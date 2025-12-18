Štvrtok18. december 2025, meniny má Sláva, Slávka, zajtra Judita

Šokujúci objav, ktorý všetko mení! Vedci objavili v Bermudskom trojuholníku niečo zvláštne! Tajomstvo odhalené

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

SAN JUAN - Miesto opradené legendami, kde miznú lode aj lietadlá, má po desaťročiach aspoň čiastočné vysvetlenie. Vedci zistili, že pod hladinou Atlantiku sa skrýva geologická zvláštnosť, aká nemá vo svete obdobu.

Záhada, ktorá nemala existovať

Bermudský trojuholník patrí k najtajomnejším oblastiam planéty. Napriek tomu, že ide o intenzívne skúmanú časť Atlantického oceánu, dlhé roky nebolo jasné, prečo má táto oblasť vôbec svoju špecifickú podobu.

Nová geologická štúdia však ukazuje, že samotná existencia Bermúd je výsledkom výnimočného procesu hlboko pod zemskou kôrou. Výsledky výskumu boli publikované v odbornom časopise Geophysical Research Letters.

Nezvyčajná vrstva pod oceánskou kôrou

Geológovia sa zamerali na štruktúru podmorského podložia a objavili nezvyčajnú, mimoriadne hrubú horninovú vrstvu ukrytú pod oceánskou kôrou. Ide o tzv. podplátovanie, pri ktorom sa magma hromadí pod kôrou a vytvára stabilizačný základ.

Takáto štruktúra je v oceánskych oblastiach mimoriadne zriedkavá, pretože morská kôra zvyčajne neleží na ľahkých a hrubých vrstvách hornín.

„Ako obrovská špongia, ktorá drží dno“

Bermudský trojuholník sa rozprestiera medzi ostrovom Bermudy, Portorikom a mestom Miami v USA. Dno Atlantiku síce nie je rovné, no výrazné podmorské vyvýšeniny, aké sa nachádzajú pod Bermudami, sú výnimočné.

Výskum ukázal, že pod ostrovom sa nachádza približne 20 kilometrov hrubá vrstva podplátovania, ktorá nadvihuje morské dno. Práve táto štruktúra zabezpečuje, že Bermudy nevymizli pod hladinou.

Vedci prirovnali tento mechanizmus k obrovskej špongii, ktorá podopiera povrch a bráni jeho poklesu.

Magma zostalo uväznené v kôre

Približne pred 30 až 35 miliónmi rokov prebiehala pod Atlantikom výrazná sopečná aktivita. Magma stúpala z plášťa Zeme, no nedostala sa na povrch. Namiesto toho zostala zachytená v kôre.

Počas miliónov rokov sa tak vytvorila hrubá vrstva relatívne ľahkého horninového materiálu, ktorá dnes zohráva kľúčovú úlohu v stabilite oblasti. Bez nej by Bermudy pravdepodobne prestali existovať ako ostrov a podmorský vyvýšený terén by sa postupne prepadol.

Seizmické vlny prezradili viac než mapy

Na analýzu štruktúr vedci využili seizmické vlny zo zemetrasení, ktoré zachytáva trvalá meracia stanica na Bermudách. Keď tieto vlny prechádzajú rôznymi horninami, menia rýchlosť a smer.

Presné meranie ich príchodu umožnilo určiť hĺbku aj vlastnosti jednotlivých vrstiev pod oceánskou kôrou. Práve tak sa podarilo potvrdiť existenciu unikátneho podplátovania.

Geológia áno, zmiznutia nie

Hoci nový výskum vysvetľuje geologický pôvod Bermúd, nezodpovedá otázku, ktorá verejnosť fascinuje najviac – prečo v tejto oblasti mizli lode a lietadlá.

Záhadný let 19

Dodnes nie je jasné, čo sa stalo s piatimi americkými vojenskými bombardérmi, ktoré 5. decembra 1945 odštartovali z námornej základne Fort Lauderdale na Floride (USA) na rutinný výcvikový let.

Formácia známa ako Flight 19 zmizla bez akejkoľvek stopy. Keď sa na pátranie vydalo ďalšie lietadlo s 13-člennou posádkou, zmizlo aj to. Po oboch udalostiach sa nikdy nenašli žiadne trosky.

