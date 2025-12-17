Slávna herečka vzala na premiéru dospelé deti: Dcéra vyzerá ako jej mladšia kópia!

NEW YORK - Jablko nepadlo ďaleko od stromu. A v tomto prípade doslova! V utorok večer sa v New Yorku konala slávnostná premiéra nového filmu Marty Supreme, v ktorom účinkuje aj herečka Gwyneth Paltrow (53). Tej robili na podujatí garde jej deti - syn Moses (19) a dcéra Apple (21), ktorá slávnej mame akoby z oka vypadla.
Film Marty Supreme je športová dráma, ktorá sa odohráva v 50. rokoch v New Yorku. Mladík menom Marty Mauser (Timothée Chalamet) sa chce stať šampiónom v stolnom tenise. Gwyneth Paltrow stvárnila vo filme filmovú divu Kay Stone, ktorá s Martym prežije intenzívny románik.
Dvojica hercov na slávnostnej premiére nemohla chýbať. Timothée prišiel spolu so svojou mamou Nicole Flender a zaujímavé je, že obaja boli farebne zladení v oranžových outfitoch.
Gwyneth, ktorá mala na sebe elegantné čierne šaty, pyšne pózovala so svojimi ratolesťami. Zaujímavé je, že dcéra Apple pri výbere outfitu zalovila v maminom šatníku. Obliekla si jej ikonické šaty značky Calvin Klein, v ktorých herečka prvýkrát zavítala do spoločnosti v roku 1996. Keďže sa Apple na svoju mamu výrazne podobá, hneď mali mnohí pocit, že sa vrátili v čase.
Gwyneth Paltrow má dcéru Apple a syna Mosesa so spevákom a hudobníkom Chrisom Martinom. Dvojica sa rozišla v roku 2014, ale kvôli výchove detí zostali ich vzťahy aj naďalej priateľské. Herečka sa v roku 2018 vydala za televízneho producenta a scenáristu Brada Falchuka.
