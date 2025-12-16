Trump láme rekordy: Tento rok podpísal viac výkonných nariadení než počas celého prvého mandátu

PARÍŽ - Americký prezident Donald Trump podpísal tento rok svojím obľúbeným čiernym perom už 221 výkonných nariadení. To je viac prezidentských výnosov, ako podpísal počas celého svojho prvého funkčného obdobia, píše o tom agentúra AFP.
Nariadenia sa podľa analýzy agentúry AFP týkali širokej škály oblastí od ciel, umelej inteligencie, boja s woke agendou až po architektonický štýl federálnych budov. Trump sa do Bieleho domu vrátil 20. januára tohto roku. Prezidentské výnosy sú v Spojených štátoch právne záväzné bez odobrenia Kongresom. Trumpovým 221. nariadením bolo to pondelňajšie o klasifikácii fentanylu ako zbrane hromadného ničenia.
Traja Trumpovi predchodcovia - Joe Biden, Barack Obama a George Walker Bush - podpisovali v priemere 30 až 40 nariadení ročne. Jediný prezident, ktorý výnosy podpisoval v podobnom tempe bol Franklin Delano Roosevelt. Počas svojich štyroch mandátov medzi rokmi 1933 a 1945 podpísal takmer 4000 dekrétov, to však bolo v kontexte Veľkej hospodárskej krízy a druhej svetovej vojny.
Trumpove tempo podpisovania nariadení sa začiatkom októbra pribrzdilo a do decembra ich podpísal len niekoľko desiatok. Medzi januárom a koncom apríla to však bolo mesačne 30 a viac. Z analýzy AFP vyplýva, že väčšina (takmer 60 percent) sa týka domácej agendy a menej ako 10 percent tej zahraničnej. Zvyšok nie je možné jednoznačne zaradiť. Dominujú najmä sociálne veci, kultúra, občianske práva, vzdelávanie a zdravotníctvo. Tvoria zhruba 30 percent všetkých výnosov, čím predbehli napríklad obchod, hospodárstvo alebo investície.