Nelichotivé štatistiky našich susedov nepotešia: Najrizikovejší na kúpu auta sú Česi či Ukrajinci! A čo Slováci?

BRATISLAVA - V súčasnej dobe sa mnohí snažíme ušetriť, kde sa dá. Tí, čo majú auto, sa ho rozhodnú nechať, prípadne predať a vymeniť za lacnejšiu alternatívu. Priemerný Európan najazdí s jednym autom zhruba 76-tisíc kilometrov, kým sa ho rozhodne predať. Spomedzi Európskej únie sme my, Slováci, práve na vrchole rebríčka.
Predaj auta je vždy záležitosť, ktorá ovplyvní celú rodinu. Ak sa rodina rozrastá, treba väčšie a spoľahlivejšie auto. Ak sú prevádzkové náklady vysoké, treba kúpiť lacnejšie auto. V súčasnosti sa však autá horšie predávajú.
Archívne VIDEO V roku 2025 v SR počet vyrobených vozidiel stúpol na 1,07 milióna
To, ako jazdíme a koľko si nechávame auto, kým a ho rozhodneme predať, je vec, ktorá zaujíma mnohých. Aj z toho dôvodu sa spoločnosť CarVertical pozrela na to, aké máme návyky predtým, ako a rozhodneme štvornohého tátoša predať.
Ak by sme sa pozreli na európsky priemer, tak priemerný Európan najazdí v priemere 76-tisíc kilometrov, kým sa rozhodne auto predať. Najmenej na jednom aute najazdia Srbi (takmer 19-tisíc kilometrov) najviac Poliaci (takmer 113-tisíc kilometrov). Slováci sa umiestnili hneď za našimi severnými susedmi, pričom najazdia na jednom aute takmer 110-tisíc kilometrov. Ročne na jednom aute najazdíme 20,5-tisíc kilometrov. Pred tým, ako sa auto rozhodneme predať, ho aktívne využívame 5,5 roka.
Naši susedia vnímaní ako rizikoví
Ak by sme sa pozreli na našich susedov, tak Maďarsko sa radí medzi krajiny s nižším počtom najazdených kilometrov, a to 47 845 kilometrov, pričom si auto nechávajú v priemere 3 roky. V Česku najazdia zhruba rovnaký počet kilometrov, ako priemerný Slovák, no auto si nechávajú v priemere o 2 roky menej (3,6 roka). Na Ukrajine najazdia pred predajom auta v priemere 22,5-tisíc kilometrov, pričom auto menia každý rok. Práve autá z Ukrajiny a Česka sú expertmi vnímané ako najrizikovejšie na kúpu, z dôvodu častej zmeny majiteľov. Analytici zo spoločnosti CarVertical, ktorí prieskum jazdeniek v rámci Európskej únie robili, sa pozreli aj na to, v priemere koľko kilometrov ročne jazdenky prejdú, kým zmenia majiteľa. Na Slovensku to je 20,5-tisíc kilometrov za rok, čo je nad európskym priemerom. Slovenskí vodiči si zjavne vozidlá nechávajú pomerne dlho a aktívne ich celoročne aj využívajú.
V štúdii spoločnosti carVertical sa podarilo zistiť, že najrizikovejšími krajinami z hľadiska nákupu ojazdeného vozidla je vzhľadom na frekvenciu zmien vlastníka Česká republika, Fínsko, Španielsko a Ukrajina. Vodiči v týchto krajinách nielenže častejšie menia svoje vozidlá, ale v porovnaní s typickým Európanom zároveň zvyknú za rok najazdiť aj viac kilometrov. Napríklad v Španielsku si vodiči vozidlo ponechávajú v priemere 4 roky a ročne najazdia 23 186 km. V Ukrajine sa vozidlá vymieňajú už každého 1,1 roka s ročným počtom najazdených kilometrov 19 816 km. Fíni vozidlo menia každého 3,1 roka a ročne najazdia 21 213 km. Vodiči v Českej republike najazdia ročne 20 201 km a vozidlo si ponechávajú v priemere 3,6 roka.
Na opačnom konci škály sú vodiči v Nemecku, Litve, Portugalsku a Spojenom kráľovstve. V týchto krajinách vodiči spravidla najazdia menej kilometrov a vozidlá si vo vlastníctve nechávajú oveľa dlhšie. V Spojenom kráľovstve si vodiči vozidlo ponechávajú v priemere 4,5 roka a ročne najazdia len 12 710 km. Nemci sa s výmenou vozidla takisto neponáhľajú. Menia ho každého 4,8 roka a ročne najazdia 17 688 km. Portugalskí vodiči si vozidlá nechávajú až 7,2 roka a ročne najazdia 15 133 km, zatiaľ čo Litovčania ich menia každého 5,5 roka a ročne najazdia 16 367 km.
„Priemerný ročný počet najazdených kilometrov ukazuje, ako intenzívne sa vozidlo používalo. Intenzívne používanie ovplyvňuje životnosť vozidla, neraz vedie k častejším poruchám a iným problémom, ktoré sa prejavia neskôr. Preto v našich prehľadoch histórie vozidla upozorňujeme na obdobia intenzívneho používania – je to niečo, čomu by kupujúci mali pri výbere ojazdeného vozidla vždy venovať pozornosť,“ vysvetľuje Matas Buzelis, expert na automobilový priemysel zo spoločnosti carVertical. „Životnosť vozidla výrazne ovplyvňujú aj jazdné návyky. Krátke cesty, agresívny štýl šoférovania a zanedbávanie servisu a údržby sa na stave vozidla skôr či neskôr vždy negatívne prejavia,“ uzavrel Buzelis. Spoločnosť CarVertical analyzovala údaje z prehľadov histórie vozidiel, ktoré používatelia spoločnosti získali v 18 európskych krajinách v období od januára do októbra 2025. Cieľom bolo zistiť, v ktorých krajinách vodiči najazdia menej kilometrov a ponechávajú si svoje vozidlá dlhšie.