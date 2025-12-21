Lekári nechápali, prečo ochorela: Pátranie po odpovedi odhalilo TEMNÚ MINULOSŤ miesta, kde pracovala

USA - Vzácna rakovina, roky otáznikov a pátranie, ktoré odhalilo temnú minulosť vojenskej základne. Príbeh bývalej armádnej lingvistky ukazuje, ako môže diagnóza vážneho ochorenia viesť k znepokojujúcim zisteniam o toxických látkach, s ktorými ľudia prichádzali do kontaktu bez toho, aby o tom vedeli.
Žena na vrchole svojej vojenskej kariéry čelila šokujúcej diagnóze vzácnej rakoviny krvi. Príbeh Julie Akeyovej napokon odhalil jedno z dlho prehliadaných toxických dedičstiev americkej armády. Julie Akeyová, bývalá armádna lingvistka, slúžila v 90. rokoch na vojenskej základni Fort Ord v Kalifornii. V roku 2016 začala trpieť silnými bolesťami kostí a extrémnou únavou. O niekoľko týždňov jej lekári oznámili diagnózu – mnohopočetný myelóm.
Ochorenie starších mužov
„Lekári mi hovorili, že do typickej skupiny pacientov nezapadám. Mala som 46 rokov, bola som zdravá a nič tomu nenasvedčovalo,“ uviedla Akeyová pre britský Daily Mail. Myelóm sa pritom považuje za ochorenie starších mužov.
Táto BABIČKA je nočnou morou mladších žien: Brušné svaly má lepšie než DVADSIATNIČKY! Vek by ste jej hádali len ťažko
Pri hľadaní odpovedí sa začala podrobne venovať histórii Fort Ordu. Narazila na zistenie, ktoré ju šokovalo – na základni sa celé desaťročia používal Agent Orange na likvidáciu vegetácie. Tento defoliant, známy z vojny vo Vietname, obsahoval dioxín, jednu z najtoxickejších a rakovinotvorných látok, aké veda pozná. Dioxín sa dokáže udržať v pôde a podzemnej vode celé desaťročia.
Alarmujúci vzorec
Akeyová je dnes presvedčená, že práve expozícia týmto látkam spôsobila jej ochorenie. Vedie databázu bývalých vojakov a ich rodín, ktorí na Fort Orde žili a neskôr vážne ochoreli. Podľa nej ide o alarmujúci vzorec – v jej zozname tvorí myelóm až 15 až 20 percent prípadov, hoci v bežnej populácii ide len o približne dve percentá.
Fort Ord patrí medzi najmenej 17 amerických vojenských zariadení, kde bol Agent Orange skladovaný, testovaný alebo používaný. Problémom je však nedostatočná dokumentácia. Mnohé záznamy sa stratili, boli neúplné alebo nikdy nevznikli. Aj preto americký Úrad pre záležitosti veteránov (VA) Fort Ord oficiálne neuznáva ako miesto expozície Agentu Orange.
Nároky na odškodnenie sú zamietané
Nové dôkazy, ktoré zhromaždila bývalá chemická inžinierka Denise Trabbic-Pointerová, však naznačujú, že armáda na Fort Orde používala herbicídy s rovnakými účinnými látkami ako Agent Orange už od 50. rokov. Archívne dokumenty hovoria o rozsiahlych postrekoch a likvidácii chemického odpadu v stovkách kilogramov ročne.
Dovolenka sa zmenila na NOČNÚ MORU: Na palube výletnej lode vypukla EPIDÉMIA! Stovky dní na mori s HNAČKOU
Napriek tomu ministerstvo obrany aj VA tvrdia, že neexistuje dôkaz o použití „taktického“ Agenta Orange na základni. Dôsledkom je, že mnohí veteráni s rakovinou či inými vážnymi ochoreniami majú zamietnuté nároky na odškodnenie.
Jasná odpoveď neexistuje
Fort Ord však nie je jediným prípadom. Podobné problémy sa objavili aj na iných amerických základniach, kde sa Agent Orange skladoval alebo testoval v blízkosti civilného obyvateľstva. Hoci priama súvislosť medzi týmito lokalitami a zvýšeným výskytom rakoviny zatiaľ nebola oficiálne potvrdená, odborníci upozorňujú na výrazné medzery v dátach.
Príbeh Julie Akeyovej tak poukazuje na menej známu stránku používania toxických látok – nielen vo vojnových zónach, ale aj priamo na území Spojených štátov. A na otázku, koľko ľudí mohlo byť vystavených riziku bez toho, aby o tom vedeli, zatiaľ neexistuje jasná odpoveď.