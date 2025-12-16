Utorok16. december 2025, meniny má Albína, zajtra Kornélia

Veľký ZVRAT v EÚ! Definitívny zákaz spaľovacích motorov v roku 2035 sa ruší

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images, TASR/AP Photo/Virginia Mayo)
© Zoznam/ © Zoznam/

BRUSEL - Európska komisia zmiernila plán na zákaz predaja automobilov so spaľovacími motormi v Európskej únii od roku 2035. Nový návrh, s ktorým dnes zástupcovia EK oboznámili novinárov, požaduje, aby sa emisie oxidu uhličitého (CO2) pri nových autách znížili o 90 percent oproti úrovni z roku 2021, teda nie o 100 percent, ako bolo pôvodne plánované.

Určité nové autá so spaľovacími motormi sa tak po tlaku automobiliek budú môcť aj naďalej predávať, konkrétne plug-in hybridy či autá s predlžovačom dojazdu REX, čo sú elektromobily, ktoré majú malý spaľovací motor na dobíjanie batérie.

Komisia dnes predstavila celý balík podpory pre automobilový priemysel, ktorý obsahuje niekoľko návrhov. ,,Automobilový priemysel je už desiatky rokov kľúčovým odvetvím európskeho priemyslu, zabezpečuje milióny pracovných miest a je hnacou silou technologických inovácií. S tým, ako sa svet mení, prechádza automobilový priemysel transformáciou vďaka novým technológiám a novým hráčom, " uviedla komisia.

Dnešný krok podľa EK naďalej vysiela silný signál trhu s vozidlami s nulovými emisiami, zároveň vraj ale poskytuje odvetviu väčšiu flexibilitu pri dosahovaní cieľov v oblasti CO2 a podporuje vozidlá a batérie vyrobené v Európskej únii. Exekutíva ÚNIE tiež navrhuje určité zjednodušenia v oblasti automobilového priemyslu, ktoré by mali ušetriť približne 706 miliónov eur ročne a znížiť byrokraciu a administratívnu záťaž.

Balík opatrení má podporiť priemysel aj technologickú neutralitu

,,Inovácie. Čistá mobilita. Konkurencieschopnosť. To boli tento rok hlavné priority v našich intenzívnych dialógoch s automobilovým sektorom, organizáciami občianskej spoločnosti a ďalšími stranami, " uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Dnešný balík opatrení by podľa nej mal vyjsť v ústrety všetkým týmto skupinám. ,,Normy CO2 teraz poskytujú ďalšiu flexibilitu na podporu priemyslu a posilnenie technologickej neutrality, zároveň ale poskytujú predvídateľnosť výrobcom a zachovávajú jasný signál trhu smerom k elektrifikácii," stojí vo vyhlásení komisie.

Od roku 2035 budú podľa návrhu musieť výrobcovia automobilov splniť cieľ zníženia emisií o 90 percent, pričom zvyšných 10 percent bude musieť byť kompenzovaných použitím nízkouhlíkovej ocele vyrobenej v EÚ alebo syntetickými palivami a biopalivami. To podľa EK umožní, aby aj po roku 2035 hrali popri plne elektrických a vodíkových vozidlách úlohu rovnako plug-in hybridy, autá s predlžovačom dojazdu REX. takzvané mild hybridné vozidlá, ale stále tiež vozidlá so spaľovacím motorom.

Unijní exekutíva čelila silnému tlaku zo strany Nemecka, Talianska a európskeho automobilového sektora, v poslednom roku bolo niekoľko rokovaní so šéfmi európskych automobilových spoločností. Návrh komisie musí schváliť Európsky parlament aj členské štáty únie. Podľa agentúry Reuters ide o najvýznamnejší ústupok EÚ v jej tzv. zelenej politike za posledných päť rokov.

Tlak na zmenu emisných cieľov rastie

Rozhodnutie komisie prichádza v čase, keď americká automobilka Ford Motor v pondelok oznámila, že v reakcii na politiku Trumpovej administratívy a slabnúci dopyt po elektromobiloch odpíše 19,5 miliardy dolárov a zruší niekoľko modelov elektromobilov. Európske automobilky, ako je Volkswagen a majiteľ Fiatu Stellantis, už skôr tiež poukázali na slabý dopyt po elektromobiloch a vyzvali na zmiernenie cieľov a pokút za ich nedodržanie.

