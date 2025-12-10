Herečka na premiére provokovala bez podprsenky: Dobrý den, prsa ven!

LOS ANGELES - Rozhodne zaujala! Odessa A'zion má síce len 25 rokov, avšak na konte už má účinkovanie v mnohých filmoch a seriáloch. Zahrala si aj v novinke s názvom Marty Supreme. Ten mal v týchto dňoch premiéru a... Kráska si uchmatla značnú pozornosť!
Odessa A’zion, vlastným menom Odessa Zion Segall Adlon, pochádza zo známej umeleckej rodiny. Jej mama Pamela sa živí ako herečka, otec Felix je režisérom. Vo filmovom priemysle pôsobili aj jej starí rodičia, nuž a sestra Gideon má tiež herecké ambície.
Asi málokoho prekvapí, že Odessa stála prvýkrát pred kamerami ako 11-ročná vo filme Conception. Spomedzi ďalších výraznejších počinov, v ktorých sa objavila, možno spomenúť seriál Nashville, Grand Army, alebo aj Hellraiser.
Aktuálne sa hlási o slovo počinom Marty Supreme. Ide o film z obdobia 50 rokov, keď Marty Mauser (Timothée Chalamet) z New Yorku sníva o tom, že sa stane šampiónom v stolnom tenise. Krásna Odessa vo filme stvárnila jeho milenku Rachel.
Na slávnostnú premiéru prišla oblečená v oversize nohavicovom kostýme. Zvolila však pomerne pikantný detail. Pod sakom bola nahá, a tak sa prítomným naskytol pohľad na jej odhalené vnady. Tá má ale odvahu, čo poviete?!
