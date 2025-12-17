Keď Silvester, tak v Bojniciach: 3-dňová párty s Cigánskymi diablami a Lazarom!

Zabudnite na papuče a chlebíčky pred televízorom. Tento rok si zaslúžite rozlúčku s rokom vo veľkom štýle! Ak hľadáte kombináciu skvelej hudby, jedla, zábavy so štipkou romantiky, máme pre vás horúci tip.
Predstavte si, že vymeníte všednú realitu za tri dni plné famózneho jedla, relaxu a temperamentnej zábavy priamo pod jedným z najkrajších zámkov v strednej Európe. Hotel pod Zámkom v Bojniciach pripravil Silvestrovský pobyt, ktorý je doslova symfóniou chutí a pozitívnych emócií.
Organizátori aj tento rok stavili na istotu a kvalitu. Silvestrovským večerom vás bude sprevádzať obľúbený moderátor Martin „Chyno“ Chynoranský a o temperamentnú nespútanú zábavu sa postarajú legendárni Cigánski diabli, ktorí rozprúdia krv v žilách každému hosťovi.
To však nie je všetko! Exotickú atmosféru prinesie kubánsky spevák Lazaro so svojou kapelou a do rána vás bude baviť DJ Juraj Ziaťko. Čaká vás aj hodnotná tombola a špeciálne polnočné prekvapenie. Nudiť sa nebudú ani deti, pretože im program pripravia skúsení animátori.
Oslavy začínajú už o deň skôr
Prečo oslavovať len jeden večer, keď môžete tri dni? V Bojniciach sa „párty“ začína už 30. decembra tzv. Malým Silvestrom. Tešiť sa môžete na pravú zimnú grilovačku s horúcim punčom a živou hudbou, ktorá vás dokonale naladí na hlavný večer.
Gastro zážitok bez starostí
Dámy, tento rok nemusíte stráviť hodiny v kuchyni. Hotelový šéfkuchár Radoslav Pádej so svojim tímom špičkových kuchárov pre vás pripravia mimoriadne bohaté bufetové menu, z ktorého môžete jesť doslova až do rána. Či už máte chuť na studené delikatesy alebo teplé špeciality, prídete si na svoje. Navyše, myslí sa tu na každého – ponuka zohľadňuje aj rôzne potravinové intolerancie a alergie.
Žiadne skoré vstávanie
Po pretancovanej noci padne vhod oddych. Prvý deň roka 2026 môžete privítať relaxom v hotelovom wellness alebo romantickou prechádzkou v uličkách Bojníc. A čo je najlepšie? Nikam sa nemusíte ponáhľať. Silvestrovský pobyt končí až 2. januára a hotel ponúka neskorší check-out, takže si môžete dopriať kráľovský spánok.
Nenechajte si ujsť túto príležitosť! Kapacity sa rýchlo míňajú.
👉 Rezervujte si svoj nezabudnuteľný Silvester TU a vstúpte do nového roka ako hviezda!
- reklamná správa -