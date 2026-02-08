Koniec života v luxuse: Princa Andrewa uprostred noci VYHODILI z paláca! Kto ho takto PONÍŽIL?

LONDÝN - Po desaťročiach života v jednom z najhonosnejších palácov britskej monarchie prišiel pre princa Andrewa jeden z najponižujúcejších momentov života. Najskôr bol zbavený svojho princovského titulu a vojenských pôct, teraz ho donútili opustiť Royal Lodge – luxusné sídlo, kde žil takmer dve dekády. Musel odísť uprostred noci!
Royal Lodge, veľkolepé sídlo pri Windsorskom hrade, bolo domovom bývalého princa Andrewa desiatky rokov. Rezidencia má desiatky miestností, rozľahlé pozemky a je jedným zo symbolov prestíže britskej koruny. Práve preto už nemôže slúžiť ako sídlo pre bývaléjho princa, ktorý svojimi kontaktami s Jeffreym Epsteinom pošpinil meno kráľovskej rodiny a zradil všetko, čo jeho matka, kráľovná Alžbeta, celý život reprezentovala.
Podľa zdrojov z okolia kráľovskej rodiny, bol Andrew vysťahovaný pred týždňom v noci, v tichosti a bez tragického lúčenia. Kráľ Karol III. a jeho syn princ William rozhodli, že situácia je neúnosná a ďalej pokračovať nemôže. Bývalému princovi nariadili, aby sa presťahoval skôr, než si to niekto všimne. Pracovníci honosného sídla boli nútení zabaliť majetok bývalého princa a Andrew sa len prizeral, ako mu miznú spomienky na miesto, ktoré dovtedy považoval za svoj domov.
Jeho novým domovom nebude žiadny ďalší palác. Marsh Farm, kde by sa po rekonštrukcii mal Andrew Mountbatten-Windsor trvalo usadiť, je radikálny prepad prestíže. Leží na rozsiahlom Sandringham Estate v Norfolku, kde britská kráľovská rodina trávi hlavne Vianoce a čas na vidieku. Ide o 5-izbový tehlový dom, pôvodne slúžiaci ako rančová farma. Podľa opisu z médií má 5 spální, 2 spoločenské miestnosti, kuchyňu a niekoľko hospodárskych budov, a tiež pozemky so stajňami a stodoly.
To je obrovský kontrast k Royal Lodge – bývalému 30-izbovému palácovému sídlu pri Windsore, ktoré Andrew obýval takmer 23 rokov. Podľa zákulisných informácií, pracovníci už inštalujú kamerový systém, vysoké ploty a bezpečnostné opatrenia, aby bol dom pripravený pre Andrewov presun. Kráľ Karol financuje úpravy, ktoré majú zabezpečiť, aby dom mal aspoň základné moderné vybavenie a neyhnutnú bezpečnosť.
Medzitým býva Andrew dočasne v inom objekte na Sandringham Estate, Wood Farm Cottage. Marsh Farm je podľa odborníkov výrazný pokles životnej úrovne v porovnaní s Royal Lodge. Nie je to len „menšia domácnosť“ — je to symbolický odsun z centrálnej scény britskej aristokracie, ktorú kedysi reprezentoval.