Európska komisia už v roku 2021 navrhla, aby sa do roku 2035 emisie CO2 pri nových automobiloch znížili o 100 percent. Požiadavka znamenala, že od roku 2035 by skončil predaj nových osobných a ľahkých úžitkových áut so spaľovacími motormi. Opatrenie sa však má týkať len nových vozidiel, ľudia by teda naďalej mali mať možnosť používať aj staršie vozidlá so spaľovacími motormi aj si takéto autá na trhu s ojatinami ďalej kupovať. Súčasťou dohody však bola aj klauzula, že unijní exekutíva v roku 2026 preskúma, či je dohoda v súčasnej podobe dosiahnuteľná vzhľadom na situáciu na trhu, vývoj nových technológií, ale aj vzhľadom na ekonomické dopady.

Po silnom tlaku od niektorých krajín, ktoré patria k najväčším výrobcom áut v regióne, sa nakoniec Európska komisia rozhodla presunúť revíziu predpisu už na koniec tohto roka. Urýchlenie žiadalo viacero členských štátov, vrátane Nemecka, Českej republiky alebo Slovenska. Diskusie o možnej reforme predpisu sa odohrávali vo vnútri komisie niekoľko posledných týždňov a podľa informácií ČTK boli veľmi dlhé a búrlivé. Zmeny požadovala aj Európska ľudová strana (EPP), ku ktorej patrí Ursula von der Leyenová. Hlasno bol často počuť napríklad jej šéf Manfred Weber. Do diskusií sa podľa informácií ČTK zapájal aj český eurokomisár Jozef Síkela (rovno ako z EPP).

Viac o téme: ZákazEurópska únia (EÚ)Spaľovacie motoriOxid uhličitý (CO2)
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO návšteva prezidenta Chorvátskej republiky
Pellegrini a Milanovič otvorene: EÚ čakajú veľké rozhodnutia! Prezidenti budú pozorne sledovať dianie
Domáce
FOTO Slovensko dopláca na clá
Slovensko dopláca na clá z USA: Inštitút spadajúci pod Kamenického bije na poplach, dostávame facky zľava - sprava!
Domáce
Európsky parlament
Európsky parlament bude hlasovať o opatreniach na posilnenie bezpečnosti či dovoze ruského plynu
Zahraničné
Španielsko tlačí na Európsku
Španielsko tlačí na Európsku komisiu: Žiada zachovať úplný zákaz áut so spaľovacími motormi od roku 2035
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Spustenie novej automatickej linky na plnenie munície
Spustenie novej automatickej linky na plnenie munície
Správy
Vittek vkladá do dcéry veľké nádeje! Neprajníkom odkazuje: Toto bol ešte len začiatok!
Vittek vkladá do dcéry veľké nádeje! Neprajníkom odkazuje: Toto bol ešte len začiatok!
Prominenti
Peter Pellegrini na spoločnej tlačovej konferencii s chorvátskym prezidentom Zoranom Milanovičom potvrdil dobré vzťahy medzi oboma krajinami
Peter Pellegrini na spoločnej tlačovej konferencii s chorvátskym prezidentom Zoranom Milanovičom potvrdil dobré vzťahy medzi oboma krajinami
Správy

Domáce správy

Nenápadné vidiecke kostoly v
Môžu sa stať novým lákadlom pre návštevníkov z celého Slovenska: Pozrite, čím sú výnimočné
hashtag.sk
Skontrolujte si lekárničky! ŠÚKL
Skontrolujte si lekárničky! ŠÚKL sťahuje z trhu jeden z liekov: Týmto antibiotikom sa liečia rozšírené choroby
Domáce
Peter Pellegrini.
Prezident Pellegrini podpísal viacero zákonov: Týkajú sa platieb, sociálnych služieb aj verejného obstarávania
Domáce
Mestské zastupiteľstvo v Skalici rozhodne o ďalšom postupe po odmietnutí spaľovne v referende
Mestské zastupiteľstvo v Skalici rozhodne o ďalšom postupe po odmietnutí spaľovne v referende
Regióny

Zahraničné

Veľký ZVRAT v EÚ!
Veľký ZVRAT v EÚ! Definitívny zákaz spaľovacích motorov v roku 2035 sa ruší
Zahraničné
Andrej Babiš
Vláda Andreja Babiša odmietla emisné kvóty ETS2 a migračný pakt: Chce ich riešiť na úrovni EÚ
Zahraničné
Koloseum sa zmení: Privíta
Koloseum sa zmení: Privíta popové hviezdy aj gladiátorske zápasy
dromedar.sk
Premiér Fico po stretnutí
Premiér Fico po stretnutí s Milanovičom: Slovensko má záujem posilniť obchodné vzťahy s Chorvátskom
Zahraničné

