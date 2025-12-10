Streda10. december 2025, meniny má Radúz, zajtra Hilda

Antoinetta nemala diamantový skvost nikdy na sebe, Brychtová svoj šperk nosí stále: Skrýva v sebe krásny zážitok!

Katka Brychtová na výstave Zobraziť galériu (9)
Katka Brychtová na výstave (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Diamantový náhrdelník, ktorý sa stal legendou! Mal patriť Márii Antoinette, ale na sebe ho nemala ani raz. Katka Brychtová ostala náhrdelníkom očarená!

Katka Brychtová nie je vášnivou zberateľkou šperkov, zopár ich však doma má. Ukázala nám svoj najobľúbenejší kúsok a priznala, že náhrdelník Márie Antoinetty sa jej nesmierne páčil. „Je úžasné, že králi kedysi pre svoje kráľovné boli ochotní zaobstarať takéto veci… Neviem, či by dnešní muži kúpili toľko diamantov,“ zauvažovala. Na výstavu prišla nielen pokochať sa krásou náhrdelníka. Má rada históriu, je francúzštinárka, neraz bola v Paríži a pozná príbeh jednej z najkontroverznejších panovníčok Európy.

Antoinetta nemala diamantový skvost nikdy na sebe, Brychtová svoj šperk nosí stále: Skrýva v sebe krásny zážitok!

Pred 240 rokmi otriasla Francúzskom jedna z najznámejších a najškandalóznejších afér, ktorá navždy zmenila obraz kráľovnej Marie Antoinetty v očiach verejnosti. Išlo o legendárnu Aféru náhrdelníka, kde luxus a klamstvo šli ruka v ruke.

Centrom celej aféry bol extrémne honosný diamantový náhrdelník, vytvorený parížskymi klenotníkmi Böhmer a Bassenge. S približne 600 až 650 diamantmi a celkovou váhou okolo 2800 karátov (viac ako pol kg ) išlo o jednu z najdrahších klenotníckych kompozícií svojej doby. Nielenže ohromoval krásou, ale symbolizoval aj absolútnu spoločenskú prestíž. Návštevníci Bratislavského hradu si môžu pozrieť vernú repliku náhrdelníka, ktorá zachytáva jeho majestátnosť aj lesk, a zároveň spoznať fascinujúci príbeh podvodu, ktorý otriasol Európou. Práve kvôli náhrdelníku a intrigám utrpela povesť Marie Antoinette značnú škodu. Aféra, v ktorej bol úplne nevinná, podporila obraz kráľovnej ako márnotratnej a odtrhnutej od reality a prispela k jej tragickému koncu pod ostrím gilotíny. Celý príbeh nám vyrozprávala producentka výstavy Beata Greneche. 

Škandalózna aféra prispela k tragickému koncu Márie Antoinetty: Náhrdelník nemala ani raz na sebe! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

V čase aféry stál náhrdelník okolo 1,6 milióna francúzskych livrov, dnes by jeho historická a umelecká hodnota, spojená s legendou Marie Antoinetty, mohla dosiahnuť 50 až 80 miliónov eur.

Okrem legendárneho náhrdelníka výstavu Marie Antoinette – z Viedne do Versailles až pod gilotínu obohacujú aj ďalšie predmety s témou Márie Antoinetty. Výstava v Rytierskej sieni Bratislavského hradu potrvá do apríla 2026.

