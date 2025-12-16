AKTUÁLNE Nebezpečné chvíle na Ivanskej ceste: Auto uviazlo na koľajach! Nasledovala zrážka s vlakom

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Na železničnom priecestí na Ivanskej ceste v Bratislave došlo v utorok krátko po 20.15 h k zrážke vlaku a auta. Pri zrážke sa nikto nezranil. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave o tom informovalo na sociálnej sieti s tým, že policajti aktuálne dokumentujú okolnosti nehody.
„Podľa doterajších informácií vodič vozidla pri prechádzaní priecestím v smere na Trnavskú cestu vošiel s vozidlom na koľajisko, kde vozidlo zostalo zakliesnené. Pred prejazdom vlaku týmto úsekom vodič z vozidla stihol vyjsť,“ priblížili policajti. Premávku usmerňujú policajné hliadky. Vodičov vyzývajú, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili svoju opatrnosť a riadili sa pokynmi polície.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)