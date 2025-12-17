Študenti sa búria! Otvorený LIST prorektorke Puškárovej, ktorá hlasovala za kontroverzný zákon

BRATISLAVA - Študenti a zamestnanci Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) sa rozhodli verejne vyjadriť svoje znepokojenie nad aktuálnym vývojom v slovenskej politike a jeho prepojením na akademické prostredie. V otvorenom liste adresovanom vedeniu univerzity a konkrétne prorektorke pre vedu a doktorandské štúdium Paule Puškárovej apelujú na potrebu jasného oddelenia politického pôsobenia od reprezentácie univerzity.
Paula Puškárová, ktorá zastáva post prorektorky na Ekonomickej univerzite, je aj poslankyňou parlamentu za stranu Hlas-SD. V nedávnom rokovaní NR SR hlasovala za novelu Trestného zákona, ktorým sa mení okrem iného Trestný poriadok v oblasti tzv. kajúcnikov. Mnohí ho označujú za tzv. "promafiánsky zákon", ktorý koaliční poslanci v priebehu jedného dňa a narýchlo prijali. Podľa tejto zmeny už výpovede spolupracujúcich obvinených nebudú môcť byť použité ako dôkaz, ak niekedy v minulosti v akomkoľvek inom trestnom konaní vypovedali nepravdivo. Opozícia to vníma ako amnestiu pre Tibora Gašpara (Smer-SD) a ochranu mafie.
Otvorený list študentov
Na situáciu sa rozhodol v otvorenom liste reagovať Študentský parlament Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. „Obraciame sa na Vás ako študenti a zamestnanci Ekonomickej univerzity v Bratislave s vážnym znepokojením nad vývojom udalostí, ktorých ste v poslednom období súčasťou ako verejná činiteľka,“ píšu v úvode listu prorektorke Puškárovej. Podľa nich majú tieto udalosti zásadný dopad na kvalitu demokratickej kultúry, právneho štátu a verejnej dôvery v inštitúcie Slovenskej republiky.
Autori listu kritizujú skrátené legislatívne konania bez odbornej diskusie, ako aj rušenie inštitúcií, ktoré chránia verejný záujem. „Tieto kroky vyvolali rozsiahlu kritiku zo strany odborníkov, mimovládnych organizácií, právnej obce aj širokej verejnosti,“ upozorňujú. Zvlášť citlivo vnímajú fakt, že prorektorka univerzity sa aktívne podieľa na politických rozhodnutiach. „Uvedomujeme si, že zákon formálne umožňuje výkon oboch funkcií, napriek tomu však považujeme za dôležité otvoriť otázku možného konfliktu záujmov,“ uvádzajú. Podľa nich ide o hodnotovú a reprezentatívnu zodpovednosť, ktorá si vyžaduje etický prístup.
„Naša výzva nesmeruje k spochybňovaniu Vašej odbornosti, ale k potrebe jasného oddelenia politického pôsobenia od reprezentácie univerzity navonok,“ píšu ďalej. Vedenie univerzity má byť podľa nich nositeľom princípov ako otvorený dialóg, rešpekt k inštitúciám, úcta k vedeckému poznaniu a akademická integrita.
Hovoria o vplyve na vnímanie univerzity
List tiež zdôrazňuje, že verejné vystupovanie predstaviteľov univerzity má priamy vplyv na to, ako je univerzita vnímaná. „Vaše rozhodnutia a hlasovania v kľúčových otázkach o budúcnosti Slovenska nereprezentujú hodnoty, s ktorými sa značná časť akademickej obce EUBA stotožňuje,“ dodávajú. „Nechceme, aby naše meno, naša práca a naše štúdium niesli reputačné následky rozhodnutí, s ktorými sme sa nemohli a nemôžeme stotožniť,“ píšu signatári. Zároveň vyjadrujú odhodlanie zveľaďovať Slovensko, žiť tu, pracovať, bádať a tvoriť hodnoty – ale potrebujú k tomu demokratický priestor s jasnými pravidlami a silnými inštitúciami.
V závere sa študenti a zamestnanci dištancujú od politického pôsobenia Pauly Puškárovej. „Veríme, že tento list bude vnímaný ako výzva na reflexiu, nie ako útok. Našou ambíciou nie je polarizovať, ale chrániť hodnoty, na ktorých stojí akademické prostredie a dôvera v jeho verejnú úlohu,“ uzatvárajú.