Prominenti

Ďalšia zbytočná smrť mladého
Ďalšia zbytočná smrť mladého hudobníka (†27): Tragická NEHODA... Samuel zomrel na mieste!
Domáci prominenti
62-ročná herečka na premiére
62-ročná herečka na premiére predviedla svoj sexepíl: Táto šupa nepatrí do starého železa!
Zahraniční prominenti
Sklenaříková má za sebou
Sklenaříková má za sebou 2 rozvody a teraz... Ďalšia SVADBA!
Domáci prominenti
Bezcitná VRAŽDA režiséra a
Bezcitná VRAŽDA režiséra a jeho manželky: Syn vystrájal už v minulosti... Hrozné, čo urobil!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

To, ako často chodíte
To, ako často chodíte na „veľkú‟, môže veľa povedať o vašom zdraví
vysetrenie.sk
Ilustračné foto
Vedec bije na poplach: Umelá inteligencia má 99,9 % šancu vyhladiť ľudstvo! Sme na pokraji konca?
Zaujímavosti
Zahmlené sklá trápia tisíce
Zahmlené sklá trápia tisíce vodičov: Autodetailer odhalil svoj TAJNÝ trik! Zabudnite na klímu aj drahé prípravky
Zaujímavosti
Čo sme googlili viac
Čo sme googlili viac než čokoľvek iné? Google odhalil, čo Slovákov NAJVIAC zaujímalo v roku 2025: TOTO nikto nečakal!
Zaujímavosti

Dobré správy

Nenápadné vidiecke kostoly v
Môžu sa stať novým lákadlom pre návštevníkov z celého Slovenska: Pozrite, čím sú výnimočné
hashtag.sk
Učte sa spolu s
Rodičia majú jasno: Toto je hračka, ktorú dajú deťom miesto tabletu!
Domáce
Čo sa mení v
Čo sa mení v Bratislavskom kraji? Pozrite si najdôležitejšie novinky pre cestujúcich
bratislava.zoznam.sk
Jedna chyba za volantom
Jedna chyba za volantom vás môže vyjsť poriadne draho: Na čo si dať v zime pozor?
hashtag.sk

Ekonomika

Dostanem energopomoc aj na chatu a čo musím urobiť? Tu sú odpovede na všetky dôležité otázky v súvislosti s energopomocou!
Dostanem energopomoc aj na chatu a čo musím urobiť? Tu sú odpovede na všetky dôležité otázky v súvislosti s energopomocou!
Úder proti pašerákom ako z akčného filmu: Padla medzinárodná sieť, pozrite si unikátne zábery! (foto)
Úder proti pašerákom ako z akčného filmu: Padla medzinárodná sieť, pozrite si unikátne zábery! (foto)
Wizz Air spúšťa 7 nových liniek: Kam všade sa v zime dostanete z Bratislavy? Pozrite si to na prehľadnej mape!
Wizz Air spúšťa 7 nových liniek: Kam všade sa v zime dostanete z Bratislavy? Pozrite si to na prehľadnej mape!
365.bank predlžuje jesennú akciu hypoték – úrok už od 3,25 % ročne
365.bank predlžuje jesennú akciu hypoték – úrok už od 3,25 % ročne

Varenie a recepty

Vianočné koláčiky z jednej misy. 20 receptov, s ktorými sa vyhnete neporiadku v kuchyni.
Vianočné koláčiky z jednej misy. 20 receptov, s ktorými sa vyhnete neporiadku v kuchyni.
Linecké, ktoré sa nelepí a netrhá. Najlepší recept, ku ktorému sa vraciam každé Vianoce.
Linecké, ktoré sa nelepí a netrhá. Najlepší recept, ku ktorému sa vraciam každé Vianoce.
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Výber receptov
Vanilkové rožky bez orechov: Krehké vianočné pečivo
Vanilkové rožky bez orechov: Krehké vianočné pečivo
Keksy a sušienky

Šport

Shiffrinová útočí na ďalšie víťazstvo: Online prenos z 1. kola nočného slalomu v Courcheveli
Shiffrinová útočí na ďalšie víťazstvo: Online prenos z 1. kola nočného slalomu v Courcheveli
Lyžovanie
Patrioti Levice – VEF Riga: Online prenos zo zápasu o všetko v Lige majstrov
Patrioti Levice – VEF Riga: Online prenos zo zápasu o všetko v Lige majstrov
Tipos SBL
Fanúšikovia F1 môžu jasať od radosti: Milovaná a nedocenená trať sa vráti do kalendára!
Fanúšikovia F1 môžu jasať od radosti: Milovaná a nedocenená trať sa vráti do kalendára!
Formula 1
VIDEO Calzona otvoril pálčivú otázku: Musíme sa vydať inou cestou, predostriem projekt vedeniu SFZ
VIDEO Calzona otvoril pálčivú otázku: Musíme sa vydať inou cestou, predostriem projekt vedeniu SFZ
Reprezentácia

