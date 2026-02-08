Nedeľa8. február 2026, meniny má Zoja, zajtra Zdeno, Zdenko, Ronald

Politický horor na Haiti! USA zasahujú silou, k pobrežiu poslali armádu: Tisíce mŕtvych a totálny rozvrat

Prechodní členovia prezidentskej rady zľava doprava Edgard Leblanc Fils, Smith Augustin, Frinel Joseph, Laurent Saint-Cyr, Regine Abraham, Fritz Alphonse Jean, Emmanuel Vertilaire, odchádzajúci prezident Leslie Voltaire, Louis Gerald Gilles a premiér Alix
Prechodní členovia prezidentskej rady zľava doprava Edgard Leblanc Fils, Smith Augustin, Frinel Joseph, Laurent Saint-Cyr, Regine Abraham, Fritz Alphonse Jean, Emmanuel Vertilaire, odchádzajúci prezident Leslie Voltaire, Louis Gerald Gilles a premiér Alix (Zdroj: SITA/AP Photo/Odelyn Joseph)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PORT-AU-PRINCE - Po vypršaní mandátu prechodnej prezidentskej rady sa prehlbuje politická kríza na Haiti, pretože rade zriadenej v apríli 2024 sa nepodarilo stabilizovať bezpečnostnú situáciu ani pripraviť podmienky pre usporiadanie volieb. Informuje o tom agentúra DPA.

„Jasne a s pocitom zodpovednosti dnes uznávam, že napriek neustálym snahám, obetiam a neprestajnej ochote konať v najlepšom záujme národa sa stanovené ciele nepodarilo úplne dosiahnuť,“ napísal člen rady Emmanuel Vertilaire v príspevku na sieti X. Rada sa v januári pokúsila odvolať premiéra Alixa Didiera Fils-Aimého z funkcie. Washington však podporil tohto lídra a vyslal na Haiti torpédoborec a dve lode pobrežnej stráže, ktoré teraz krúžia v blízkosti hlavného mesta Port-au-Prince.

„Prítomnosť námorníctva sa javí ako najnovší dôkaz ochoty Washingtonu použiť hrozbu sily na ovplyvnenie politiky na západnej pologuli,“ napísal vo svojej analýze Diego Da Rin, analytik výskumného ústavu International Crisis Group.

V krajine sa od roku 2016 nekonali voľby a veľkú časť hlavného mesta Port-au-Prince ovládajú zločinecké gangy. Násilie a chaos sa zhoršili po zavraždení prezidenta Jovenela Moiseho v jeho rezidencii v roku 2021. Haiti nemá prezidenta, parlament ani riadneho premiéra. Podľa Organizácie Spojených národov bolo od roku 2022 zabitých približne 16.000 ľudí a 1,5 milióna Haiťanov bolo vysídlených.

Viac o téme: OdstúpeniePolitická krízaUSAHaitiPrechodná rada
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Tragický výbuch v biotechnologickej
Tragický výbuch v biotechnologickej továrni: Hlásia SEDEM mŕtvych! Záchranári pátrajú v troskách
Zahraničné
Haitská prechodná rada rozhodla
Haitská prechodná rada rozhodla o odvolaní premiéra Fils-Aimého aj napriek názoru USA
Zahraničné
Ilustračné foto
Haiti sa po dekáde chystá na prvé voľby: Termín stanovený na august 2026
Zahraničné
Ilustračné foto
Spojené štáty pozastavili spracovanie imigračných žiadostí pre osoby z 19 krajín
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Zarytý starý mládenec Pavol Plevčík sa neudržal: Najviac ma baví jesť, spať a milovať! Ale KOHO?
Zarytý starý mládenec Pavol Plevčík sa neudržal: Najviac ma baví jesť, spať a milovať! Ale KOHO?
Prominenti
Hráč Košíc Milan Šimon Rehuš po domácej výhre nad Skalicou
Hráč Košíc Milan Šimon Rehuš po domácej výhre nad Skalicou
Zoznam TV
Hráč Skalice Roman Potočný po prehre v Košiciach
Hráč Skalice Roman Potočný po prehre v Košiciach
Zoznam TV

