Utorok16. december 2025, meniny má Albína, zajtra Kornélia

Čína prvýkrát otestovala obrie bezpilotné lietadlo Jiutian: Má slúžiť na vypúšťanie desiatok dronov

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PEKING - Peking podľa čínskych médií prvýkrát otestoval letové vlastnosti najväčšieho bezpilotného lietadla Ťiou-tchien (Jiutian). Bolo vyvinuté ako bezpilotný lietajúci systém pre desiatky menších dronov s cieľom zaťažiť protivzdušnú obranu USA a spojencov pôsobiacich v indicko-tichomorskom regióne. Informuje o tom web armyrecognition.com.

Oficiálne informácie o jeho špecifikácii sú stále len obmedzené. Na základe spravodajských informácií z otvorených zdrojov a verejných prezentácií na leteckej výstave Ču-chaj 2024 má maximálnu vzletovú hmotnosť viac ako 16 ton s užitočným nákladom šesť ton.

Má osem externých podvesných bodov pre rôzne druhy munície vrátane riadených striel vzduch-vzduch a navádzaných bômb. Vnútorný modulárny priestor umožňuje uloženie až 100 rôznych dronov – od rekognoskácie po elektronické rušenie či kamikadze misie. Ťiou-tchien nie je vytvorený na nepozorovaný útok v prvej línii, skôr ako odpaľovacia rampa pre drony mimo napadnutých zón a zároveň vedenie elektronického boja na diaľku.

Považuje sa za nový druh vojenskej bezpilotnej platformy, ktorá by mohla nežiaduco zmeniť priebeh ozbrojeného konfliktu. Ide o nasadenie koordinovaného roja desiatok až stoviek dronov, ktoré si vymieňajú dáta a v reálnom čase fungujú autonómne s cieľom neutralizovať nepriateľskú obranu. V tom sa líši od tradičných bezpilotných lietadiel. Kolektívne použitie dronov s pomocou AI sťažuje ich zachytenie a uľahčuje prispôsobenie meniacim sa podmienkam na bojisku.

Viac o téme: ArmádaBezpilotné lietadloČínaŤiou-tchien
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Minister zahraničných vecí a
Blanár v Bruseli rokoval o Ukrajine, ruských aktívach i vzťahoch s Čínou
Zahraničné
Čína uvalila sankcie na
Čína uvalila sankcie na japonského dôstojníka: Mal spolupracovať s Taiwanom
Zahraničné
Ilustračné foto
Čína posilňuje elektronický dohľad v okolí Spratlyho ostrovov
Zahraničné
Ilustračné foto
Požiar v bytovom dome na juhu Číny si vyžiadal 12 obetí
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Erika si prvé 3 mesiace vzťahu so Skrúcaným nepamätá: Môže za to... Števo to teraz robí vo veľkom!
Erika si prvé 3 mesiace vzťahu so Skrúcaným nepamätá: Môže za to... Števo to teraz robí vo veľkom!
Prominenti
Protestné zhromaždenie opozičných strán na Námestí slobody v Bratislave
Protestné zhromaždenie opozičných strán na Námestí slobody v Bratislave
Správy
Taraba o tom, že SR nevníma ako dostatočné ústupky pri mechanizme ETS 2
Taraba o tom, že SR nevníma ako dostatočné ústupky pri mechanizme ETS 2
Správy

Domáce správy

Čo sa mení v
Čo sa mení v Bratislavskom kraji? Pozrite si najdôležitejšie novinky pre cestujúcich
bratislava.zoznam.sk
Nenápadné vidiecke kostoly v
Môžu sa stať novým lákadlom pre návštevníkov z celého Slovenska: Pozrite, čím sú výnimočné
hashtag.sk
FOTO Nový český minister zbúral
Nový český minister zbúral internet hneď po nástupe: Cap záhradníkom? Klimatická kríza vraj skončila!
Domáce
Prelomový zákrok v Detskom kardiocentre: Ďalším pacientom implantovali samoexpandovateľnú pľúcnu chlopňu
Prelomový zákrok v Detskom kardiocentre: Ďalším pacientom implantovali samoexpandovateľnú pľúcnu chlopňu
Bratislava

Zahraničné

Čína prvýkrát otestovala obrie
Čína prvýkrát otestovala obrie bezpilotné lietadlo Jiutian: Má slúžiť na vypúšťanie desiatok dronov
Zahraničné
Litva zadržala 21 ľudí
Litva zadržala 21 ľudí napojených na pašovanie cigariet z Bieloruska pomocou meteorologických balónov
Zahraničné
Donald Trump
Trump láme rekordy: Tento rok podpísal viac výkonných nariadení než počas celého prvého mandátu
Zahraničné
Tento obrázok zo sídla
Unikli nové šokujúce zábery zo sídla Epsteina: Poburujúci detail na stole
Zahraničné

