Sarkozyho kniha trhá rekordy! V predobjednávkach predbehla aj komiks o Asterixovi

PARÍŽ- Francúzske vydavateľstvo Fayard v stredu uviedlo na trh knihu Denník väzňa od Nicolasa Sarkozyho, v ktorej tento bývalý francúzsky prezident opisuje tri týždne strávené vo väzbe po odsúdení v tzv. líbyjskom procese. Publikácia vyšla za veľkej mediálnej pozornosti a autor ju v stredu v Paríži propagoval aj podpisovou akciou. Informoval o tom spravodajský web France24.
Ako podotkol denník Le Parisien, Sarkozyho nová kniha sa cez víkend dostala do čela rebríčka predobjednávok na platforme Amazon. Predbehla dokonca komiks Astérix v Lusitánii. Obsah Sarkozyho knihy prenikol do médií už počas uplynulého víkendu. Opisuje v nej „peklo“ vo väzbe a spomína, že v prvý deň po odsúdení – 25. septembra – vo svojej cele pokľakol, aby sa modlil. „Modlil som sa, aby som mal silu niesť kríž tejto nespravodlivosti,“ uvádza bývalý prezident, ktorý opätovne tvrdí, že je „nevinný“. Rozoberá aj svoje nedeľné rozhovory s väzenským kaplánom.
Odhaľuje aj niektoré detaily o cele, ktorá sa nachádza v špeciálne zabezpečenej časti väznice: „Dvanásť metrov štvorcových. Posteľ pripevnená k stene. Malý stôl zo svetlého dreva, sprchovací kút, chladnička, varná doska a televízor.“ Sarkozy podľa vlastných slov neočakával, že jeho pobyt vo väzení bude príjemným pobytom - pred vstupom do cely poznamenal: „Moji budúci susedia sú buď islamistickí teroristi, násilníci, vrahovia alebo díleri drog. Očarujúca vyhliadka.“ Dodal, že podľa zvukových prejavov sa mu niektorí väzni „nezdali byť v optimálnej duševnej rovnováhe.“ „Lúč nádeje“ mu však priniesla návšteva manželky Carly Bruniovej či sledovanie futbalového zápasu Paris Saint-Germain - Bayern Leverkusen.
Sarkozy je neobvykle kritický
V knihe Sarkozy rozdáva pochvaly aj kritické poznámky adresované politikom. Vyzdvihuje vernosť poslanca Sébastiena Chenua, ktorý mu údajne chcel posielať povzbudzujúci list každý týždeň. Lídra strany Republikáni (LR) Bruna Retailleaua kritizuje za nedostatočnú verejnú podporu. Súčasného prezidenta Emmanuela Macrona v knihe „nešetrí“ - rozpustenie parlamentu po eurovoľbách neúspešných pre jeho stranu označuje za „rozmar, ktorý uškodil rovnako Francúzsku ako aj jeho autorovi“. K ostrejším pasážam knihy patrí aj kritika bývalej socialistickej prezidentskej kandidátky Ségolene Royalovej: podľa Sarkozyho nie vždy „chápe význam toho, čo hovorí“.
V súvislosti s vlastnou obhajobou je Sarkozy neobvykle kritický voči svojmu dlhoročnému právnikovi Thierrymu Herzogovi. Tvrdí, že ich priateľstvo mu „zaslepilo“ úsudok o tom, či môže Herzog zvládnuť taký zložitý prípad. Sarkozyho výroky okamžite vyvolali negatívne reakcie trestných právnikov na sociálnych sieťach. Vo svojom súdnom procese bol Sarkozy odsúdený na päť rokov väzenia za zločinecké sprisahanie pri financovaní svojej predvolebnej kampane v roku 2007 z peňazí pochádzajúcich z Líbye. V októbri 2025 nastúpil výkon trestu do väznice La Santé v Paríži. V novembri 2025 ho však súd prepustil na slobodu. Do odvolacieho procesu musí nosiť elektronický náramok.
Za čo bol odsúdený?
Sarkozy bol odsúdený za to, že dvom svojim najbližším spolupracovníkom – Briceovi Hortefeuxovi a Claudovi Guéantovi – dal údajne za úlohu kontaktovať vysokopostaveného líbyjského predstaviteľa Abdalláha Sanúsího s cieľom získať podporu pre svoju prezidentskú kampaň v roku 2007. Sanúsí bol pritom v tom čase vo Francúzsku v prítomnosti odsúdený na doživotie v súvislosti s atentátom na lietadlo DC-10, pri ktorom 19. septembra 1989 zahynulo 170 ľudí.
Odvolací proces v prípade financovania Sarkozyho predvolebnej kampane z Líbye sa začne 16. marca a potrvá do 3. júna. Všetci obžalovaní budú stíhaní na slobode, keďže v stredu súd prepustil na kauciu aj posledného zadržaného, Alexandra Djouhriho. Sarkozy je zároveň právoplatne odsúdený v ďalších dvoch kauzách — v prípade získavania informácií o svojich súdnych konaniach výmenou za prísľub prestížneho postu a v prípade Bygmalion, v ktorom ide o nezákonné financovania Sarkozyho prezidentskej kampane z roku 2012.