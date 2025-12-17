Streda17. december 2025, meniny má Kornélia, zajtra Sláva, Slávka

Najmocnejšia žena Bieleho domu bez servítky povedala, kto je Trump: Hrôzostrašný odkaz pre svet

Susie Wilesová
Susie Wilesová (Zdroj: profimedia.sk)
WAHINGTON - Jedna z najmocnejších postáv americkej administratívy prelomila mlčanie. Šéfka kancelárie Bieleho domu Susie Wilesová v rozhovoroch opísala Donalda Trumpa spôsobom, ktorý zaskočil aj jeho spojencov. A hoci prezident nepije, prirovnanie, ktoré použila, vyvolalo okamžitý rozruch.

Prezident zvonka aj zvnútra: menej výbuchov, viac tvrdosti

Riaditeľka kancelárie Bieleho domu Susie Wilesová v sérii rozhovorov poskytla detailný pohľad na Donalda Trumpa v zákulisí moci. Podľa jej slov sa prezident v súkromí správa veľmi podobne ako na verejnosti – pôsobí ako dominantná osobnosť, ktorá premýšľa vo veľkých líniách a neraz sa nezaoberá detailmi politických procesov.

Zároveň však odmietla obraz Trumpa ako neustále výbušného a nekontrolovateľného lídra. Priznala síce jeho tvrdosť, bezohľadnosť a silnú túžbu po odvete voči tým, ktorých považuje za politických protivníkov, no upozornila, že temperament býva často preháňaný.

„Osobnosť alkoholika, aj keď nepije“

Najväčší rozruch vyvolalo prirovnanie, ktorým Wilesová prezidenta opísala. Tvrdí, že Trump má podľa nej „osobnosť alkoholika“, hoci sám alkohol nepije. Ako vysvetlila, ide o typ správania, ktorý dobre pozná zo svojho osobného života – jej otec, legendárny športový komentátor Pat Summerall, dlhé roky bojoval so závislosťou.

„Osobnosť vysoko funkčných alkoholikov býva prehnaná, dominantná a extrémna,“ vysvetlila Wilesová. Práve preto sa považuje za niekoho, kto dokáže rozpoznať veľké, silné a náročné povahy. O Trumpovi dodala, že má hlboko zakorenený pocit, že neexistuje nič, čo by nedokázal. „Nič. Nula. Vôbec nič,“ zdôraznila.

Viceprezident a konšpirácie

Otvorene sa vyjadrila aj k viceprezidentovi J. D. Vanceovi. Podľa Wilesovej bol dlhé roky priaznivcom konšpiračných teórií a jeho obrat z Trumpovho kritika na lojálneho spojenca nepovažuje za spontánny.

„Zlom prišiel v čase, keď kandidoval do Senátu,“ povedala s odkazom na Vanceovo víťazstvo v roku 2022, keď získal senátorské kreslo za štát Ohio. Podľa nej išlo skôr o premyslený politický krok, než o názorovú premenu.

Musk, ketamín a spacák v kancelárii

Nešetrila ani bývalého neformálneho poradcu prezidenta Elona Muska. Spolupráca s ním je podľa Wilesovej náročná už len preto, že udržať s ním tempo je extrémne ťažké.

„Je priznaným užívateľom ketamínu,“ uviedla. Zároveň poznamenala, že počas práce spáva v spacáku priamo v budove úradu. Muska označila za podivína, čo podľa nej býva častou črtou výnimočných géniov. „Nie je to vždy praktické, ale jednoducho to patrí k jeho povahe,“ dodala.

Kritika vnútri administratívy: Epsteinov prípad

Wilesová sa kriticky vyjadrila aj k postupu ministerky spravodlivosti a generálnej prokurátorky Pam Bondiovej v kauze zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Podľa nej Bondiová podcenila rozsah škandálu aj očakávania verejnosti a nezvládla komunikáciu prípadu.

Jej slová patria medzi zriedkavé verejné výčitky adresované priamo členke Trumpovej administratívy.

Obrana po publikovaní: útočný a skreslený článok

Po zverejnení rozhovorov označila Wilesová výsledný text za falošne zarámovaný útok na jej osobu, prezidenta aj celý tím Bieleho domu. Tvrdí, že článok vytvára obraz chaosu a negatívnej atmosféry, ktorý podľa nej nezodpovedá realite.

Ako uvádza denník The New York Times, autor Chris Whipple viedol s Wilesovou celkovo 11 rozhovorov počas prvého roku Trumpovho aktuálneho funkčného obdobia. Jej vyjadrenia následne publikoval magazín Vanity Fair.

Wilesová tvrdí, že z textu boli vynechané dôležité súvislosti a pozitívne hodnotenia prezidenta aj tímu. „Po prečítaní som nadobudla dojem, že cieľom bolo vykresliť nás ako chaotických a nefunkčných,“ napísala na sociálnych sieťach.

Samotné výroky, ktoré jej boli pripísané, však nepoprela.
 

