Vianočné trhy poznačene tragédiou: Mladík bodol tínedžera do chrbta! S nožom a krvácajúci prosil o pomoc

HERFORD - Obrovská tragédia opäť poznačila vianočné trhy v Nemecku. Tentokrát v meste Herford, kde 16-ročného mladíka bodol nožom do chrbta iba o rok mladší páchateľ. Mladík po útoku sám vyhľadal pomoc s nožom medzi lopatkami. Útočníkom má byť Irančan, pričom útoku mala údajne predchádzať slovná potýčka. Agresor pritom je polícii známy pre iné incidenty.
Incident sa stal ešte vo štvrtok večer na vianočných trhoch v meste Herford, kde došlo sprvu k slovnej hádke medzi páchateľom, útočníkom a ďalšími mladíkmi. Hádka však napokon vyeskalovala v útok nožom, ktorý znenazdajky vytiahol 15-ročný páchateľ pôvodom z Iránu. Ten následne vrazil 16-ročnej obeti do chrbta medzi lopatkami, asi 10 centimetrov hlboko. Informuje o tom portál CNN News.
Zranený mladý muž sa následne z bočnej uličky, kde k útoku došlo, dostal až k trhom, kde okoloidúcich zúfalo prosil o pomoc. Napokon padol na zem a silno krvácal, až následne mu svedkovia zavolali pomoc, píše web Upday News.
Tínedžer bol sprvu v ohrození života, z vážneho stavu mu pomohli lekári, ktorí ho operovali a jeho stav sa stabilizoval. Útočník z miesta činu ušiel, no polícia ho napokon našla a zadržala doma. Podľa informácií sa mladíci poznali.Agresor pritom nie je polícii neznámy, už ho riešili v troch iných prípadoch. Už ho raz zadržali so zbraňou v ruke, polícia ho pozná aj kvôli sexuálnemu obťažovaniu, odporu proti výkonu rozhodnutia a krádeži. Posledný incident polícia vyšetruje ako pokus o vraždu.