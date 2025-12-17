Streda17. december 2025, meniny má Kornélia, zajtra Sláva, Slávka

Anonymný darca v Česku poskytol milióny na zbierku na pomoc Ukrajine: Známy podnikateľ prezradil svoju identitu

Ivo Lukačovič
Ivo Lukačovič (Zdroj: profimedia.sk)
ČTK

PRAHA - Jedna z najväčších súkromných finančných injekcií na podporu Ukrajiny v Česku mala spočiatku neznámeho autora. Identita darcu vyšla najavo až dodatočne, keď sa k nej verejne prihlásil podnikateľ Ivo Lukačovič.

Najskôr anonymita, až potom meno

Keď iniciatíva Dárek pro Putina informovala o prijatí mimoriadneho daru vo výške 100 miliónov českých korún, verejnosť nevedela, kto za ním stojí. Až neskôr vyšlo najavo, že anonymným darcom bol majiteľ spoločnosti Seznam.cz Ivo Lukačovič.

Podnikateľ svoju identitu odhalil sám. „Ten anonymný darca, ktorý venoval 100 miliónov korún na podporu Ukrajiny prostredníctvom nadácie Dalibora Dědka, som bol ja,“ napísal na sociálnej sieti Lidé.cz. V prepočte ide približne o 4 milióny eur.

Prečo sa rozhodol vystúpiť verejne

Lukačovič uviedol, že pôvodne nechcel na seba upozorňovať. Zmenu postoja však pripísal udalostiam okolo spolku Skupina D, ktorý organizuje zbierku na drony. Polícia v tejto veci preveruje jedného z dodávateľov a minulý týždeň zadržala troch ľudí.

Podľa Lukačoviča sa v tejto situácii rozhodol zdôrazniť význam podpory zo strany verejnosti. Zároveň vyhlásil, že jeho ďalší finančný dar poputuje priamo Skupine D. „Táto dezinformačná kauza ma presvedčila, že treba znovu pripomenúť, že peniaze malých darcov sú pre Ukrajinu rovnako dôležité ako prostriedky z veľkých zbrojárskych komplexov,“ uviedol.

Policajné vyšetrovanie a zablokované účty

Vojenská polícia zasahovala v súvislosti so zbierkou na drony v projekte Nemesis, ktorú zastrešuje Skupina D. Server Novinky.cz informoval, že medzi zadržanými sú traja ľudia z firmy FPV Space, ktorá zabezpečovala dodávky dronov.

Zakladatelia spolku Milan Mikulecký a Ondřej Vetchý boli vypočutí ako svedkovia. Čestným predsedom Skupiny D je náčelník generálneho štábu Karel Řehka. Podľa servera Seznam Zprávy vyšetrovatelia zablokovali nielen účty spolku, ale aj súkromné účty niektorých dobrovoľníkov.

„Plne stojím za Skupinou D a môj ďalší príspevok pôjde im,“ zopakoval Lukačovič.

Na čo smeruje približne 4 milióny eur

Z Lukačovičovho daru vo výške 100 miliónov Kč (asi 4 milióny eur) podporil Nadačný fond pre Ukrajinu 26 konkrétnych iniciatív. Prostriedky sú rozdelené najmä na vojenskú techniku a výcvik:

  • 15 miliónov Kč (asi 600-tisíc eur) na drony špeciálneho určenia
  • 12,5 milióna Kč (asi 500-tisíc eur) na 500 dronov s muníciou
  • 12 miliónov Kč (asi 480-tisíc eur) na plastické trhaviny
  • 7 miliónov Kč (asi 280-tisíc eur) na výcvikové lietadlá
  • financovanie stíhacích dronov proti iránskym dronom Šáhid, ktoré využíva Rusko

Podpora zahŕňa aj dronový systém Galka, zdravotnícke batohy, hasičského robota s lafetou, bager a brokovnice.

Peniaze aj pre civilné a humanitárne projekty

Časť prostriedkov smeruje aj na dlhodobé civilné projekty českých organizácií pôsobiacich na Ukrajine. Ide napríklad o Team 4 Ukraine, Koridor UA či Skautský inštitút, ktorý prevádzkuje komunitné centrum Svetlo pre ukrajinské matky s deťmi.

Ironický názov a dlhá história zbierok

Iniciatíva Dárek pro Putina nesie ironický názov odkazujúci na ruského prezidenta Vladimira Putina, za ktorého vlády sa začala ruská agresia proti Ukrajine. Zbierky sú zamerané na financovanie vojenskej techniky.

V minulosti sa z vyzbieraných prostriedkov podarilo zabezpečiť napríklad raketomet RM-70 Přemysl za 50 miliónov Kč (asi 2 milióny eur), tank T-72 za 30 miliónov Kč (asi 1,2 milióna €) či americký vrtuľník Black Hawk Čestmír, na ktorý verejnosť prispela 72,64 milióna Kč (asi 2,9 milióna eur).

