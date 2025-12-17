Trápenie Pepa z Kameňáku: Narkóza manželke poškodila pamäť!

PRAHA - Václav Vydra (69), známy herec a Pepa z kultového seriálu Kameňák, otvorene prehovoril o zdravotných problémoch svojej manželky Jany Bouškovej (71).
Dlhoročná herečka musela čeliť komplikáciám po viacerých operáciách a jedna z narkóz jej spôsobila vážne problémy s pamäťou a motorikou. „Jana mala smolu na rôzne zranenia, ktoré si vyžadovali operácie. Pri jednej z nich mala pomerne dlhú narkózu a tá jej urobila hrozný zásah v hlave,“ prezradil herec pre denník Aha!. K tomu si naposledy zlomila stavec a strávila trištvrte roka po nemocniciach. Dnes je doma a podľa Vydru je v celkom dobrej nálade.
Kým sa Jana Boušková zotavuje, jej miesto v populárnej relácii Prostřeno! prebrala herečka Jana Paulová. „Teraz sú rozbehnuté série s Janou Paulovou, ktorá ju zastupuje, a hneď ako Jana bude zdravá, vráti sa späť na svoje miesto,“ dodal Vydra.
Herec čoskoro dovŕší 70 rokov, no oslavy životného jubiela nechystá. „Vôbec to nemám v pláne. Nemám rád oslavy a moc ani nepijem. Radšej žijem prítomnosťou, pretože to, čo príde v budúcnosti, príde aj tak a nemá zmysel o tom príliš premýšľať. A to, čo bolo v minulosti, už bolo. Užite si to, čo práve žijeme,“ dodáva s tým, že pre neho je hlavné práca a starostlivosť o farmu, zvieratá a samozrejme o Janu, s ktorou každý deň dodržiava raňajkový rituál.