Prominenti

Zdravotné problémy Puškárovej otca:
Zdravotné problémy Puškárovej otca: OPERÁCIA!
Domáci prominenti
Rázne rozhodnutie Georga Clooneyho
Rázne rozhodnutie Georga Clooneyho (64): Už žiadne bozky s inou ženou!
Zahraniční prominenti
Erika Judínyová so Števom
Erika si prvé 3 mesiace vzťahu so Skrúcaným nepamätá: Môže za to... Števo to teraz robí vo veľkom!
Domáci prominenti
Ďalšia zbytočná smrť mladého
Ďalšia zbytočná smrť mladého hudobníka (†27): Tragická NEHODA... Samuel zomrel na mieste!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Brušné svaly má lepšie
Táto BABIČKA je nočnou morou mladších žien: Brušné svaly má lepšie než DVADSIATNIČKY! Vek by ste jej hádali len ťažko
Zaujímavosti
To, ako často chodíte
To, ako často chodíte na „veľkú‟, môže veľa povedať o vašom zdraví
vysetrenie.sk
Ilustračné foto
Vedec bije na poplach: Umelá inteligencia má 99,9 % šancu vyhladiť ľudstvo! Sme na pokraji konca?
Zaujímavosti
Zahmlené sklá trápia tisíce
Zahmlené sklá trápia tisíce vodičov: Autodetailer odhalil svoj TAJNÝ trik! Zabudnite na klímu aj drahé prípravky
Zaujímavosti

Dobré správy

Čo sa mení v
Čo sa mení v Bratislavskom kraji? Pozrite si najdôležitejšie novinky pre cestujúcich
bratislava.zoznam.sk
Nenápadné vidiecke kostoly v
Môžu sa stať novým lákadlom pre návštevníkov z celého Slovenska: Pozrite, čím sú výnimočné
hashtag.sk
Učte sa spolu s
Rodičia majú jasno: Toto je hračka, ktorú dajú deťom miesto tabletu!
Domáce
Jedna chyba za volantom
Jedna chyba za volantom vás môže vyjsť poriadne draho: Na čo si dať v zime pozor?
hashtag.sk

Ekonomika

Dostanem energopomoc aj na chatu a čo musím urobiť? Tu sú odpovede na všetky dôležité otázky v súvislosti s energopomocou!
Dostanem energopomoc aj na chatu a čo musím urobiť? Tu sú odpovede na všetky dôležité otázky v súvislosti s energopomocou!
Úder proti pašerákom ako z akčného filmu: Padla medzinárodná sieť, pozrite si unikátne zábery! (foto)
Úder proti pašerákom ako z akčného filmu: Padla medzinárodná sieť, pozrite si unikátne zábery! (foto)
Wizz Air spúšťa 7 nových liniek: Kam všade sa v zime dostanete z Bratislavy? Pozrite si to na prehľadnej mape!
Wizz Air spúšťa 7 nových liniek: Kam všade sa v zime dostanete z Bratislavy? Pozrite si to na prehľadnej mape!
365.bank predlžuje jesennú akciu hypoték – úrok už od 3,25 % ročne
365.bank predlžuje jesennú akciu hypoték – úrok už od 3,25 % ročne

Varenie a recepty

Mocca ovály s kávovým zrnkom
Mocca ovály s kávovým zrnkom
Čokoládové vianočné rožteky
Čokoládové vianočné rožteky
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Výber receptov
Vanilkové rožky bez orechov: Krehké vianočné pečivo
Vanilkové rožky bez orechov: Krehké vianočné pečivo
Keksy a sušienky

Šport

Shiffrinová verzus zvyšok sveta: Online prenos z 2. kola slalomu žien v Courcheveli
Shiffrinová verzus zvyšok sveta: Online prenos z 2. kola slalomu žien v Courcheveli
Lyžovanie
Vladimír Růžička sa vracia na známu adresu: Bývalý reprezentačný kouč je späť v Slovane
Vladimír Růžička sa vracia na známu adresu: Bývalý reprezentačný kouč je späť v Slovane
Česko
Zlá správa o Šimonovi Nemcovi: New Jersey Devils spravilo krok, ktorý neveští nič dobré
Zlá správa o Šimonovi Nemcovi: New Jersey Devils spravilo krok, ktorý neveští nič dobré
NHL
Levice to dokázali! Slovenský šampión zaknihoval v Lige majstrov neskutočný úspech
Levice to dokázali! Slovenský šampión zaknihoval v Lige majstrov neskutočný úspech
Tipos SBL