Zmiznuté civilné lietadlo

Ďalší prípad sa odohral 17. januára 1949, keď osobné lietadlo spoločnosti British South American Airways zmizlo počas letu nad Bermudským trojuholníkom.

Stroj Star Ariel odštartoval z Bermúd s cieľom Kingston v Jamajke, no do cieľa nikdy nedorazil. Po lietadle sa nenašla jediná stopa.

Parník, ktorý sa vrátil po desaťročiach

Záhadné osudy sa nevyhli ani lodiam. 1. decembra 1925 vyplával parník SS Cotopaxi z Charlestonu v USA s nákladom uhlia smerujúcim na Kubu. Do cieľa však nikdy nepriplával a spolu s 32 ľuďmi na palube bol považovaný za stratený.

Až v 80. rokoch potápači objavili vrak 65 kilometrov východne od pobrežia St. Augustine na Floride. Definitívne potvrdenie, že ide o SS Cotopaxi, prišlo až v roku 2020, teda 95 rokov po zmiznutí.

Viac o téme: LodeVedciBermudský trojuholníkStratené lietadlá
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Juraj Payer, dekan Lekárskej
Prezidentom Slovenskej lekárskej spoločnosti sa stane Juraj Payer
Domáce
Egyptológovia objavili vyše 200
Egyptológovia objavili vyše 200 sošiek, zosnulého sprevádzali do posmrtného života
dromedar.sk
Zahmlené okno a tajomné
ZÁHADA v hoteli: Hosť našiel na okne ODTLAČKY NÔH! Čo sa tu dialo predtým?! Internet má odvážne teórie
Zaujímavosti
YouTuber objavil niečo NEPOCHOPITEĽNÉ
YouTuber objavil niečo NEPOCHOPITEĽNÉ v Antarktíde: Vedci majú JASNÝ ODKAZ! Konšpirácie sa množia
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Adam Bardy si bez tohto nevie predstaviť Vianoce... a nehovoríme o rodine
Adam Bardy si bez tohto nevie predstaviť Vianoce... a nehovoríme o rodine
Prominenti
Libor Bouček bol hosťom v šou Trochu inak s Adelou: Toto je jeho superschopnosť!
Libor Bouček bol hosťom v šou Trochu inak s Adelou: Toto je jeho superschopnosť!
Prominenti
Na recepcii vystrájal polonahý muž, ktorého musela spacifikovať polícia
Na recepcii vystrájal polonahý muž, ktorého musela spacifikovať polícia
Správy

Domáce správy

Slováci sa pýtali, odborníci
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
openiazoch.sk
Dôležitá novinka pre Bratislavu
Dôležitá novinka pre Bratislavu a okolie: Týka sa cesty do susednej krajiny
bratislava.zoznam.sk
FOTO V jednom z vozidiel
Hasiči zasahovali pri nehode v Bratislave: Vo vozidle zostala zakliesnená osoba
Domáce
Ministerstvo životného prostredia pripravuje zásadné zmeny v pravidlách Modernizačného fondu: Slovensku hrozia sankcie z EÚ
Ministerstvo životného prostredia pripravuje zásadné zmeny v pravidlách Modernizačného fondu: Slovensku hrozia sankcie z EÚ
Bratislava

Zahraničné

Šokujúci objav, ktorý všetko
Šokujúci objav, ktorý všetko mení! Vedci objavili v Bermudskom trojuholníku niečo zvláštne! Tajomstvo odhalené
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Trump podpísal výnos: Mení klasifikáciu marihuany na menej rizikovú drogu
Zahraničné
Európska únia dôrazne odsudzuje
Európska únia dôrazne odsudzuje hybridné útoky: Lídri prijali bezpečnostné závery
Zahraničné
Blaise Metreweliová
Nová šéfka MI6 zaťala do živého: Výrok, ktorý hovorí za všetko! Rusko vedie vojnu všade
Zahraničné

