Olympiáda 2026 Škandál počas otváracieho ceremoniálu: Riaditeľ televízie si poplietol Mariah Carey aj meno štadiónu

MILÁNO - Redaktori a komentátori talianskej verejnoprávnej televízie Rai Sport vyhlásili protestné akcie po sérii trápnych chýb svojho športového riaditeľa pri komentovaní otváracieho ceremoniálu Zimných olympijských hier v Miláne a Cortine. Organizujú aj štrajk a odmietajú podpisovať svoje mená pod informácie o hrách.
Gaffe, ktoré spustili vlnu pobúrenia
V piatok večer, pri slávnostnom otvorení Zimných olympijských hier Miláno – Cortina 2026, sa športový riaditeľ Paolo Petrecca postaral o sériu výrazných omylov priamo v prenose, ktoré vyvolali pobúrenie verejnosti aj kolegov v redakcii, píše The Guardian.
Najskôr uvítal divákov so slovami o „Ríme“ a „Stadio Olimpico“, hoci udalosť sa konala v San Sire v Miláne, ikonickom futbalovom štadióne AC a Interu. Potom označil taliansku herečku Matilda De Angelis za speváčku Mariah Carey. Napokon si pomýlil prezidentku Medzinárodného olympijského výboru Kirsty Coventryovú s Laurou Mattarellovou, dcérou talianskeho prezidenta.
Po týchto prešľapoch sa snímky a komentáre rýchlo stali predmetom posmechu na sociálnych sieťach aj kritiky zo strany opozičných politikov, ktorí ich spojili s údajnou blízkosťou Petreccu k vláde premiérky Giorgie Meloniovej.
Herečka De Angelis si z toho spravila žart na Instagrame: „Mariah Carey… a ja sme očividne jedna osoba,“ napísala k snímke z ceremoniálu. Na svovom profile napísala: "Volajte ma Mariah."
Protesty v Rai: od podpisov po štrajk
Redaktori zo športovej redakcie talianskej televízie vyhlásili v pondelok, že budú protestovať proti „katastrofálnemu komentovaniu“ otváracieho ceremoniálu. V spoločnom stanovisku zástupcovia novinárov uviedli: „Už tri dni sa všetci hanbíme, nikto nie je výnimkou a nie je to našou vinou. Je čas dať najavo svoje hlasy…“
Podľa tohto vyhlásenia redaktori odmietnu podpisovať svoje články, komentáre a príspevky o hrách až do ich konca a plánujú trojdňový štrajk po ukončení olympiády.
Hlavné novinárske odbory, vrátane Usigrai, označili komentovanie za „neadekvátne“. Odborová organizácia CDR zdôraznila, že ich krok má chrániť dôstojnosť a profesionalitu verejnoprávneho média a nejde o politicky motivované konanie.
Interné napätie a výzvy
Podľa talianskych médií generálny riaditeľ Rai, Giampaolo Rossi, Petreccu vyzval, aby prevzal zodpovednosť za chyby v komentovaní a aby sa znormalizovali vzťahy v redakcii. Kritikou reagovali aj niektorí opoziční politici, ktorí označili situáciu za výsledok „politickej okupácie“ verejnoprávnej televízie.
V niektorých talianskych spravodajských článkoch sa spomína, že Petrecca už nebude komentovať ceremoniál uzavretia hier 22. februára, a toto miesto by mal prevziať iný komentátor.
Reakcie na sociálnych sieťach
Kritické hlasy sa šírili aj mimo odborných kruhov. Kapitán talianskej reprezentácie vo volejbale Simone Giannelli, po tom, keď komentátori nedokázali identifikovať ani členov talianskej reprezentácie, napísal na Instagrame: „Vďaka komentátorom,“ doplnil emotikonom 😂.
Kontext olympijských hier
Zimné olympijské hry Miláno – Cortina 2026 trvajú od 6. do 22. februára 2026 a ich otvárací ceremoniál bol celosvetovo sledovanou udalosťou, televízne prenosy zaznamenali milióny divákov v rôznych krajinách.