Domáce správy

Z rodičovského dôchodku ALMUŽNA!
Z rodičovského dôchodku ALMUŽNA! TABUĽKA Veľké porovnanie so starým systémom: TÍTO po novom nedostanú NIČ
Domáce
Prezident SR Peter Pellegrini
Prezident SR Pellegrini KRITIZUJE odovzdanie stíhačiek MiG-29: Žiadna iná krajina by to neurobila TÝMTO spôsobom!
Domáce
Generálny prokurátor Žilinka reaguje:
Generálny prokurátor Žilinka reaguje: Ohradil sa voči vyjadreniam premiéra Fica
Domáce
Charitatívne otužovanie na Zlatých pieskoch: Pomôžte ľuďom bez domova už dnes
Charitatívne otužovanie na Zlatých pieskoch: Pomôžte ľuďom bez domova už dnes
Bratislava

Zahraničné

Zástupca šerifa okresu Pima
Moderátorka v slzách: Vráťte nám našu mamu! 84-ročnú ženu uniesli, v dome našli krv a prišla žiadosť o peniaze
Zahraničné
V Thajsku sa začali
V Thajsku sa začali parlamentné voľby aj referendum o ústave: Padne starý režim? Rozhoduje 53 miliónov ľudí
Zahraničné
Prechodní členovia prezidentskej rady
Politický horor na Haiti! USA zasahujú silou, k pobrežiu poslali armádu: Tisíce mŕtvych a totálny rozvrat
Zahraničné
Tragický výbuch v biotechnologickej
Tragický výbuch v biotechnologickej továrni: Hlásia SEDEM mŕtvych! Záchranári pátrajú v troskách
Zahraničné

Prominenti

Miroslav Donutil prezradil, že
PIKANTNÉ priznanie českého herca Donutila: Gott (†80) mi dohadzoval MILENKY! A to aj po svadbe...
Domáci prominenti
Slávka Budínová
KVÍZ: Kde zaznelo Není nutno a v ktorom filme Sladké mámení? Uhádnete film len podľa názvu pesničky?
Domáci prominenti
Náhla smrť českého speváka:
Náhla smrť českého speváka: Odspieval koncert a... Cestou domov zomrel!
Osobnosti
Jana Brejchová (†86) posledné
Jana Brejchová (†86) posledné roky života prežila v nemocnici: Toto odhalila v poslednom rozhovore!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Koniec ZÁHADY Bermudského trojuholníka?
Koniec ZÁHADY Bermudského trojuholníka? Vedci odhalili tichého ZABIJAKA, ktorý sťahuje lode ku dnu!
Zaujímavosti
Svet šalie nad spoveďou
Svet šalie nad spoveďou 27-ročnej ženy: Tvrdí, že ju priťahuje vlastný brat! TOTO sa stalo, keď mama zaspala
Zaujímavosti
Toto si uvarte na
Toto si uvarte na nedeľný obed: Bezlepková potravina starých Inkov je jedným z najzdravších rastlinných pokrmov na svete
vysetrenie.sk
Dva týždne po pohrebe
Dva týždne po pohrebe zaklopal na dvere: Sengkam sa vrátil zo záhrobia! Koho v skutočnosti pochovali?
Zaujímavosti

Dobré správy

V Miláne začínajú ZOH
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
sportky.sk
Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce

Ekonomika

Parkovisko na ľade a milióny v prachu: Príbeh jedinej olympiády, ktorú zakázali ľudia! (špeciál Miláno 2026)
Parkovisko na ľade a milióny v prachu: Príbeh jedinej olympiády, ktorú zakázali ľudia! (špeciál Miláno 2026)
iPhone to nie je. Viete, ktorý mobil je najpredávanejší v histórii? Otestujte sa v kvíze o míľnikoch, ktoré zmenili trh!
iPhone to nie je. Viete, ktorý mobil je najpredávanejší v histórii? Otestujte sa v kvíze o míľnikoch, ktoré zmenili trh!
Veľké plány na bratislavskom letisku či obchvat Ružomberka: Ráž poodhalil, čo sa chystá v doprave!
Veľké plány na bratislavskom letisku či obchvat Ružomberka: Ráž poodhalil, čo sa chystá v doprave!
Slováci ako chudobní príbuzní? Pozrite si veľké porovnanie minimálnej mzdy u nás a v zahraničí!
Slováci ako chudobní príbuzní? Pozrite si veľké porovnanie minimálnej mzdy u nás a v zahraničí!

