje geologický pôvod Bermúd, nezodpovedá otázku, ktorá verejnosť fascinuje najviac – prečo v tejto oblasti mizli lode a lietadlá.
Záhadný let 19
Dodnes nie je jasné, čo sa stalo s piatimi americkými vojenskými bombardérmi, ktoré 5. decembra 1945 odštartovali z námornej základne Fort Lauderdale na Floride (USA) na rutinný výcvikový let.
Formácia známa ako Flight 19 zmizla bez akejkoľvek stopy. Keď sa na pátranie vydalo ďalšie lietadlo s 13-člennou posádkou, zmizlo aj to. Po oboch udalostiach sa nikdy nenašli žiadne trosky.
Zmiznuté civilné lietadlo
Ďalší prípad sa odohral 17. januára 1949, keď osobné lietadlo spoločnosti British South American Airways zmizlo počas letu nad Bermudským trojuholníkom.
Stroj Star Ariel odštartoval z Bermúd s cieľom Kingston v Jamajke, no do cieľa nikdy nedorazil. Po lietadle sa nenašla jediná stopa.
Parník, ktorý sa vrátil po desaťročiach
Záhadné osudy sa nevyhli ani lodiam. 1. decembra 1925 vyplával parník SS Cotopaxi z Charlestonu v USA s nákladom uhlia smerujúcim na Kubu. Do cieľa však nikdy nepriplával a spolu s 32 ľuďmi na palube bol považovaný za stratený.
Až v 80. rokoch potápači objavili vrak 65 kilometrov východne od pobrežia St. Augustine na Floride. Definitívne potvrdenie, že ide o SS Cotopaxi, prišlo až v roku 2020, teda 95 rokov po zmiznutí.