Český herec čelí vážnemu obvineniu: Vyvážal DRONY na Ukrajinu... Jeho spolok preveruje KRIMINÁLKA!

PRAHA - Ukrajina od februára 2022 čelí ozbrojenej agresii susedného Ruska a dodávky západných zbraní sú pre ňu zásadne dôležité. V čase keď invázia začala, vznikli v Európe viaceré zbierky - predovšetkých odevné. V Česku však vznikol aj spolok s názvom Skupina D, ktorý zbieral peniaze na zhotovenie a následný vývoz dronov. Spoluzakladateľom bol herec Ondřej Vetchý (63). Aktuálne však čelí vážnemu obvineniu. Spolok prešetruje kriminálka!
Ako informuje eXtra.cz, cieľom Skupiny D bola kúpa súčiatok na drony a ich následný vývoz na Ukrajinu. Spoluzakladateľmi sú herec Ondřej Vetchý, bezpečnostný analytik Milan Mikulecký a investor Jan Veverka. V poslednom období sa však začali objavovať informácie, že vyzbierané peniaze neputujú tam, kam by mali.
Vo februári tohto roka hovorila vtedajšia česká ministerka obarany Jana Černochová o možnom zneužívaní diplomatických pasov pri vývoze dronov českými vojakmi na Ukrajinu. „Všetky podozrenia práve prešetrujú orgány činné v strestnom konaní a ja som za to rada, pretože to je jediná možnosť, ako dostaneme nejaké rozhrešenie alebo rozsudok, či došlo k nejakému porušeniu alebo nie. Tie obvinenia samozrejme vážne sú,“ povedala vtedy pre ČT24 Černochová.
Kriminálka teraz preveruje spolok s podozrením na dva trestné činy - podvod s vojenským materiálom bez potrebnej licencie a podozrenie na podvod so zbierkou. V zbierke na drony sa podarilo vyzbierať viac ako 260 miliónov českých korún, čo je takmer 11 miliónov eur. Kriminalisti uviedli, že skupina mala spôsobiť škodu 264 miliónov českých korún na daroch, a tým získať peniaze pre seba.
Ako informuje Blesk.cz, dron mal podľa vojenskej polície stát 4740 českých korún, no skupina uvádzala, že stál dvakrát toľko. Skupina sa však bránila tým, že drony nie sú zakúpené, ale montované zo zakúpených dielov. Kriminalisti tiež uvádzajú, že drony spĺňajú pomienky, aby boli považované za vojenský materiál, a tak by sa na ne mala vzťahovať iná, prísnejšia licencia. To sa však zakladatelia opäť bránia, že na Ukrajinu nikdy nevyviezli drony bez riadnej licencie.
K obvineniam sa na sociálnej sieti X už vyjadril aj herec Ondřej Vetchý. „Spĺňame všetky zákony a nariadenia, sme auditovaní do poslednej fixky a nikto z nás nevidel za našu činnosť ani korunu,“ uviedol známy Čech, ktorý je spoluzakladateľom Skupiny D. „Rešpektujeme prebiehajúce vyšetrovanie a nebudeme doňho nijak zasahovať,“ pokračoval.
„Niekto sa snaží opakovane vzbudzovať dojem, že naša pomoc je nielen podozrivá, ale má vyvolať dokonca pocit, že sa prostredníctvom našej občianskej aktivity chceme obohatiť. To je nielen v absolútnom protiklade a rozpore s našou motiváciou, ale hlboko nás to uráža a diskredituje v očiach desaťtisícov spoluobčanov, ktorí nám dôverujú a voči ktorým máme obrovský morálny záväzok,“ dodal Vetchý.
K situácii sa vyjadril aj ďalší spoluzakladateľ skupiny, bezpečnostný analytik Mikulecký. „Skupina D nikdy nepašovala drony ani nič iného nikam. Skupina D nikdy nevyviezla ani drony ani nič iného bez riadnej licencie. Skupina D si nikdy nevyplatila ani korunu,“ uviedol.