AKTUÁLNE Ďalšia nebezpečná udalosť na železnici: Na východe Slovenska horel rušeň!

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)
TREBIŠOV - Ďalšia udalosť na železnici, tentoraz na východe Slovenska. V stredu horel rušeň na koľaji v okrese Trebišov, na mieste zasahovali hasiči.
"Dňa 10. decembra 2025, krátko pred 8.30 h, zasahovali štyria príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice Kráľovský Chlmec pri požiari rušňa na koľaji na Železničnej ulici v obci Veľký Horeš v okrese Trebišov," informovali košickí krajskí hasiči.
Po príchode jednotky na miesto požiaru, ktorý sa podarilo zlikvidovať do 30 minút, neboli podľa hasičov hlásené žiadne zranenia ani usmrtenia osôb. Požiar bol uhasený použitím 1 000 litrov vody. "Príčina vzniku požiaru je momentálne v štádiu zisťovania," konštatujú hasiči na záver s tým, že predbežná výška škody bola vyčíslená na 3-tisíc eur.
