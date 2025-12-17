Hotová POHROMA pre Kotlára: Kukuričné DNA po vakcínach ľudia spláchli do studnice dejín, podporili vedcov!

BRATISLAVA - Peter Kotlár sa už niekoľko mesiacov hrdí titulom splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19. Jeho práca mala podľa viacerých koaličníkov zo strany Hlas-SD spočívať v úplne niečom inom, než to, čomu sa venoval. Spochybňovanie mRNA vakcín proti covidu a zmena DNA na kukurice sú už virálne záležitosti, no Kotlárovi dôveru nepriniesli, skôr naopak.
archívne video
Na prieskum štátu o dôvere voči Kotlárovi a jeho záverom o vakcínach upozornil portál Aktuality.sk.
Verejný spor Kotlára proti vedcom zo Slovenskej akadémie vied (SAV) sledovalo celé Slovensko, dokonca prišlo na vypracovanie štúdie, ktorá jasne vyvrátila pseudozávery splnomocnenca. Kotlár síce prisľúbil aj roztrhanie vlastného diplomu a vzdanie sa funkcie splnomocnenca, no ani k jednému z toho neprišlo.
Infostat teraz prišiel so závermi prieskumu, ktorý mapoval dôveru občanov voči Kotlárovi. Napriek tomu, že ide o štátnu agentúru, Kotlárovi sa to zrejme páčiť nebude. SAV pritom už dávno odmietla závery, že by mRNA vakcíny menil ľudskú DNA. Tieto argumenty vedcov podporilo 61 opýtaných, pričom polovica z nich uviedla úplnú dôveru vedeckým záverom.
Kotlára, naopak, podporilo 24 percent a úplnú dôveru získal len od siedmich percent opýtaných.
Závery po krajoch a voličoch
Prieskum však ide ešte hlbšie a uvádza, že výraznú mieru dôvery vedcom prejavili opýtaní z Prešovského kraja, a to vo výške 74 percent. V prípad Trnavského kraja zas Kotlár získal dôveru 31 percent opýtaných.
Argumenty SAV presvedčilo 97 percent voličov Demokratov, 92 percent voličov Progresívneho Slovenska, 86 percent voličov Slobody a Solidarity. V prípade podpory Kotlára stoja na opačnom a nie rovnakom brehu voliči Republiky (50 percent) a voliči Smeru-SSD (49 percent). V prípade voličov Slovenskej národnej strany Kotlár presvedčil len tretinu opýtaných.
Spor nevedelo posúdiť veľa mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov, osoby so základným vzdelaním a voličov, ktorí si nie sú istí, koho by vo voľbách volili.