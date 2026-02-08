V Thajsku sa začali parlamentné voľby aj referendum o ústave: Padne starý režim? Rozhoduje 53 miliónov ľudí

BANGKOK - Päťdesiattri miliónov oprávnených voličov v Thajsku v nedeľu volí nový parlament a zároveň v referende rozhoduje o tom, či sa začnú prípravy na vytvorenie novej ústavy. Cieľom je demokratizovať politický systém a znížiť vplyv nevolených inštitúcií v tejto krajine v juhovýchodnej Ázii. Informujú o tom agentúry DPA a AFP.
Podľa prieskumov verejnej mienky mierne vedie v boji o dominanciu v 500-člennej dolnej komore parlamentu reformne orientovaná Ľudová strana (PP), nástupkyňa strany Vpred, ktorú rozpustil Ústavný súd. Na jej čele stojí 38-ročný podnikateľ Natthapong Ruangpanyawut, ktorý po odovzdaní hlasu sľúbil, že zostaví vládu. Očakáva, že jeho Ľudová strana „získa mandát od ľudu“. „Sľubujeme národu, že vytvoríme ľudovú vládu,“ dodal.
Pozorovatelia však nepredpokladajú, že PP sa dostane k moci, aj keby vyhrala hlasovanie. V posledných voľbách v roku 2023 sa strana umiestnila na prvom mieste, ale mocné inštitúcie a konzervatívne elity jej zabránili vytvoriť vládu. Medzi ďalšie dôležité strany patrí vplyvná Pheu Thai a konzervatívna strana Bhumjaithai súčasného premiéra Anutina Čánvirakula. Pozorovatelia očakávajú tesný výsledok a ťažké koaličné rokovania.
Slová o nevyhnutnej zmene
Synovec uväzneného bývalého thajského predsedu vlády Thaksina Šínavatru, ktorý je kandidátom na premiéra za stranu Pheu Thai, po odovzdaní hlasu vyhlásil, že krajina potrebuje zmenu. „Thajsko sa dnes musí zmeniť, váš hlas je dôležitý, preto by som chcel všetkých pozvať, aby prišli voliť,“ povedal novinárom vo volebnej miestnosti v Bangkoku.
Thajsko sa vyznačuje veľkou politickou nestabilitou. Anutin bol tretím predsedom vlády za dva roky a v decembri vyhlásil predčasné voľby. Okrem toho bude musieť budúca thajská vláda riešiť dlhotrvajúci pohraničný spor s Kambodžou, ktorý vlani dvakrát vyústil do smrtiacich bojov. Od konca decembra minulého roku platí krehké prímerie. Volebné miestnosti sú otvorené do 17.00 hod miestneho času (9.00 hod SEČ). Predbežné výsledky sa očakávajú krátko po skončení hlasovania, ale oficiálne potvrdenie môže trvať niekoľko týždňov.