Prominenti

FOTO vnútri! Yvona Maléřová Krainová
Nielen Simona Krainová je šupa: Aha, ako BOŽSKY vyzerá jej sestra pred 60-kou... FOTO v plavkách!
Domáci prominenti
Adam Bárdy s manželkou
Adam Bardy si bez tohto nevie predstaviť Vianoce... A nehovoríme o rodine
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Barbara Corcoran
FOTO za milión: Pracháčka (76) na premiére dvihla sukňu a... Kuk!
Zahraniční prominenti
Posledná šanca byť pri
Posledná šanca byť pri tom: Beauty Ball Aleny Pallovej sľubuje bohatý program... Bude to veľkolepé!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Medvedík čistotný sa opil
Opitý bandita zdemoloval obchod s alkoholom: Medvedík čistotný bol NA MOL! Ochranári neverili vlastným očiam
Zaujímavosti
Losos ako najtoxickejšia ryba
Losos ako najtoxickejšia ryba na svete? Takéto sú dôvody
vysetrenie.sk
Nevesta otvorila svadobné fotky
Nevesta otvorila svadobné fotky a zostala v ŠOKU: Medzi hosťami bola úplne CUDZIA žena! PRAVDA ju dorazila
Zaujímavosti
Sliepka Lída zalarmovala políciu.
Na pokojný podvečer v Plzni len tak nezabudnú: ZÁHADNÁ sliepka zalarmovala políciu! Napokon dostal aj MENO
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci sa pýtali, odborníci
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
openiazoch.sk
Dôležitá novinka pre Bratislavu
Dôležitá novinka pre Bratislavu a okolie: Týka sa cesty do susednej krajiny
bratislava.zoznam.sk
Aj Trenčiansky kraj čakajú
Aj Trenčiansky kraj čakajú úpravy: V tomto regióne prichádza pomoc pre školákov
trencin.zoznam.sk
Trend, ktorý pohltil už
Slováci podľahli novému trendu: Potešili by ste sa tomuto darčeku?
Domáce

Ekonomika

Prichádza zlom v doprave: Pozrite si, čo všetko prináša očakávaný úsek D1 s tunelom Višňové! (foto)
Prichádza zlom v doprave: Pozrite si, čo všetko prináša očakávaný úsek D1 s tunelom Višňové! (foto)
Obchod roka za takmer 100 miliónov: O2 Slovakia kupuje konkurenčného operátora!
Obchod roka za takmer 100 miliónov: O2 Slovakia kupuje konkurenčného operátora!
Budú hypotéky ďalej zlacňovať? ECB poslednýkrát v tomto roku rozhodla o sadzbách!
Budú hypotéky ďalej zlacňovať? ECB poslednýkrát v tomto roku rozhodla o sadzbách!
Koľko stojí práca, ktorú ženy robia doma zadarmo? Spočítajte si to a výsledná suma vás prekvapí! (kalkulačka)
Koľko stojí práca, ktorú ženy robia doma zadarmo? Spočítajte si to a výsledná suma vás prekvapí! (kalkulačka)

Varenie a recepty

Krehké plnené rožteky
Krehké plnené rožteky
Luxusné linecké s tmavou a bielou čokoládou. Na stole sú do 40 minút.
Luxusné linecké s tmavou a bielou čokoládou. Na stole sú do 40 minút.
Ako namáčať linecké do čokolády: Návod aj pre iné druhy koláčikov
Ako namáčať linecké do čokolády: Návod aj pre iné druhy koláčikov
Rady a tipy
Kedy plniť vianočné pečivo? Všetko závisí od druhu náplne
Kedy plniť vianočné pečivo? Všetko závisí od druhu náplne
Rady a tipy

Šport

ŠK Slovan Bratislava – BK Häcken: Online prenos z posledného zápasu belasých v Konferenčnej lige
ŠK Slovan Bratislava – BK Häcken: Online prenos z posledného zápasu belasých v Konferenčnej lige
Konferenčná liga
Stanislav Lobotka siaha na ďalšiu trofej: Neapol uhasil akúkoľvek nádej pre AC Miláno
Stanislav Lobotka siaha na ďalšiu trofej: Neapol uhasil akúkoľvek nádej pre AC Miláno
Serie A
Neuveriteľná senzácia na MS! Veterinár prvý raz opustil Afriku a postaral sa o námet pre film
Neuveriteľná senzácia na MS! Veterinár prvý raz opustil Afriku a postaral sa o námet pre film
Ostatné
Fantastický výkon! Bátovská Fialková trafila všetky terče a dosiahla úžasný úspech
Fantastický výkon! Bátovská Fialková trafila všetky terče a dosiahla úžasný úspech
Biatlon

