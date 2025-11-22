Vojaci strieľali na drony v Holandsku: Objavili sa nad leteckou základňou

AMSTERDAM - Vojaci slúžiaci na leteckej základni Volkel, nachádzajúcej sa na juhovýchode Holandska neďaleko mesta Nijmegen, strieľali v piatok večer na niekoľko dronov, ktoré nad ňou spozorovali. Po spustení paľby drony unikli a už sa neobjavili, informovali v sobotu agentúry DPA a Reuters.
Holandské ministerstvo obrany uviedlo, že bezpilotné lietadlá boli spozorované medzi 19.00 a 21.00 h SEČ. Podľa ministerstva nie je známe, prečo sa pohybovali v zakázanom priestore. Rezort „z bezpečnostných dôvodov“ odmietol konkretizovať, akým spôsobom boli drony objavené a aké zbrane boli voči nim nasadené. Hovorca holandského žandárstva (Koninklijke Marechaussee), ktoré je zodpovedné za ochranu hraníc, agentúre ANP incident potvrdil a povedal, že sa vyšetruje v spolupráci s políciou.
Narušenie vzdušného priestoru dronmi v EÚ
V posledných mesiacoch došlo vo viacerých krajinách EÚ k narušeniu vzdušného priestoru dronmi. V septembri vstúpilo do vzdušného priestoru Poľska viac ako 20 ruských bezpilotných lietadiel, čo prinútilo NATO nasadiť bojové lietadlá a systém protivzdušnej obrany Patriot. Drony boli pozorované aj nad vojenskými základňami a letiskami v Nemecku, Belgicku a Dánsku.
Tieto incidenty podnietili lídrov krajín EÚ k diskusii o posilnení protilietadlovej obrany. Nemecká vláda nedávno schválila návrh zákona predložený ministerstvom vnútra, ktorí ozbrojeným silám (Bundeswehr) v prípade potreby umožní nasadiť proti dronom aj zbrane, aby sa zabránilo špionáži, sabotážam a prípadným útokom na ľudí. Návrh ešte musí schváliť parlament.