Auto-moto

Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Doprava
KGM Actyon dostal úsporný hybrid. Veľké SUV sľubuje spotrebu 5,9 l/100 km
KGM Actyon dostal úsporný hybrid. Veľké SUV sľubuje spotrebu 5,9 l/100 km
Novinky
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Doprava
Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Novinky

Kariéra a motivácia

Vianoce v práci: Ako si udržať pohodu a prežiť sviatky bez stresu
Vianoce v práci: Ako si udržať pohodu a prežiť sviatky bez stresu
Rady, tipy a triky
Najlepšie rady HR manažérov za rok 2025: čo by mali zamestnanci vedieť pred vstupom do roku 2026
Najlepšie rady HR manažérov za rok 2025: čo by mali zamestnanci vedieť pred vstupom do roku 2026
Trendy na trhu práce
Ako prežiť Vianoce bez stresu, aj keď máte málo dovolenky a času je málo
Ako prežiť Vianoce bez stresu, aj keď máte málo dovolenky a času je málo
Motivácia a inšpirácia
Rok 2026 vo vašej kariére: Čo vás čaká a ako sa pripraviť, aby ste z toho vyťažili maximum
Rok 2026 vo vašej kariére: Čo vás čaká a ako sa pripraviť, aby ste z toho vyťažili maximum
O práci s humorom

Technológie

Používatelia zúria. Veľký výrobca televízorov vydal aktualizáciu, ktorá bez súhlasu inštaluje aplikáciu a nedá sa vymazať
Používatelia zúria. Veľký výrobca televízorov vydal aktualizáciu, ktorá bez súhlasu inštaluje aplikáciu a nedá sa vymazať
Filmy a seriály
Vedci vytvorili kryštál, do ktorého možno uložiť digitálne kópie dnešných ľudí. O tisíce rokov sa s tebou bude môcť niekto rozprávať
Vedci vytvorili kryštál, do ktorého možno uložiť digitálne kópie dnešných ľudí. O tisíce rokov sa s tebou bude môcť niekto rozprávať
Technológie
Vyzeráš staršie, než máš vek? Tento proteín môže hrať dôležitejšiu úlohu, než sme si mysleli. Ovplyvňuje, ako rýchlo starneme
Vyzeráš staršie, než máš vek? Tento proteín môže hrať dôležitejšiu úlohu, než sme si mysleli. Ovplyvňuje, ako rýchlo starneme
Veda a výskum
POZOR! Milióny Xiaomi smartfónov stratia od budúceho roka podporu: Pozri, či nie je na zozname aj tvoj
POZOR! Milióny Xiaomi smartfónov stratia od budúceho roka podporu: Pozri, či nie je na zozname aj tvoj
Xiaomi

Bývanie

Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať
Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať

Pre kutilov

Prečo sa oplatí dať bobkový list do múky? Odpoveď poznali už naše babičky
Prečo sa oplatí dať bobkový list do múky? Odpoveď poznali už naše babičky
Recepty
Vianočné dobroty ne/tradične – voňavá kokosová edícia (1. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – voňavá kokosová edícia (1. časť)
Recepty
Skúsený mäsiar vám ukáže, ako si môžete pripraviť tú najlepšiu domácu tlačenku
Skúsený mäsiar vám ukáže, ako si môžete pripraviť tú najlepšiu domácu tlačenku
Recepty
Rýchlejšie suchšia bielizeň na sušiaku? Vyskúšajte japonskú metódu usporiadania
Rýchlejšie suchšia bielizeň na sušiaku? Vyskúšajte japonskú metódu usporiadania
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prečo sa ľudia počas Vianoc vracajú k bývalým? Tajomstvo emocionálnej nostalgie
Partnerské vzťahy
Prečo sa ľudia počas Vianoc vracajú k bývalým? Tajomstvo emocionálnej nostalgie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Veľký ZVRAT v EÚ!
Zahraničné
Veľký ZVRAT v EÚ! Definitívny zákaz spaľovacích motorov v roku 2035 sa ruší
Skontrolujte si lekárničky! ŠÚKL
Domáce
Skontrolujte si lekárničky! ŠÚKL sťahuje z trhu jeden z liekov: Týmto antibiotikom sa liečia rozšírené choroby
Ilustračné foto
Domáce
Čakajú nás biele Vianoce? Meteorológovia majú jasno: Zabudnite na sánkovačku v nížinách
Na Slovensko dorazila SUPERCHRÍPKA!
Domáce
Na Slovensko dorazila SUPERCHRÍPKA! Potvrdili prvý prípad, TOTO sú jej typické prejavy

Ďalšie zo Zoznamu