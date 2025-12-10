Huliak naznačuje, že za kolíziách na železnici je sabotáž! VIDEO Nehody nie sú náhoda, tvrdí

BRATISLAVA - Čím viac sa približuje koniec roka 2025, tým viac sa zdá, že početnosť incidentov na železniciach a samotných nehôd naberá na intenzite. A to až tak, že niektorí za tým začali hľadať niečo viac. Samotný minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak si myslí, že nejde o náhody.
Huliak svoju hypotézu formuloval pred novinármi na Úrade vlády pred samotným rokovaním. Sám však opakovane dodal, že nechce upadať do konšpirovania.
"Je tu niečo neobvyklé na tých železniciach. Momentálne som v stave pochybovať o tom, že sú toto náhody," povedal pred kamerami minister Huliak.
Toto už náhody nie sú
Logicky teda vyvstala otázka, kto by mohol byť logicky "za tým". "Nebudem o tom konšpirovať, ale toto náhoda nie je, že v súčasnom období sa takéto nešťastia dejú," povedal minister športu.
Medzitým sa už ale vo veľkom na sociálnych sieťach objavujú názory, že by mohlo ísť o sabotáž. Nič také však nikto zo spomínaných ministrov však nepovedal, no takéto náhody podľa nich začínajú vyzerať čudne.
"Toto sa nestávalo, ani keď nám tu chodili párne lokomotívy," dodal ešte minister. "Tá nehoda sa nestala, zabránilo sa jej. Ja si myslím, že treba dôkladne vyšetriť tieto okolnosti," uzavrel Huliak a povedal, že by minister dopravy nemal automaticky odstupovať za "každú nehodu".
Minister tým reagoval na ranný incident z bratislavskej stanice, kde sa vykoľajili hneď dva vlaky a známe sú aj prípady z Liptova či z východu Slovenska, kde v jednom z prípadov takmer došlo k nehode a v dvoch prípadoch k ním aj fakticky prišlo.