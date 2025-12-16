Veľký ZVRAT v EÚ! Definitívny zákaz spaľovacích motorov v roku 2035 sa ruší

BRUSEL - Európska komisia zmiernila plán na zákaz predaja automobilov so spaľovacími motormi v Európskej únii od roku 2035. Nový návrh, s ktorým dnes zástupcovia EK oboznámili novinárov, požaduje, aby sa emisie oxidu uhličitého (CO2) pri nových autách znížili o 90 percent oproti úrovni z roku 2021, teda nie o 100 percent, ako bolo pôvodne plánované.
Určité nové autá so spaľovacími motormi sa tak po tlaku automobiliek budú môcť aj naďalej predávať, konkrétne plug-in hybridy či autá s predlžovačom dojazdu REX, čo sú elektromobily, ktoré majú malý spaľovací motor na dobíjanie batérie.
Komisia dnes predstavila celý balík podpory pre automobilový priemysel, ktorý obsahuje niekoľko návrhov. ,,Automobilový priemysel je už desiatky rokov kľúčovým odvetvím európskeho priemyslu, zabezpečuje milióny pracovných miest a je hnacou silou technologických inovácií. S tým, ako sa svet mení, prechádza automobilový priemysel transformáciou vďaka novým technológiám a novým hráčom, " uviedla komisia.
Dnešný krok podľa EK naďalej vysiela silný signál trhu s vozidlami s nulovými emisiami, zároveň vraj ale poskytuje odvetviu väčšiu flexibilitu pri dosahovaní cieľov v oblasti CO2 a podporuje vozidlá a batérie vyrobené v Európskej únii. Exekutíva ÚNIE tiež navrhuje určité zjednodušenia v oblasti automobilového priemyslu, ktoré by mali ušetriť približne 706 miliónov eur ročne a znížiť byrokraciu a administratívnu záťaž.
Balík opatrení má podporiť priemysel aj technologickú neutralitu
,,Inovácie. Čistá mobilita. Konkurencieschopnosť. To boli tento rok hlavné priority v našich intenzívnych dialógoch s automobilovým sektorom, organizáciami občianskej spoločnosti a ďalšími stranami, " uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Dnešný balík opatrení by podľa nej mal vyjsť v ústrety všetkým týmto skupinám. ,,Normy CO2 teraz poskytujú ďalšiu flexibilitu na podporu priemyslu a posilnenie technologickej neutrality, zároveň ale poskytujú predvídateľnosť výrobcom a zachovávajú jasný signál trhu smerom k elektrifikácii," stojí vo vyhlásení komisie.
Od roku 2035 budú podľa návrhu musieť výrobcovia automobilov splniť cieľ zníženia emisií o 90 percent, pričom zvyšných 10 percent bude musieť byť kompenzovaných použitím nízkouhlíkovej ocele vyrobenej v EÚ alebo syntetickými palivami a biopalivami. To podľa EK umožní, aby aj po roku 2035 hrali popri plne elektrických a vodíkových vozidlách úlohu rovnako plug-in hybridy, autá s predlžovačom dojazdu REX. takzvané mild hybridné vozidlá, ale stále tiež vozidlá so spaľovacím motorom.
Unijní exekutíva čelila silnému tlaku zo strany Nemecka, Talianska a európskeho automobilového sektora, v poslednom roku bolo niekoľko rokovaní so šéfmi európskych automobilových spoločností. Návrh komisie musí schváliť Európsky parlament aj členské štáty únie. Podľa agentúry Reuters ide o najvýznamnejší ústupok EÚ v jej tzv. zelenej politike za posledných päť rokov.
Tlak na zmenu emisných cieľov rastie
Rozhodnutie komisie prichádza v čase, keď americká automobilka Ford Motor v pondelok oznámila, že v reakcii na politiku Trumpovej administratívy a slabnúci dopyt po elektromobiloch odpíše 19,5 miliardy dolárov a zruší niekoľko modelov elektromobilov. Európske automobilky, ako je Volkswagen a majiteľ Fiatu Stellantis, už skôr tiež poukázali na slabý dopyt po elektromobiloch a vyzvali na zmiernenie cieľov a pokút za ich nedodržanie.
Európska komisia už v roku 2021 navrhla, aby sa do roku 2035 emisie CO2 pri nových automobiloch znížili o 100 percent. Požiadavka znamenala, že od roku 2035 by skončil predaj nových osobných a ľahkých úžitkových áut so spaľovacími motormi. Opatrenie sa však má týkať len nových vozidiel, ľudia by teda naďalej mali mať možnosť používať aj staršie vozidlá so spaľovacími motormi aj si takéto autá na trhu s ojatinami ďalej kupovať. Súčasťou dohody však bola aj klauzula, že unijní exekutíva v roku 2026 preskúma, či je dohoda v súčasnej podobe dosiahnuteľná vzhľadom na situáciu na trhu, vývoj nových technológií, ale aj vzhľadom na ekonomické dopady.
Po silnom tlaku od niektorých krajín, ktoré patria k najväčším výrobcom áut v regióne, sa nakoniec Európska komisia rozhodla presunúť revíziu predpisu už na koniec tohto roka. Urýchlenie žiadalo viacero členských štátov, vrátane Nemecka, Českej republiky alebo Slovenska. Diskusie o možnej reforme predpisu sa odohrávali vo vnútri komisie niekoľko posledných týždňov a podľa informácií ČTK boli veľmi dlhé a búrlivé. Zmeny požadovala aj Európska ľudová strana (EPP), ku ktorej patrí Ursula von der Leyenová. Hlasno bol často počuť napríklad jej šéf Manfred Weber. Do diskusií sa podľa informácií ČTK zapájal aj český eurokomisár Jozef Síkela (rovno ako z EPP).