Pristúpi na požiadavku Danka a odvolá generála Zmeka? Kaliňák to povedal jasne: TOTO má v pláne

BRATISLAVA - Po obrovskej kritike súčasného náčelníka Ozbrojených síl generála Daniela Zmeka zo strany šéfa koaličnej SNS Andreja Danka sa k celej veci vyjadril aj minister obrany Robert Kaliňák, pod ktorého rezort patria ozbrojené sily. Ten sa koaličnému partnerovi postavil a povedal, že generála odvolať nemieni.
Celé sa to začalo ešte v piatok. Po tom, ako dala súčasná vláda prešetriť darovanie ruských stíhačiek MiG-29 Ukrajine po napadnutí Ruskom, padlo rozhodnutie z vyšetrovania, ktoré nepotešilo nikoho z vládnych strán. Orgány činné v trestnom konaní totiž uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní v súvislosti s pomocou Ukrajine počas minulého volebného obdobia. Zastavením trestného stíhania alebo odmietnutím trestného oznámenia uzavreli prípady darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípad vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Polícia naďalej vyšetruje odovzdanie technickej dokumentácie vojenskému atašé Ukrajiny.
Práve zastavenie trestných stíhaní rozrušilo koaličnú SNS, ktoré pre výsledky šetrení žiada hlavu náčelníka Ozbrojených síl Daniela Zmeka. Predseda národniarov Andrej Danko apeluje na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby návrh predložil prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. Podľa SNS sa za koniec trestných stíhaní podpísal aj Generálny štáb Ozbrojených síl, ktorý vo svojich stanoviskách opakovane tvrdil, že Slovensku nevznikla žiadna škoda, pričom darovaný vojenský majetok označili za nadbytočný. „Je nesporným faktom, že ak minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) verejne vyjadril nesúhlas so zastavením trestného stíhania v predmetnej veci, je nepredstaviteľné, aby prezident SR na druhej strane nekonal a ponechal Daniela Zmeka vo funkcii náčelníka Generálneho štábu OS SR,“ skonštatovali národniari, ktorý žiadali, aby vláda podala návrh na jeho odvolanie. Proti myšlienke SNS sa postavil prezident, ktorý upozornil na to, že už v máji tohto roku končí Zmekovi štvorročné funkčné obdobie. „Pokiaľ do tohto času stratí dôveru ministra obrany a vláda podá návrh na jeho odvolanie, bude sa pán prezident takýmto návrhom zaoberať,“ uviedla.
K celej veci sa už vyjadril aj minister obrany Robert Kaliňák. Tomu rovnako zastavenie stíhaní nebolo pochuti, no na výzvu koaličného partnera má jasnú odpoveď. Nateraz nad odvolaním totiž neuvažuje. "Myslím si, že viedol Ozbrojené sily zodpovedne, ale zároveň v roku 2022 a 2023 predovšetkým plnil politické príkazy ministra obrany. Ja v tom vidím zásadný rozdiel, lebo žiaden vojak nemá záujem znížiť počet zbraní, ktoré má k dispozícii. Keď príde k politický príkaz, ktorý hovorí o darovaní tejto techniky, Ozbrojené sily ho v zásade musia splniť, lebo majiteľom ich majetku je pochopiteľne ministerstvo, a tak do toho Ozborjené sily toľko nehovoria. Okrem toho, 7. mája tohto roku končí genrrálovi funkčné obdobie a preto to nepovažujem za vec, ktorú by sme to teraz mali riešiť," povedal Kaliňák na zbrojnom veľtrhu v Rijáde. Informovala o tom TA3.