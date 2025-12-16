Utorok16. december 2025, meniny má Albína, zajtra Kornélia

Nový český minister zbúral internet hneď po nástupe: Cap záhradníkom? Klimatická kríza vraj skončila!

Macinka sebavedomo vyhlásil, že po jeho nástupe skončila klimatická kríza v Českej republike. Zobraziť galériu (2)
Macinka sebavedomo vyhlásil, že po jeho nástupe skončila klimatická kríza v Českej republike. (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

PRAHA - To, čo predviedol novopečený minister životného prostredia Českej republiky pán Petr Macinka (Motoristé sobě), sa zapíše do politickej histórie. Je totiž známe, že zemeguľa a ľudia na nej už dlho bojujú proti klimatickej kríze (hlavne v posledných rokoch), no Macinkovi sa to tak nevidí. Po usadnutí do kresla ministra pred novinármi povedal čosi tak bizarné, že je až prekvapivé, že sa chystá ministrovať na tomto rezorte.

"Chcel by som všetkých upokojiť. Českú verejnosť a všetkých bežných občanov a oznámiť im, že presne dnes, dnešným dňom v Českej republike skončila klimatická kríza," vyhlásil sebavedomo Macinka, akoby rozkazoval počasiu. "Neviem, či to upokojí aj tých aktivistov, ktorí tou krízou žijú, možno niektorých áno, niektorých nie, ale klimatická kríza je 'over'," prilial olej do ohňa.

Urobil tak len niekoľko hodín po tom, ako mu prezident Petr Pavel udelil menovací dekrét do funkcie ministra.

Nový český minister zbúral
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

Macinka skončil aj na Zomri

Macinkovo vyhlásenie len pár hodín po usadnutí do ministerského kresla spôsobilo taký ošiaľ, že sa objavilo aj na známej slovenskej meme stránke:

 
 

Macinka týmto výrokom nespochybňoval len konkrétne opatrenia, ale samotný rámec, v ktorom sa klimatická zmena prezentuje ako krízový stav. Dlhodobo tvrdí, že pojem „klimatická kríza“ je politický konštrukt, ktorý slúži na ospravedlňovanie regulácií, obmedzovania individuálnej slobody a zásahov do ekonomiky. Jeho vyjadrenie tak zapadá do širšej ideologickej línie strany Motoristé sobě, ktorí sa profilujú ako odporcovia Green Dealu, emisných limitov a ekologických zákazov zasahujúcich dopravu či priemysel.

Aj pre tento prístup bol Petr Macinka už skôr vnímaný ako kontroverzná postava českej politickej scény. Kritici mu vyčítajú aj to, že sa slabo podopiera odbornými zdrojmi, no priaznivci oceňujú otvorenosť, konfrontačný štýl a ochotu spochybňovať „nedotknuteľné témy“.

Viac o téme: VideoNová vládaMinister životného prostrediaKoniecKlimatická krízaMotoristé soběPetr Macinka
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Turek by sa mal
Turek by sa mal k svojim kauzám postaviť ako chlap, uviedol český prezident
Zahraničné
Tomáš Taraba
AKTUÁLNE Minister Taraba bude zastupovať v Bruseli aj Českú republiku
Domáce
FOTO Nová česká vláda premiéra
Prezident Pavel vymenoval tretí Babišov kabinet: Česko má oficiálne novú vládu!
Zahraničné
Giorgia Meloniová a Petr
Petr Pavel postoj k Turkovi nezmenil, na výhradách k nemu trvá
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Taraba o tom, že SR nevníma ako dostatočné ústupky pri mechanizme ETS 2
Taraba o tom, že SR nevníma ako dostatočné ústupky pri mechanizme ETS 2
Správy
Erika si prvé 3 mesiace vzťahu so Skrúcaným nepamätá: Môže za to... Števo to teraz robí vo veľkom!
Erika si prvé 3 mesiace vzťahu so Skrúcaným nepamätá: Môže za to... Števo to teraz robí vo veľkom!
Prominenti
Spustenie novej automatickej linky na plnenie munície
Spustenie novej automatickej linky na plnenie munície
Správy

Domáce správy

Nenápadné vidiecke kostoly v
Môžu sa stať novým lákadlom pre návštevníkov z celého Slovenska: Pozrite, čím sú výnimočné
hashtag.sk
FOTO Nový český minister zbúral
Nový český minister zbúral internet hneď po nástupe: Cap záhradníkom? Klimatická kríza vraj skončila!
Domáce
FOTO V Bratislave a ďalších
V Bratislave a ďalších mestách na Slovensku sa konajú protesty proti krokom vlády: Opozícia vyšla do ulíc
Domáce
Napätie okolo MHD v Banskej Bystrici: Mimoriadne zastupiteľstvo nebude, o zmluve sa stále rokuje
Napätie okolo MHD v Banskej Bystrici: Mimoriadne zastupiteľstvo nebude, o zmluve sa stále rokuje
Banská Bystrica

