Sobota13. december 2025, meniny má Lucia, zajtra Branislava, Bronislava

Ministerstvo vnútra nebude robiť pomstu ani politické objednávky, uviedol minister Šutaj Eštok

Matúš Šutaj Eštok a Robert Fico.
Matúš Šutaj Eštok a Robert Fico. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR nebude robiť ani pomstu, ani politické objednávky. Vyhlásil to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Rozumie, že verejnosť je netrpezlivá a premiér Robert Fico (Smer-SD) ten tlak cíti. Spravodlivosť sa však podľa neho nerobí krikom ani cez odkazy v médiách. Vyplýva to z vyjadrenia Šutaja Eštoka po sobotňajších vyhláseniach predsedu vlády o potrebe rýchlejšieho odhaľovania zločinov z rokov 2020 až 2023.

archívne video

Tlačová konferencia po rokovaní vlády (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Profesionálne vyšetrovanie bez politických zásahov

„Nie je mojím zvykom skrývať sa za frázy. Rozumiem, že verejnosť je netrpezlivá a premiér ten tlak cíti. Ale spravodlivosť sa nerobí krikom ani cez odkazy v médiách. Vyšetrovanie sa má robiť podľa zákona, nie podľa zadania. MV nebude robiť ani pomstu, ani politické objednávky. Moja úloha je, aby polícia a vyšetrovatelia pracovali profesionálne, zákonne a bez zásahov. A presne tak to aj robíme. Na rozdiel od rokov 2020 až 2023, keď sa z rezortu vnútra stal nástroj boja,“ poznamenal Šutaj Eštok na sociálnej sieti.

 
 

Poukázal tiež na to, že ak niekde viaznu niektoré citlivé trestné veci, tak to nie je na rezorte vnútra. „Aj premiér určite vie, že trestné konanie má svoje pravidlá, svoje fázy a jasne rozdelené kompetencie medzi jednotlivé orgány činné v trestnom konaní,“ doplnil.

Koaličné hádky oslabujú vládu

Zároveň upozornil na to, že koaličné hádky pomáhajú opozícii. „Koalícia sa neudrží tak, že sa budeme verejne napádať medzi sebou. Tým oslabujeme vládu a posilňujeme opozíciu. Máme ťahať za jeden povraz a doručovať výsledky. Lebo ľudia nás neposudzujú podľa odkazov, ale podľa toho, čo sme im reálne vyriešili,“ skonštatoval. Zdôraznil, že ľudí nezaujímajú politické prestrelky, ale trápia ich ceny potravín, bezpečnosť, doprava či opakujúce sa tragédie na železniciach. „Toto sú veci, na ktoré sa ma pýtajú ľudia denne a toto má byť agenda vlády, ak chceme pracovať pre ľudí,“ dodal.

Premiér v sobotu v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy avizoval, že chce zosilňovať tlak na ministra vnútra. Upozornil na to, že má obrovské množstvo sklamaných voličov z toho, že rezort vnútra a vyšetrovatelia nekonajú rýchlejšie pri odhaľovaní zločinov páchaných v období rokov 2020 až 2023. Musia podľa neho prísť výsledky. Poukázal na to, že na stole je obrovské množstvo dôkazov, ktoré treba spracovať a zákonným spôsobom predložiť.

