Ďalší pikantný škandál v politike: Poradkyňa exprimátora Prahy čelí pornokauze, unikli aj zábery pre dospelých

PRAHA - Odchod Zdeňka Hřiba z čela pražskej politiky sa v posledných týždňoch neodohráva v pokojnej atmosfére. Tentoraz nejde priamo o jeho rozhodnutia či kroky vo verejnej funkcii, ale o osobu z jeho bezprostredného politického okolia – poradkyňu Mariu Kobrlovú. Médiá totiž odhalili jej poriadne hriešnu minulosť. Pornografické videá jej zrejme neboli cudzie.
Upozorňujeme, že zábery nižšie nie sú vhodné pre maloletých divákov a citlivé povahy!
Škandalóznu minulosť Marie Kobrlovej ako Hřibovej poradkyne popísal portál Naše Praha. Podstatou kauzy je zverejnenie pornografického obsahu na zahraničných serveroch pre dospelých, kde má účinkovať osoba až príliš nápadne podobná Kobrlovej.
Politici sa škandálu chytili
Kauza sa rýchlo politizovala. Kritici Zdeňka Hřiba poukazujú na „morálny rozmer“ prípadu a spájajú ho s otázkami dôveryhodnosti jeho tímu. Zástancovia naopak upozorňujú, že ide o súkromnú záležitosť, ktorá – aj keby bola pravdivá – nemá priamu súvislosť s výkonom verejnej funkcie. Kobrlová totiž sama doteraz nepotvrdila, že by v týchto filmoch hrala, aj keď podobnosť s herečkou je viac ako očividná.
V pozadí zároveň rezonuje aj téma možného zneužitia intímneho obsahu, kyberšikany a účelového diskreditovania osôb v politike prostredníctvom sexuálne ladených škandálov.
Žiadna jemná erotika, ale hardcore porno
Samotný Hřib sa k veci vyjadruje zdržanlivo alebo vôbec, čo je z hľadiska krízovej komunikácie pochopiteľné, no zároveň to vytvára priestor pre ďalšie dohady. Tentokrát však nejde o žiadne "nevidnné" Onlyfans sólo videá, ale o tvrdé erotické scény, kde táto konkrétna žena robí všetko, na čo si človek spomenie. Novinári objavili pikantné videa na serveri xhamster.com, kde je skutočne video, kde herečka MiuLo, nápadne pripomínajúcu Máriu Kobrlovú, predvádza erotické scény.
Redakcia Naša Praha Kobrlovú aj priamo konfrontovala. K pravosti erotických záberov sa odmietla vyjadriť. Videí a erotických scén je však oveľa viac. Ide napríklad o video s názvom Gangbang Orgy Girl 4, kde herečka nápadne pripomínajúca Máriu Kobrlovú, predvádza hromadný sex s viacerými mužmi naraz.
Zďaleka nejde o prvý prípad
Redakcia pripomenula, že v prípade Českej pirátskej strany nejde o prvé podozrenie na podobné pikantnosti. V živej pamäti majú viacerí prípad Michaely Krausovej, asistentky poslanca Jakuba Michálka. Tá predviedla erotickú scénu s uhorkou a valčekom na maliarov. Ak by v tomto prípade išlo o Kobrlovú, prekonala by ju s míľovou vzdialenosťou. V tomto prípade totiž ide o hardcore porno, ktoré nemá na českej politickej scéne obdobu.
Škandál má o to väčší záber, že Kobrlová bola roky spájaná s pražskou sekciou vedenia Pirátov. Zároveň pôsobila ako poradkyňa vtedajšieho primátora Prahy - práve zmieneného Hříba. Kobrlová sa mala aktívne podieľať na príprave stratégie a komunikácii. Je otázne akú dôveru si po tomto škandále vedenie Pirátov vyslúži. Jej mediálny záber je v Prahe citeľný a pre miestnych nie je žiadnou no name ženou. Zamestnáva ju Český rozhlas, redaktorku robí aj pre rádio wave a je tiež redaktorkou forum24.cz.
Hříbov odchod s trpkou príchuťou
Samotný Hříb podľa vyššie uvedeného portálu neodchádza z politiky poznačený úspechmi. Spomína sa predražený Barrandovský most, zaseknuté Metro D či Libeňský most v slepej uličke. Jeho éru niektorí už dokonca skloňujú ako jedno z najväčších dopravných zlyhaní v pražskej doprave. Piráti tak zrejme budú čeliť dvojitému úderu.