Auto-moto

TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
Klasické testy
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Doprava
Dopravcovia v Bratislavskom kraji plánujú zmeny v cestovných poriadkoch
Dopravcovia v Bratislavskom kraji plánujú zmeny v cestovných poriadkoch
Doprava
Kia predstavila nové SUV: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Kia predstavila nové SUV: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Plat viac ako 6000 eur? Tieto pracovné ponuky vám ukážu, kde sa dnes oplatí zabojovať o vysoký zárobok
Plat viac ako 6000 eur? Tieto pracovné ponuky vám ukážu, kde sa dnes oplatí zabojovať o vysoký zárobok
Zaujímavé pracovné ponuky
Toto sú najväčšie kariérne slabiny znamení zverokruhu: Poradíme vám, ako s nimi pracovať!
Toto sú najväčšie kariérne slabiny znamení zverokruhu: Poradíme vám, ako s nimi pracovať!
Motivácia a inšpirácia
Ako si nastaviť pracovné ciele na nový rok, aby ste konečne dosiahli výsledky
Ako si nastaviť pracovné ciele na nový rok, aby ste konečne dosiahli výsledky
Motivácia a produktivita
Ako si vybrať kariéru, ktorá vám bude sedieť? Položte si týchto 9 otázok
Ako si vybrať kariéru, ktorá vám bude sedieť? Položte si týchto 9 otázok
Hľadám prácu

Technológie

Nová šéfka MI6 varuje pred miliardármi. Hrozí, že postupne preberú vládnutie nad svetom
Nová šéfka MI6 varuje pred miliardármi. Hrozí, že postupne preberú vládnutie nad svetom
Bezpečnosť
Tvoj mobil práve dostal nové funkcie: Microsoft zásadne posilnil prepojenie s Windowsom
Tvoj mobil práve dostal nové funkcie: Microsoft zásadne posilnil prepojenie s Windowsom
Android
WhatsApp práve dostal kvantum nových funkcií. Takto sa ti aplikácia zmení v najbližších dňoch a týždňoch
WhatsApp práve dostal kvantum nových funkcií. Takto sa ti aplikácia zmení v najbližších dňoch a týždňoch
Aplikácie a hry
Budúcnosť ako z Terminátora je bližšie, než si myslíš. Do roku 2027 chce táto firma poslať na bojiská 50-tisíc humanoidných robotov
Budúcnosť ako z Terminátora je bližšie, než si myslíš. Do roku 2027 chce táto firma poslať na bojiská 50-tisíc humanoidných robotov
Armádne technológie

Bývanie

7 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
7 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax

Pre kutilov

Prečo vám mrkva v pivnici plesnivie? Možno robíte jednu z najčastejších chýb
Prečo vám mrkva v pivnici plesnivie? Možno robíte jednu z najčastejších chýb
Záhrada
Vianočné dobroty ne/tradične – božská čokoládová edícia (2. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – božská čokoládová edícia (2. časť)
Recepty
Ako vyčistiť krbové sklo? Budete prekvapení – ide to aj s minimálnymi nákladmi!
Ako vyčistiť krbové sklo? Budete prekvapení – ide to aj s minimálnymi nákladmi!
Údržba a opravy
Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto 3 znamenia zverokruhu majú v roku 2026 stretnúť budúceho manžela, tvrdí astrológ
Partnerské vzťahy
Tieto 3 znamenia zverokruhu majú v roku 2026 stretnúť budúceho manžela, tvrdí astrológ
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Šokujúci objav, ktorý všetko
Zahraničné
Šokujúci objav, ktorý všetko mení! Vedci objavili v Bermudskom trojuholníku niečo zvláštne! Tajomstvo odhalené
Blaise Metreweliová
Zahraničné
Nová šéfka MI6 zaťala do živého: Výrok, ktorý hovorí za všetko! Rusko vedie vojnu všade
EXKLUZÍVNE NOVÉ dokumenty z
Domáce
EXKLUZÍVNE NOVÉ dokumenty z Epsteinovej kauzy! Uniklo FOTO Lajčáka s pedofilom, VIEME, kde sa stretli
ŠOKUJÚCE zistenia v prípade
Domáce
ŠOKUJÚCE zistenia v prípade tragédie na D1: Žena (†52) mala byť mŕtva ešte pred zrážkou s nákladiakom! VRAŽDA

Ďalšie zo Zoznamu