Najkrajší vianočný darček známej Slovenky: Porodila... FOTO priamo z pôrodnice!

BRATISLAVA - Modelka Soňa Schwartz prežíva najkrajšie chvíle svojho života. Týždeň pred Vianocami dostala od Boha ten najkrajší darček- stala sa z nej dvojnásobná mama. Zverejnila FOTO priamo z pôrodnice!
Modelka Soňa Schwarcz si dáva tie najkrajšie vianočné darčeky. Pred 4 rokmi si len dva dni po vianočných sviatkoch porodila dcérku Lily, no a teraz... Týždeň pred Štedrým dňom sa z nej stala mama po druhýkrát. Radostnou správou sa podelila na sociálnej sieti Instagram, kde odhalila, že dcérka sa vypýtala na svet dnes, 17. decembra a rodičia jej dali krásne meno Olívia. Gratulujeme!