Nový český minister zbúral internet hneď po nástupe: Cap záhradníkom? Klimatická kríza vraj skončila!

PRAHA - To, čo predviedol novopečený minister životného prostredia Českej republiky pán Petr Macinka (Motoristé sobě), sa zapíše do politickej histórie. Je totiž známe, že zemeguľa a ľudia na nej už dlho bojujú proti klimatickej kríze (hlavne v posledných rokoch), no Macinkovi sa to tak nevidí. Po usadnutí do kresla ministra pred novinármi povedal čosi tak bizarné, že je až prekvapivé, že sa chystá ministrovať na tomto rezorte.
"Chcel by som všetkých upokojiť. Českú verejnosť a všetkých bežných občanov a oznámiť im, že presne dnes, dnešným dňom v Českej republike skončila klimatická kríza," vyhlásil sebavedomo Macinka, akoby rozkazoval počasiu. "Neviem, či to upokojí aj tých aktivistov, ktorí tou krízou žijú, možno niektorých áno, niektorých nie, ale klimatická kríza je 'over'," prilial olej do ohňa.
Urobil tak len niekoľko hodín po tom, ako mu prezident Petr Pavel udelil menovací dekrét do funkcie ministra.
Macinka skončil aj na Zomri
Macinkovo vyhlásenie len pár hodín po usadnutí do ministerského kresla spôsobilo taký ošiaľ, že sa objavilo aj na známej slovenskej meme stránke:
Macinka týmto výrokom nespochybňoval len konkrétne opatrenia, ale samotný rámec, v ktorom sa klimatická zmena prezentuje ako krízový stav. Dlhodobo tvrdí, že pojem „klimatická kríza“ je politický konštrukt, ktorý slúži na ospravedlňovanie regulácií, obmedzovania individuálnej slobody a zásahov do ekonomiky. Jeho vyjadrenie tak zapadá do širšej ideologickej línie strany Motoristé sobě, ktorí sa profilujú ako odporcovia Green Dealu, emisných limitov a ekologických zákazov zasahujúcich dopravu či priemysel.
Aj pre tento prístup bol Petr Macinka už skôr vnímaný ako kontroverzná postava českej politickej scény. Kritici mu vyčítajú aj to, že sa slabo podopiera odbornými zdrojmi, no priaznivci oceňujú otvorenosť, konfrontačný štýl a ochotu spochybňovať „nedotknuteľné témy“.