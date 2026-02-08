Tvrdý stret o pandémiu aj stíhačky! Šutaj Eštok avizuje trestanie za MOM: Truban vidí len politické divadlo

BRATISLAVA - Pri vyšetrovaní mobilných odberových miest (MOM), ktoré fungovali počas pandémie nového koronavírusu, sa vyšetrovatelia hýbu správnym smerom. Vo veľmi krátkom čase odprezentujú výsledky, ako sa tam zneužívali finančné prostriedky. V nedeľnej diskusnej relácii V politike na televízii TA3 to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
„Bola tu spoločenská objednávka, aby sa veci v súvislosti s pandémiou a darovaním vojenskej techniky vyšetrili. Aj preto boli zriadené vyšetrovacie tímy. V prípade pandémie covidu sú ďalšie veci, ktoré sa vyšetrujú,“ povedal Šutaj Eštok. Zároveň nepovažuje za normálne, že bývalá vláda darovala Ukrajine vojenskú techniku vrátane protiraketového systému S-300 a stíhačiek MiG-29, keď nemala za nich náhradu.
Opozičný poslanec za hnutie PS Michal Truban si myslí, že koalícia narazila na realitu, keď prokuratúra oznámila, že darovanie techniky Ukrajine bolo v poriadku. „Znova sa tu bavíme o nejakej zástupnej téme, ktorú si vyťahujú a všetky relevantné inštitúcie hovoria, že problém nebol. Budeme tu ďalší polrok točiť o tom, či sa malo niečo darovať alebo nedarovať Ukrajine,“ poznamenal poslanec.
Dôvera v Roberta Kaliňáka
Šutaj Eštok sa v relácii nechcel vyjadriť k výmene náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniela Zmena, keďže nespadá pod jeho nomináciu. Verí, že minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) si vie spraviť na rezorte poriadok.
Kauza zneužívania dotácií na projekt medzinárodného podujatia Stredoeurópske fórum občianskeho združenia Projekt Fórum, za ktorým je ako štatutárka mama predsedu PS Marta Šimečková, podľa Trubana nesúvisí s hnutím. Je pre neho podstatné, že sa neschováva a spolupracuje s auditom. „Ak tam budú nejaké konzekvencie, tak sa tomu postavia čelom,“ tvrdí Truban.
Odchod kľúčovej tváre pocítili
Minister sa vyjadril aj ku klesajúcim preferenciám strany Hlas-SD. Poukázal na to, že nebolo jednoduché prísť o predsedu strany Petra Pellegriniho, ktorý bol kľúčovou osobou. Šutaj Eštok priblížil, že na konci minulého roka zvolal rozšírené predsedníctvo a bol pripravený zvolať snem strany. „Bavíme sa v strane otvorene a dostal som dôveru,“ uviedol.
Parlament na budúci týždeň čaká aj hlasovanie o vyslovení nedôvery ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi (nezávislý). „Všetkých 25 poslancov Hlasu svrbia ruky. Myslím si, že ani jeden by sa nenašiel, ktorý by mu dôveroval,“ skonštatoval Šutaj Eštok. Sú si však podľa neho vedomí politickej reality a nemajú žiadny záujem vládu potopiť.
Truban zároveň v diskusii povedal, že vyjadrenie poslankyne Lucie Plavákovej o prehodnotení Vatikánskych zmlúv so Slovenskom bol len status na sociálnej sieti z 25. podpísania. „V žiadnom prípade to nenarušilo debatu s KDH,“ zdôraznil s tým, že to nie je veľká téma hnutia sa spolu ďalej rozprávajú.