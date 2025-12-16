Expert to potvrdil: Rusko už nemá veľa času! Vojnu môže financovať len TAKÝTO čas

MOSKVA - Ruské vedenie sa snaží navodiť dojem neobmedzených zdrojov a nekonečnej výdrže. Čísla z bojiska aj ekonomické odhady však naznačujú, že vojna má pre Kremeľ presne ohraničený finančný horizont.
Propaganda verzus realita na fronte
Moskva už mesiace vysiela signál, že financovanie vojny proti Ukrajine nepredstavuje pre štát zásadný problém. Súčasťou tejto stratégie je aj systematické nadhodnocovanie úspechov ruských jednotiek. Analytici z Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) upozorňujú, že cieľom tohto obrazu je prinútiť Kyjev k ústupkom a presvedčiť ho, že odpor nemá zmysel.
Reálne výsledky na fronte však tomuto obrazu nezodpovedajú. Počas roka 2025 sa ruským silám nepodarilo obsadiť ani jedno percento územia Ukrajiny. Podľa údajov ukrajinského generálneho štábu ruská armáda od začiatku roka získala približne 4 669 štvorcových kilometrov, pričom stratila vyše 391-tisíc vojakov. To v prepočte znamená zhruba 83 obetí na každý jeden kilometer štvorcový dobytého územia, uvádzajú analytici ISW.
Finančný strop vojny: 12 až 18 mesiacov
Podľa experta na Rusko Alexandra Gabujeva má Kremeľ ešte obmedzené časové okno, počas ktorého si môže dovoliť viesť vojnu v súčasnom rozsahu. „Putinov režim má pred sebou približne 12 až 18 mesiacov, kým sa ekonomické náklady stanú neudržateľnými,“ povedal Gabujev pre nemecký denník Handelsblatt. Zároveň upozornil, že nové sankcie by tento čas mohli ešte výrazne skrátiť.
Okrem veľkých energetických hráčov, ako sú Rosnefť či Lukoil, existuje podľa neho celý rad menších ruských producentov ropy a surovín, ktorí zatiaľ stoja mimo sankčných balíkov, no ich zapojenie by malo citeľný efekt.
Trump a pocit, že Moskva má čas
Gabujev zároveň poukazuje na faktor Spojených štátov. Súčasný americký prezident Donald Trump podľa neho na Rusko nevyvíja dostatočný tlak. Výsledkom je presvedčenie v Moskve, že rokovania možno ďalej naťahovať. „Rusi majú pocit, že nemusia nikam ustupovať a čas pracuje v ich prospech,“ tvrdí analytik.
Práve tento prístup má podľa neho umožňovať Vladimirovi Putinovi trvať na rozsiahlych a tvrdých požiadavkách. Aktuálne mierové rozhovory preto Gabujev považuje za proces, ktorý s vysokou pravdepodobnosťou k dohode nepovedie.
Problémy doma, vojna zatiaľ pokračuje
Ruská spoločnosť pritom čelí citeľným ekonomickým ťažkostiam. Inflácia, výpadky liekov, potravín aj pohonných hmôt sú čoraz viditeľnejšie. Na bojisku sa však tieto problémy zatiaľ neprejavujú naplno.
Vojenský analytik Carlo Masala v rozhovore pre nemecký denník Bild varuje pred prehnaným optimizmom. Hoci obe strany konfliktu prichádzajú o sily, situácia ukrajinskej armády sa podľa neho v poslednom období zhoršuje.
Nábor za peniaze má svoju cenu
Kremeľ zatiaľ dokáže tlmiť personálne straty agresívnym náborom, ktorý stojí na vysokých finančných odmenách pre nových vojakov. Otázne však je, ako dlho bude tento model udržateľný.
Analytici z Inštitútu pre štúdium vojny upozorňujú, že systém založený na masívnych finančných stimuloch sa javí ako neefektívny a zároveň výrazne zaťažuje ruskú ekonomiku. Práve tu môže podľa nich vzniknúť jeden z kľúčových zlomov, ktorý vojnové úsilie Moskvy zásadne oslabí.