Viac o téme: VyšetrovanieRobert FicoMinisterstvo vnútraMatúš Šutaj Eštok
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Premiér SR Robert Fico.
Zníženie odvodov aj zmeny pre niektorých zamestnancov: Fico chce konsolidovať inak!
Domáce
FOTO do služby naprieč Slovenskom
Žandárske hliadky sú v uliciach: Kaliňák ohlásil štart novej bezpečnostnej služby po Slovensku! TU ich stretnete
Domáce
Matúš Šutaj Eštok.
Hlas-SD potvrdil jednotu: Rozšírené predsedníctvo jednomyseľne vyjadrilo dôveru Matúšovi Šutajovi Eštokovi
Domáce
FOTO Slayáda vo Voderadoch je
Slayáda vo Voderadoch je jasný podvod: Rozkrádajú nás ako šmelinári, rozhorčil sa nad vládou Truban
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Zasnežené lyžiarske stredisko Vrátna Malá Fatra v lokalite Paseky
Zasnežené lyžiarske stredisko Vrátna Malá Fatra v lokalite Paseky
Cestovanie
Vodnú nádrž Ružín opäť zaplavili tony odpadu
Vodnú nádrž Ružín opäť zaplavili tony odpadu
Správy
Dovolací súd vydal kľúčové rozhodnutie, ktoré dalo za pravdu Kováčikovi, tvrdí Fico
Dovolací súd vydal kľúčové rozhodnutie, ktoré dalo za pravdu Kováčikovi, tvrdí Fico
Správy

Domáce správy

Matúš Šutaj Eštok a
Ministerstvo vnútra nebude robiť pomstu ani politické objednávky, uviedol minister Šutaj Eštok
Domáce
Rýchlejšie cestovanie po Slovensku:
Rýchlejšie cestovanie po Slovensku: Pozrite si prehľad zmien, nová povinnosť na trase do Česka
Domáce
Poslanci za Smer sú
Poslanci za Smer sú v smútku: Zomrel ich dlhoročný kolega a priateľ!
Domáce
Súťaž Voda nad zlato pozná víťazov, na školách pribudnú dažďové záhrady
Súťaž Voda nad zlato pozná víťazov, na školách pribudnú dažďové záhrady
Gelnica

Zahraničné

Vianočné trhy poznačene tragédiou:
Vianočné trhy poznačene tragédiou: Mladík bodol tínedžera do chrbta! S nožom a krvácajúci prosil o pomoc
Zahraničné
Americký minister zahraničných vecí
USA varujú Rwandu: Rubio sľubuje reakciu na porušenie mierovej zmluvy s KDR
Zahraničné
Palestínčania prechádzajú zaplavenou oblasťou
Hamas varuje pred možným dopadom rozsiahlych záplav v Pásme Gazy
Zahraničné
Ilustračné foto
Americko-sýrska vojenská hliadka sa stala terčom streľby: Hlásia ranených
Zahraničné

Prominenti

POHREB českého moderátora Patrika
POHREB českého moderátora Patrika Hezuckého (†55): Rodina musela riešiť problém s POLÍCIOU!
Zahraniční prominenti
Fero Joke
Fero Joke, komik, ktorý si dovolil priveľa: DISKREDITÁCIA? Niektorí politici sa ozvali expresne rýchlo
Domáci prominenti
Amy Schumer
Potvrdené! ROZVOD prominentnej dvojice: KONIEC po 7 rokoch manželstva!
Zahraniční prominenti
FOTO Na poslednej rozlúčke s
Posledná rozlúčka s Oľgou Feldekovou (†82): Manžel Ľubomír na pohreb NEPRIŠIEL!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO V mužovom konečníku našli
Muž prišiel do nemocnice s OBROVSKÝMI bolesťami: Lekári v ňom našli niečo, ČO nikto nečakal! On tvrdí, bola to NEHODA
Zaujímavosti
Nevesta dala svokre zoznam
Nevesta dala svokre zoznam šialených pravidiel: TO, čo od nej chcela, UŽ PREHNALA! Kto má podľa vás pravdu?
Zaujímavosti
Poznáme cenu lyžovačky: Koľko
Poznáme cenu lyžovačky: Koľko zaplatíte za skipas v Rakúsku, Česku či Francúzsku?
dromedar.sk
FOTO Nájdete 3 falošné trofeje
Len pre najbystrejších! Objavíte TROFEJ, ktorá do obrázka nepatrí? Ak áno, ste GÉNIUS, tvrdia autori testu!
Zaujímavosti