Auto-moto

Kia predstavila nové SUVI: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Kia predstavila nové SUVI: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Predstavujeme
Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Doprava
KGM Actyon dostal úsporný hybrid. Veľké SUV sľubuje spotrebu 5,9 l/100 km
KGM Actyon dostal úsporný hybrid. Veľké SUV sľubuje spotrebu 5,9 l/100 km
Novinky
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Doprava

Kariéra a motivácia

Vianoce v práci: Ako si udržať pohodu a prežiť sviatky bez stresu
Vianoce v práci: Ako si udržať pohodu a prežiť sviatky bez stresu
Rady, tipy a triky
Najlepšie rady HR manažérov za rok 2025: čo by mali zamestnanci vedieť pred vstupom do roku 2026
Najlepšie rady HR manažérov za rok 2025: čo by mali zamestnanci vedieť pred vstupom do roku 2026
Trendy na trhu práce
Ako prežiť Vianoce bez stresu, aj keď máte málo dovolenky a času je málo
Ako prežiť Vianoce bez stresu, aj keď máte málo dovolenky a času je málo
Motivácia a inšpirácia
Rok 2026 vo vašej kariére: Čo vás čaká a ako sa pripraviť, aby ste z toho vyťažili maximum
Rok 2026 vo vašej kariére: Čo vás čaká a ako sa pripraviť, aby ste z toho vyťažili maximum
O práci s humorom

Technológie

Ukrajina tvrdí, že urobila nemožné. Ruská ponorka mala vybuchnúť po útoku, aký svet ešte nevidel
Ukrajina tvrdí, že urobila nemožné. Ruská ponorka mala vybuchnúť po útoku, aký svet ešte nevidel
Armádne technológie
Hranice medzi duševnými diagnózami sa rozpadajú: Depresia, úzkosť aj poruchy príjmu potravy môžu mať rovnaký pôvod
Hranice medzi duševnými diagnózami sa rozpadajú: Depresia, úzkosť aj poruchy príjmu potravy môžu mať rovnaký pôvod
Veda a výskum
Používatelia zúria. Veľký výrobca televízorov vydal aktualizáciu, ktorá bez súhlasu inštaluje aplikáciu a nedá sa vymazať
Používatelia zúria. Veľký výrobca televízorov vydal aktualizáciu, ktorá bez súhlasu inštaluje aplikáciu a nedá sa vymazať
Filmy a seriály
Vedci vytvorili kryštál, do ktorého možno uložiť digitálne kópie dnešných ľudí. O tisíce rokov sa s tebou bude môcť niekto rozprávať
Vedci vytvorili kryštál, do ktorého možno uložiť digitálne kópie dnešných ľudí. O tisíce rokov sa s tebou bude môcť niekto rozprávať
Technológie

Bývanie

Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať
Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať

Pre kutilov

Prečo sa oplatí dať bobkový list do múky? Odpoveď poznali už naše babičky
Prečo sa oplatí dať bobkový list do múky? Odpoveď poznali už naše babičky
Recepty
Vianočné dobroty ne/tradične – voňavá kokosová edícia (1. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – voňavá kokosová edícia (1. časť)
Recepty
Skúsený mäsiar vám ukáže, ako si môžete pripraviť tú najlepšiu domácu tlačenku
Skúsený mäsiar vám ukáže, ako si môžete pripraviť tú najlepšiu domácu tlačenku
Recepty
Rýchlejšie suchšia bielizeň na sušiaku? Vyskúšajte japonskú metódu usporiadania
Rýchlejšie suchšia bielizeň na sušiaku? Vyskúšajte japonskú metódu usporiadania
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prečo sa ľudia počas Vianoc vracajú k bývalým? Tajomstvo emocionálnej nostalgie
Partnerské vzťahy
Prečo sa ľudia počas Vianoc vracajú k bývalým? Tajomstvo emocionálnej nostalgie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tento obrázok zo sídla
Zahraničné
Unikli nové šokujúce zábery zo sídla Epsteina: Poburujúci detail na stole
V Bratislave a ďalších
Domáce
V Bratislave a ďalších mestách na Slovensku sa konajú protesty proti krokom vlády: Opozícia vyšla do ulíc
Nový český minister zbúral
Domáce
Nový český minister zbúral internet hneď po nástupe: Cap záhradníkom? Klimatická kríza vraj skončila!
Ruskí vojaci pália na
Zahraničné
Expert to potvrdil: Rusko už nemá veľa času! Vojnu môže financovať len TAKÝTO čas

Ďalšie zo Zoznamu