Zahraničné

Ruskí vojaci pália na
Expert to potvrdil: Rusko už nemá veľa času! Vojnu môže financovať len TAKÝTO čas
Zahraničné
Veľký ZVRAT v EÚ!
Veľký ZVRAT v EÚ! Definitívny zákaz spaľovacích motorov v roku 2035 sa ruší
Zahraničné
Andrej Babiš
Vláda Andreja Babiša odmietla emisné kvóty ETS2 a migračný pakt: Chce ich riešiť na úrovni EÚ
Zahraničné
Koloseum sa zmení: Privíta
Koloseum sa zmení: Privíta popové hviezdy aj gladiátorske zápasy
dromedar.sk

Prominenti

Rázne rozhodnutie Georga Clooneyho
Rázne rozhodnutie Georga Clooneyho (64): Už žiadne bozky s inou ženou!
Zahraniční prominenti
Erika Judínyová so Števom
Erika si prvé 3 mesiace vzťahu so Skrúcaným nepamätá: Môže za to... Števo to teraz robí vo veľkom!
Domáci prominenti
Ďalšia zbytočná smrť mladého
Ďalšia zbytočná smrť mladého hudobníka (†27): Tragická NEHODA... Samuel zomrel na mieste!
Domáci prominenti
62-ročná herečka na premiére
62-ročná herečka na premiére predviedla svoj sexepíl: Táto šupa nepatrí do starého železa!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

To, ako často chodíte
To, ako často chodíte na „veľkú‟, môže veľa povedať o vašom zdraví
vysetrenie.sk
Ilustračné foto
Vedec bije na poplach: Umelá inteligencia má 99,9 % šancu vyhladiť ľudstvo! Sme na pokraji konca?
Zaujímavosti
Zahmlené sklá trápia tisíce
Zahmlené sklá trápia tisíce vodičov: Autodetailer odhalil svoj TAJNÝ trik! Zabudnite na klímu aj drahé prípravky
Zaujímavosti
Čo sme googlili viac
Čo sme googlili viac než čokoľvek iné? Google odhalil, čo Slovákov NAJVIAC zaujímalo v roku 2025: TOTO nikto nečakal!
Zaujímavosti

Dobré správy

Nenápadné vidiecke kostoly v
Môžu sa stať novým lákadlom pre návštevníkov z celého Slovenska: Pozrite, čím sú výnimočné
hashtag.sk
Čo sa mení v
Čo sa mení v Bratislavskom kraji? Pozrite si najdôležitejšie novinky pre cestujúcich
bratislava.zoznam.sk
Učte sa spolu s
Rodičia majú jasno: Toto je hračka, ktorú dajú deťom miesto tabletu!
Domáce
Jedna chyba za volantom
Jedna chyba za volantom vás môže vyjsť poriadne draho: Na čo si dať v zime pozor?
hashtag.sk

Ekonomika

Dostanem energopomoc aj na chatu a čo musím urobiť? Tu sú odpovede na všetky dôležité otázky v súvislosti s energopomocou!
Dostanem energopomoc aj na chatu a čo musím urobiť? Tu sú odpovede na všetky dôležité otázky v súvislosti s energopomocou!
Úder proti pašerákom ako z akčného filmu: Padla medzinárodná sieť, pozrite si unikátne zábery! (foto)
Úder proti pašerákom ako z akčného filmu: Padla medzinárodná sieť, pozrite si unikátne zábery! (foto)
Wizz Air spúšťa 7 nových liniek: Kam všade sa v zime dostanete z Bratislavy? Pozrite si to na prehľadnej mape!
Wizz Air spúšťa 7 nových liniek: Kam všade sa v zime dostanete z Bratislavy? Pozrite si to na prehľadnej mape!
365.bank predlžuje jesennú akciu hypoték – úrok už od 3,25 % ročne
365.bank predlžuje jesennú akciu hypoték – úrok už od 3,25 % ročne

Varenie a recepty

Mocca ovály s kávovým zrnkom
Mocca ovály s kávovým zrnkom
Čokoládové vianočné rožteky
Čokoládové vianočné rožteky
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Výber receptov
Vanilkové rožky bez orechov: Krehké vianočné pečivo
Vanilkové rožky bez orechov: Krehké vianočné pečivo
Keksy a sušienky

Šport

Vladimír Růžička sa vracia na známu adresu: Bývalý reprezentačný kouč je späť v Slovane
Vladimír Růžička sa vracia na známu adresu: Bývalý reprezentačný kouč je späť v Slovane
Česko
Zlá správa o Šimonovi Nemcovi: New Jersey Devils spravili krok, ktorý neveští nič dobré
Zlá správa o Šimonovi Nemcovi: New Jersey Devils spravili krok, ktorý neveští nič dobré
NHL
Shiffrinová išla znovu ako raketa! Rakúsko a viaceré favoritky zažili lyžiarsku pohromu
Shiffrinová išla znovu ako raketa! Rakúsko a viaceré favoritky zažili lyžiarsku pohromu
Lyžovanie
Patrioti Levice – VEF Riga: Online prenos zo zápasu o všetko v Lige majstrov
Patrioti Levice – VEF Riga: Online prenos zo zápasu o všetko v Lige majstrov
Tipos SBL