Dobré správy

Rýchlejšie cestovanie po Slovensku:
Rýchlejšie cestovanie po Slovensku: Pozrite si prehľad zmien, nová povinnosť na trase do Česka
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek, platia už od nedele
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Láka vás Kali, Kontrafakt, Iné Kafe či niečo iné? Vyhrať voucher môžete aj vy
Domáce
FOTO Luca Brassi ukradol a
Neuveríte, čo spravil! Slovenský raper ukradol a podpálil auto kvôli tomuto?
Domáce

Ekonomika

Slovensko sa mení na krajinu starcov: Bude sa mať kto postarať o armádu odkázaných ľudí?
Slovensko sa mení na krajinu starcov: Bude sa mať kto postarať o armádu odkázaných ľudí?
Vodičák na stôl! Ak nepoznáte tieto kontrolky na palubovke, za volant radšej ani nesadajte (kvíz)
Vodičák na stôl! Ak nepoznáte tieto kontrolky na palubovke, za volant radšej ani nesadajte (kvíz)
Prichádza rodičovský dôchodok v novej podobe: Na aké sumy sa môžu seniori tešiť? (kalkulačka)
Prichádza rodičovský dôchodok v novej podobe: Na aké sumy sa môžu seniori tešiť? (kalkulačka)
Nová cesta v korunách stromov funguje na vodičov ako magnet: Pozrite si prvé čísla od diaľničiarov! (foto)
Nová cesta v korunách stromov funguje na vodičov ako magnet: Pozrite si prvé čísla od diaľničiarov! (foto)

Varenie a recepty

Išelské kolieska: 5 najlepších náplní, vďaka ktorým budú dokonalé.
Išelské kolieska: 5 najlepších náplní, vďaka ktorým budú dokonalé.
Vianočné guľôčky na 22 spôsobov: Rýchle recepty, ktoré zvládnu aj zaneprázdnené gazdinky.
Vianočné guľôčky na 22 spôsobov: Rýchle recepty, ktoré zvládnu aj zaneprázdnené gazdinky.
Celozrnné perníčky: Dokonalá vianočná chuť aj bez bielej múky
Celozrnné perníčky: Dokonalá vianočná chuť aj bez bielej múky
Výber receptov
Vianočný zemiakový šalát s majonézou: Akým chybám sa vyhnúť?
Vianočný zemiakový šalát s majonézou: Akým chybám sa vyhnúť?
Rady a tipy

Šport

VIDEO Neuveriteľné Slovenky! Siahali na výnimočnú senzáciu a zaradili sa medzi absolútne veľmoci
VIDEO Neuveriteľné Slovenky! Siahali na výnimočnú senzáciu a zaradili sa medzi absolútne veľmoci
Biatlon
Fantastický kľúčový hráč: Atlético Madrid s oslávencom Hanckom pretlačilo veľkého súpera
Fantastický kľúčový hráč: Atlético Madrid s oslávencom Hanckom pretlačilo veľkého súpera
La Liga
VIDEO To je smola! Slovensko siahalo na cenný úspech, nastalo však obrovské sklamanie
VIDEO To je smola! Slovensko siahalo na cenný úspech, nastalo však obrovské sklamanie
Lyžovanie
Modlime sa, nech stihne olympiádu: Nemec sa zranil na tímovom tréningu, bude nejaký čas chýbať
Modlime sa, nech stihne olympiádu: Nemec sa zranil na tímovom tréningu, bude nejaký čas chýbať
NHL

Auto-moto

Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Novinky
D1 pri Bratislave toho roku naposledy uzavrú. Pripravte sa na kolóny
D1 pri Bratislave toho roku naposledy uzavrú. Pripravte sa na kolóny
Doprava
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Novinky
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Správy