Šport

VIDEO Hororová brutalita! Slovenský bojovník spravil krvavú šialenosť, z ktorej vám bude zle
VIDEO Hororová brutalita! Slovenský bojovník spravil krvavú šialenosť, z ktorej vám bude zle
Bojové športy
Obrovská medailová nádej pre Slovensko: V generálke sú z toho až dve prvé miesta
Obrovská medailová nádej pre Slovensko: V generálke sú z toho až dve prvé miesta
Lyžovanie
ZOH 2026: Program dňa na olympijských hrách (nedeľa, 8. februára)
ZOH 2026: Program dňa na olympijských hrách (nedeľa, 8. februára)
Program ZOH 2026
VIDEO Rozhodla penalta v nadstavenom čase: Oslabený Neapol s Lobotkom oslavuje
VIDEO Rozhodla penalta v nadstavenom čase: Oslabený Neapol s Lobotkom oslavuje
Serie A

Auto-moto

V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
Doprava
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Novinky
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Doprava
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Novinky

Kariéra a motivácia

Prečo 80 % ľudí nenájde prácu svojich snov? Odhaľujeme tajomstvo, ktoré zmení váš kariérny život
Prečo 80 % ľudí nenájde prácu svojich snov? Odhaľujeme tajomstvo, ktoré zmení váš kariérny život
Motivácia a inšpirácia
Chodíte do práce len pre výplatu? Spoznajte IKIGAI a ďalšie modely, ktoré vám pomôžu nájsť zmysel kariéry
Chodíte do práce len pre výplatu? Spoznajte IKIGAI a ďalšie modely, ktoré vám pomôžu nájsť zmysel kariéry
Motivácia a produktivita
Väčšina obyvateľov Slovenska hodnotí členstvo v EÚ pozitívne
Väčšina obyvateľov Slovenska hodnotí členstvo v EÚ pozitívne
Domáce
Prečo nás digitálny svet potichu vyčerpáva a ako tomu konečne predísť
Prečo nás digitálny svet potichu vyčerpáva a ako tomu konečne predísť
Prostredie práce

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Famózna banánová nepečená torta
Famózna banánová nepečená torta
Čím dochutiť makovú náplň? Málo známy, no extra šikovný trik
Čím dochutiť makovú náplň? Málo známy, no extra šikovný trik
Rady a tipy
Omáčky bez smotany a mlieka: Chutia skvelo aj bez laktózy
Omáčky bez smotany a mlieka: Chutia skvelo aj bez laktózy
Rady a tipy

Technológie

Bol let a pristátie ľudí na Mesiaci podvod? Toto sú najčastejšie argumenty konšpirátorov a vysvetlenia, prečo neobstoja
Bol let a pristátie ľudí na Mesiaci podvod? Toto sú najčastejšie argumenty konšpirátorov a vysvetlenia, prečo neobstoja
Hoaxy
Čína údajne vyvinula prvú kompaktnú mikrovlnnú zbraň na svete. Tvrdí, že dokáže „usmažiť“ satelity Starlink
Čína údajne vyvinula prvú kompaktnú mikrovlnnú zbraň na svete. Tvrdí, že dokáže „usmažiť“ satelity Starlink
Armádne technológie
Táto zabudnutá funkcia v Androide ťa odbremení od neustáleho odomykania smartfónu
Táto zabudnutá funkcia v Androide ťa odbremení od neustáleho odomykania smartfónu
Android
Ukrajina možno získala rakety Meteor s dlhým doletom: Nejde len o „ďalšiu raketu“. Čo by to znamenalo pre vzdušnú vojnu
Ukrajina možno získala rakety Meteor s dlhým doletom: Nejde len o „ďalšiu raketu“. Čo by to znamenalo pre vzdušnú vojnu
Armádne technológie

Bývanie

Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok
Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok
Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax

Pre kutilov

Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Zelenina a ovocie
Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Stavba
Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Recepty
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia majú vrodený talent uspieť: Prečo sa im darí viac než iným?
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia majú vrodený talent uspieť: Prečo sa im darí viac než iným?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Z rodičovského dôchodku ALMUŽNA!
Domáce
Z rodičovského dôchodku ALMUŽNA! TABUĽKA Veľké porovnanie so starým systémom: TÍTO po novom nedostanú NIČ
Elon Musk
Zahraničné
Deprimovaný Musk: Na sociálnej sieti TO priznal! Peniaze nerobia človeka šťastným, TOTO hovoria vedci
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj zúri po útoku na jadrové elektrárne: Ukrajina vracia úder! Rakety vypli prúd v Rusku
Vedci bijú na poplach:
Zahraničné
Vedci bijú na poplach: Mozgožravé améby sa rýchlo šíria! Na vine je TOTO

Ďalšie zo Zoznamu