Auto-moto

Kia predstavila nové SUVI: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Kia predstavila nové SUVI: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Predstavujeme
Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Doprava
KGM Actyon dostal úsporný hybrid. Veľké SUV sľubuje spotrebu 5,9 l/100 km
KGM Actyon dostal úsporný hybrid. Veľké SUV sľubuje spotrebu 5,9 l/100 km
Novinky
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Doprava

Kariéra a motivácia

Vianoce v práci: Ako si udržať pohodu a prežiť sviatky bez stresu
Vianoce v práci: Ako si udržať pohodu a prežiť sviatky bez stresu
Rady, tipy a triky
Najlepšie rady HR manažérov za rok 2025: čo by mali zamestnanci vedieť pred vstupom do roku 2026
Najlepšie rady HR manažérov za rok 2025: čo by mali zamestnanci vedieť pred vstupom do roku 2026
Trendy na trhu práce
Ako prežiť Vianoce bez stresu, aj keď máte málo dovolenky a času je málo
Ako prežiť Vianoce bez stresu, aj keď máte málo dovolenky a času je málo
Motivácia a inšpirácia
Rok 2026 vo vašej kariére: Čo vás čaká a ako sa pripraviť, aby ste z toho vyťažili maximum
Rok 2026 vo vašej kariére: Čo vás čaká a ako sa pripraviť, aby ste z toho vyťažili maximum
O práci s humorom

Technológie

Hranice medzi duševnými diagnózami sa rozpadajú: Depresia, úzkosť aj poruchy príjmu potravy môžu mať rovnaký pôvod
Hranice medzi duševnými diagnózami sa rozpadajú: Depresia, úzkosť aj poruchy príjmu potravy môžu mať rovnaký pôvod
Veda a výskum
Používatelia zúria. Veľký výrobca televízorov vydal aktualizáciu, ktorá bez súhlasu inštaluje aplikáciu a nedá sa vymazať
Používatelia zúria. Veľký výrobca televízorov vydal aktualizáciu, ktorá bez súhlasu inštaluje aplikáciu a nedá sa vymazať
Filmy a seriály
Vedci vytvorili kryštál, do ktorého možno uložiť digitálne kópie dnešných ľudí. O tisíce rokov sa s tebou bude môcť niekto rozprávať
Vedci vytvorili kryštál, do ktorého možno uložiť digitálne kópie dnešných ľudí. O tisíce rokov sa s tebou bude môcť niekto rozprávať
Technológie
Vyzeráš staršie, než máš vek? Tento proteín môže hrať dôležitejšiu úlohu, než sme si mysleli. Ovplyvňuje, ako rýchlo starneme
Vyzeráš staršie, než máš vek? Tento proteín môže hrať dôležitejšiu úlohu, než sme si mysleli. Ovplyvňuje, ako rýchlo starneme
Veda a výskum

Bývanie

Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať
Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať

Pre kutilov

Prečo sa oplatí dať bobkový list do múky? Odpoveď poznali už naše babičky
Prečo sa oplatí dať bobkový list do múky? Odpoveď poznali už naše babičky
Recepty
Vianočné dobroty ne/tradične – voňavá kokosová edícia (1. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – voňavá kokosová edícia (1. časť)
Recepty
Skúsený mäsiar vám ukáže, ako si môžete pripraviť tú najlepšiu domácu tlačenku
Skúsený mäsiar vám ukáže, ako si môžete pripraviť tú najlepšiu domácu tlačenku
Recepty
Rýchlejšie suchšia bielizeň na sušiaku? Vyskúšajte japonskú metódu usporiadania
Rýchlejšie suchšia bielizeň na sušiaku? Vyskúšajte japonskú metódu usporiadania
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prečo sa ľudia počas Vianoc vracajú k bývalým? Tajomstvo emocionálnej nostalgie
Partnerské vzťahy
Prečo sa ľudia počas Vianoc vracajú k bývalým? Tajomstvo emocionálnej nostalgie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Nový český minister zbúral
Domáce
Nový český minister zbúral internet hneď po nástupe: Cap záhradníkom? Klimatická kríza vraj skončila!
Ruskí vojaci pália na
Zahraničné
Expert to potvrdil: Rusko už nemá veľa času! Vojnu môže financovať len TAKÝTO čas
Veľký ZVRAT v EÚ!
Zahraničné
Veľký ZVRAT v EÚ! Definitívny zákaz spaľovacích motorov v roku 2035 sa ruší
Skontrolujte si lekárničky! ŠÚKL
Domáce
Skontrolujte si lekárničky! ŠÚKL sťahuje z trhu jeden z liekov: Týmto antibiotikom sa liečia rozšírené choroby

Ďalšie zo Zoznamu