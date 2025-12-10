Krst knihy Tamary Heribanovej: Porubjakovej malá kópia, z Hurajovej dvojičiek sú už veľké baby!

BRATISLAVA - V Pistoriho paláci v Bratislave sa v utorok podvečer konal krst novej knihy Tamary Šimončíkovej Heribanovej (40) s názvom Misia láska. Príbeh o druháčke Eve, ktorej sa rozpadá rodina, prišlo okrem najbližších, uviesť do sveta aj množstvo známych osobností. Herečka Zuzana Porubjaková priniesla aj svoju malú kópiu a Lucia Hurajová svoje dvojičky - aha, aké sú z nich už veľké baby!
Kniha Misia Láska rozpráva o druháčke Eve, ktorej sa svet začal rozpadať - otec sa chce odsťahovať, mama je smutná a doma zostalo po rozvode ticho. Eva sa však rozhodne, že veci nenechá len tak a za pomoci kamaráta Jakuba vymyslia odvážnu záchrannú akciu, ktorej cieľom je spojiť rodinu. Novinku napísala Tamara Šimončíková Heribanová a v utorok večer sa konal krst.
Ten si nenechalo ujsť mnoho známych osobností. Novinku prišla podporiť napríklad moderátorka Soňa Müllerová, herečka Tatiana Pauhofová, moderátorka Alexandra Orviská či modelka Saša Gachulincová. Nechýbali, samozrejme, ani spisovateľkini najbližší - sestra Babsy, mama Alena, otec Jozef či strýko Vladimír Repčík.
Najviac pozornosti však okrem hostiteľky večera, bez pochýb pútali herečky, ktoré do spoločnosti priviedli aj svoje ratolesti. Herečka Zuzana Porubjaková je trojnásobnou mamou - s manželom Jurajom má 10-ročnú dcéru Emu, 6-ročného Oskara a 3-ročnú Lunu. No a najmladšia jej na krste robila spoločnosť. A pozrite, svojej slávnej mame akoby z oka vypadla.
Neprehliadnuteľné boli aj herečka Lucia Hurajová s dcérami - dvojičkami Izabelou a Sofiou. Dievčatá sa narodili v decembri 2016 a dnes majú už 9 rokov. Pozrite, aké veľké baby z nich už sú! Okrem dievčat má herečka ešte syna Maximiliána, ktorý bude mať začiatkom roka už 13 rokov.