Kariéra a motivácia

Vianočné večierky vo firmách: Kedy je zábava ešte v norme a kedy už prekračuje hranice?
Vianočné večierky vo firmách: Kedy je zábava ešte v norme a kedy už prekračuje hranice?
Vzťahy na pracovisku
Ako rozpoznať toxického kolegu už po prvom týždni? Toto je 6 jasných signálov
Ako rozpoznať toxického kolegu už po prvom týždni? Toto je 6 jasných signálov
Vzťahy na pracovisku
Personalisti prezradili: Toto je dôvod, prečo vás na pohovore nepozvú druhýkrát
Personalisti prezradili: Toto je dôvod, prečo vás na pohovore nepozvú druhýkrát
Hľadám prácu
Tajomstvo úspechu: 7 ranných rituálov, ktoré robia top manažéri
Tajomstvo úspechu: 7 ranných rituálov, ktoré robia top manažéri
Rady, tipy a triky

Technológie

Chrome čelí problému, ktorý sa nedá opraviť. „Toto môže byť horšie než staré hackerské útoky a v ohrození si aj ty“
Chrome čelí problému, ktorý sa nedá opraviť. „Toto môže byť horšie než staré hackerské útoky a v ohrození si aj ty“
Bezpečnosť
Pompeje odhalili trik, vďaka ktorému rímske stavby prežili 2 000 rokov. Takto dokázal prežiť tisíce rokov
Pompeje odhalili trik, vďaka ktorému rímske stavby prežili 2 000 rokov. Takto dokázal prežiť tisíce rokov
Veda a výskum
Prvé správy o HyperOS 4: Nový OS od Xiaomi môže dostať funkciu, ktorú si majitelia Pixel smartfónov nevedia vynachváliť!
Prvé správy o HyperOS 4: Nový OS od Xiaomi môže dostať funkciu, ktorú si majitelia Pixel smartfónov nevedia vynachváliť!
Android
Továrne bez ľudí sú bližšie, než si myslíš. Nahradia ich roboti a šéf Arm hovorí, kedy by sa to mohlo stať
Továrne bez ľudí sú bližšie, než si myslíš. Nahradia ich roboti a šéf Arm hovorí, kedy by sa to mohlo stať
Technológie

Bývanie

Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať
Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať
Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku

Pre kutilov

Stromček opadne ešte pred Vianocami, ak urobíte tieto 3 chyby!
Stromček opadne ešte pred Vianocami, ak urobíte tieto 3 chyby!
Záhrada
Väčšinu porúch vašej práčky dokážete opraviť aj sami. Toto je 12 najčastejších
Väčšinu porúch vašej práčky dokážete opraviť aj sami. Toto je 12 najčastejších
Údržba a opravy
Ako predísť vŕzganiu a praskaniu suchej podlahy: Správny postup realizácie a najčastejšie chyby, ktorým sa vyhnúť
Ako predísť vŕzganiu a praskaniu suchej podlahy: Správny postup realizácie a najčastejšie chyby, ktorým sa vyhnúť
Stavba
Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Princezná Kate a jej skryté gesto počas Vianoc: Tento detail si všimol málokto
Zahraničné celebrity
Princezná Kate a jej skryté gesto počas Vianoc: Tento detail si všimol málokto
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vianočné trhy poznačene tragédiou:
Zahraničné
Vianočné trhy poznačene tragédiou: Mladík bodol tínedžera do chrbta! S nožom a krvácajúci prosil o pomoc
Izraelská armáda zaútočila v
Zahraničné
ŠOKUJÚCE tvrdenie izraelskej armády: V Gaze mali zabiť kľúčoého veliteľa Hamasu!
Matúš Šutaj Eštok a
Domáce
Ministerstvo vnútra nebude robiť pomstu ani politické objednávky, uviedol minister Šutaj Eštok
Poslanci za Smer sú
Domáce
Poslanci za Smer sú v smútku: Zomrel ich dlhoročný kolega a priateľ!

Ďalšie zo Zoznamu