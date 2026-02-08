Nedeľa8. február 2026, meniny má Zoja, zajtra Zdeno, Zdenko, Ronald

Klimatické zhodnotenie roka 2025: Nastala nezvyčajne skorá jar, lieska aj jelša sa ozvali už v januári

BRATISLAVA - Minulý rok v závere januára začala kvitnúť lieska obyčajná, a to najmä v oblasti Podunajskej nížiny a ojedinele aj na východnom Slovensku. V niektorých lokalitách začal tento druh kvitnúť o dva až 35 dní skôr v porovnaní s normálom. Za začiatku februára 2025 začala kvitnúť aj jelša lepkavá v južných častiach Slovenska. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v súvislosti s klimatickým zhodnotením roka 2025.

„Vplyvom podpriemerne chladnej druhej februárovej dekády bolo kvitnutie pozastavené a pokračovalo v tretej februárovej dekáde a v marci,“ uviedli odborníci. Málo zrážok a chýbajúca snehový pokrývka na väčšine Slovenska umožnili vlani poľnohospodárom skoré sejby jarných obilnín v priemere o jeden až tri týždne, priblížil SHMÚ. Pokračoval, že od druhej dekády marca začala kvitnúť marhuľa obyčajná. Na konci marca začali kvitnúť skoré odrody čerešní a od druhej tretine apríla ďalšie druhy ovocných drevín, ako jablone, hrušky, broskyne či slivky. „V porovnaní s fenologickým normálom 1991 - 2020 začali kvitnúť v priemere o jeden až dva týždne skôr,“ podotkli odborníci.

V ďalšom priebehu jari a začiatku leta ovocinárov bola podľa SHMÚ výrazná epizóda sucha. Tá vyvrcholila v závere júna, keď silné až extrémne pôdne sucho sa vyskytovalo takmer na 90 percentách územia. „Vplyvom tohto sucha hlásili ovocinári predčasný opad plodov ovocných drevín, ale poľnohospodári hlásili na viacerých miestach tzv. núdzové dozrievanie obilnín v priebehu júna, ale aj zníženú výrobu zelenej hmoty o 50 percent,“ uviedol ústav. Tvrdí, že negatívne prejavy hlásili aj lesníci najmä na jarných výsadbách lesných drevín.

Zrážky skomplikovali žatvu obilnín

Ozimné obilniny dozreli v druhej tretine júna a jarné obilniny asi v polovici júla. Žatva obilnín sa začala podľa SHMÚ vlani na konci júna. „V priebehu druhej dekády júla bola pozastavená vplyvom výskytu plošných atmosférických zrážok,“ dodal. V niektorých lokalitách nastal zber pre zrážky po dvoch až troch týždňoch od plnej zrelosti obilnín. V takýchto lokalitách bola znížená kvalita zberanej úrody, tvrdia odborníci. Vlani boli podľa nich slabé až priemerné úrody letných odrôd jabloní a hrušiek, slabú až priemernú úrodu zaznamenalo takmer 70 percent pozorovateľov na jesenných odrodách. Neúrodu na jabloniach a hruškách zaznamenalo do 15 percent pozorovateľov. „Výraznejšia neúroda bola zaznamenaná najmä na marhuliach a orechoch,“ priblížil hydrometeorologický ústav.

