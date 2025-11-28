Vianočný fenomén sa vrátil vo veľkom štýle! REKORDNÉ vysielanie šokovalo aj fanúšikov: ČO ho robí tak výnimočným?

BERLÍN - V nemeckých televíziách sa začína sezóna obľúbeného česko-nemeckého rozprávkového filmu Tri oriešky pre Popelku. V nasledujúcich dvoch mesiacoch sa bude vysielať celkovo devätnásťkrát, prvýkrát už túto nedeľu, naposledy na Troch kráľov. Film Václava Vorlíčka zo 70. rokov minulého storočia je v Nemecku, rovnako ako v Česku, vianočnou klasikou.
Ako prvá tento rok odvysiela rozprávku v nedeľu stanica Das Erste verejnoprávnej televíznej a rozhlasovej siete ARD. Podľa agentúry DPA je takto skoré uvedenie mimoriadne, väčšinou sa Tri oriešky pre Popelku do programu nemeckých televízií dostávali až o advente. Mimoriadny je pritom počet vysielaní, vlani mali nemeckí diváci možnosť film zhliadnuť v adventnom čase 15-krát, tento rok to je o štyri vysielania viac. O troch vianočných sviatkoch budú mať diváci možnosť vidieť Popolčeka hneď osemkrát.
Premiéra bola v roku 1973
Rozprávkový film režiséra Vorlíčka s Libušou Šafránkovou a Pavlom Trávníčkom v hlavných úlohách vznikol v koprodukcii Československa a Nemeckej demokratickej republiky (NDR). Premiéru mal v roku 1973. Neodmysliteľne je spätý s Vianocami nielen v Česku, na Slovensku a v Nemecku, ale napríklad aj v Nórsku.
Film sa okrem českého vodného hradu Švihov na Klatovsku nakrúcal tiež v Sasku, spojený je predovšetkým so zámkom Moritzburg neďaleko Drážďan. V ňom sa každoročne koná výstava venovaná rozprávke, na ktorej sa návštevníci dozvedia zaujímavosti o hercoch i nakrúcaní, no vyskúšať si môžu napríklad aj niektoré kostýmy. Tento rok sa výstava začne 21. decembra. Lístky na ňu už sú v predpredaji za 12 eur pre dospelých a za 4,5 eura pre deti.