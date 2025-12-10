Európou otriasa škandál: Darca poškodených spermií splodil 200 detí! Trpia rakovinou, niektoré už zomreli

LONDÝN - Jediný darca spermií s nebezpečnou genetickou mutáciou splodil naprieč Európou takmer dvesto detí. Mnohé z nich čelia extrémne vysokému riziku rakoviny, niektoré už zomreli.
Jeden darca, stovky osudov
Európsku medicínu a systém asistovanej reprodukcie zasiahla mimoriadne znepokojujúca kauza. Rozsiahle novinárske vyšetrovanie odhalilo, že spermie jedného muža s vážnou genetickou chybou boli použité na počatie najmenej 197 detí v rôznych krajinách Európy.
Niektoré z týchto detí už boj s chorobou prehrali. Iné žijú s vedomím, že riziko rakoviny ich bude sprevádzať po celý život.
Mutácia, ktorá mení budúcnosť
Muž, ktorý stojí v centre prípadu, začal darovať spermie ešte v roku 2005 ako vysokoškolský študent. V tom čase prešiel všetkými štandardnými zdravotnými kontrolami a bol považovaný za zdravého darcu. Až neskôr sa ukázalo, že časť jeho spermií nesie mutáciu génu TP53.
Tento gén zohráva zásadnú úlohu pri ochrane buniek pred nekontrolovaným rastom. Jeho poškodenie vedie k tzv. Li-Fraumeniho syndrómu – zriedkavému, no mimoriadne závažnému ochoreniu, ktoré môže znamenať až 90-percentnú pravdepodobnosť vzniku rakoviny, často už v detskom veku.
Nie každé dieťa malo šťastie
Hoci mutácia sa nenachádzala vo všetkých bunkách darcu, približne pätina jeho spermií ju obsahovala. Deti počaté z týchto buniek však nesú genetické poškodenie v každej bunke tela.
Podľa zistení vyšetrovacieho tímu sa u 23 zo 67 geneticky testovaných detí mutácia potvrdila. Desať z nich už malo diagnostikované onkologické ochorenie – v niektorých prípadoch dokonca viac než jedno.
„Máme deti, ktoré už ochoreli na rakovinu. Niektoré prekonali dve rôzne formy a niektoré zomreli vo veľmi nízkom veku,“ uviedla pre vyšetrovanie onkogenetička Edwige Kasper z Univerzitnej nemocnice v Rouene.
Kliniky v celej Európe
Spermie tohto darcu využívalo celkovo 67 kliník asistovanej reprodukcie v 14 krajinách. Európska banka spermy so sídlom v Dánsku, ktorá spermie distribuovala, vyjadrila pozostalým sústrasť a priznala, že v niektorých štátoch boli limity použitia spermií jedného darcu prekročené.
Vyšetrovanie, na ktorom sa podieľalo 14 verejnoprávnych médií vrátane BBC v rámci siete Európskej vysielacej únie, poukázalo na zásadné systémové zlyhania.
„Strašná diagnóza“
„Ide o desivú diagnózu,“ povedala genetička Clare Turnbull z Inštitútu pre výskum rakoviny v Londýne pre BBC. „Tieto deti budú pod neustálym lekárskym dohľadom po celý život.“
Jednou z matiek je Céline z Francúzska. Jej dcéra bola počatá darcovou spermiou pred 14 rokmi a mutáciu má potvrdenú. Na vyšetrenia ju upozornila klinika v Belgicku, kde podstúpila umelé oplodnenie.
„Nemám voči darcovi žiadne osobné výčitky,“ hovorí Céline. „Ale je neprijateľné, že mi bola poskytnutá sperma, ktorá nebola bezpečná a niesla takéto riziko.“
Zákony nestačia
Prípad opäť otvoril otázku regulácie darcovstva spermií. Celosvetovo neexistuje jednotný limit, koľkokrát môže byť spermia jedného muža použitá – pravidlá si určujú jednotlivé štáty.
V Belgicku môže jeden darca prispieť maximálne šiestim rodinám. V tomto prípade však spermie použilo až 38 žien, ktoré porodili spolu 53 detí. V Spojenom kráľovstve je limit nastavený na desať rodín.
Absolútna bezpečnosť neexistuje
Podľa profesora Allana Paceyho, bývalého riaditeľa spermobanky v Sheffielde, ide o tragédiu pre všetkých zúčastnených, no systém nemožno urobiť úplne bezchybným.
„Už dnes prijímame len jedno až dve percentá mužov, ktorí sa hlásia ako darcovia. Ak by sme kritériá ešte sprísnili, jednoducho by neboli žiadni darcovia,“ vysvetlil.
Európska banka spermy zdôraznila, že napriek tomuto prípadu zostáva darcovská spermia pre tisíce žien a párov jedinou cestou k rodičovstvu a pri dodržiavaní medicínskych štandardov ide vo všeobecnosti o bezpečnú metódu, uvádza BBC.