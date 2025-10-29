Desivá scenéria na obľúbenej pláži šokovala obyvateľov: Tisíce mŕtvych rýb pokryli pobrežie! Čo ich zabilo?

GOLD COAST – Obyvatelia luxusného pobrežia v austrálskom Queenslande zostali v šoku po tom, ako sa na obľúbenej pláži The Spit objavili tisíce mŕtvych rýb. Úrady momentálne vyšetrujú príčinu hromadného úhynu, ktorý vyvolal obavy o kvalitu vody a životné prostredie v oblasti.
Prvé hlásenia o masívnom úhyne sa objavili už v sobotu. Mŕtve ryby pokryli hladinu pri Marine Stadium na severnom cípe Gold Coastu. Miestna samospráva a štátne úrady okamžite spustili vyšetrovanie a zároveň začali s čistením pobrežia, informuje na svojom portáli Yahoo News.
Podľa vyhlásenia Gold Coast Waterways Authority, ktorá oblasť skontrolovala 1. októbra, sa na mieste našli stovky uhynutých návnadových rýb. „Nenašli sme žiadny jednoznačný zdroj znečistenia,“ uviedol hovorca úradu. Merania vody však odhalili vysokú teplotu a nízku hladinu kyslíka, čo podľa odborníkov často vedie k hromadným úhynom rýb.
Panika v Austrálii! Neznámy objekt preťal oblohu a dopadol do púšte: Nikto sa ho nesmie dotknúť, ČO to vlastne je?
Je voda bezpečná na kúpanie?
Vzorky vody odobral aj mestský úrad Gold Coastu. Analýzy ešte prebiehajú, no prvé výsledky potvrdzujú, že voda je bezpečná na kúpanie. „Ľudí však vyzývame, aby sa zatiaľ oblasti vyhli, kým prebieha čistenie,“ uviedol hovorca mesta. Mesto spolupracuje s Ministerstvom životného prostredia, turizmu, vedy a inovácií, ktoré sa prípadu venuje detailne.
Aktivistka Kath Downová zo skupiny Save Our Southern Gold Coast kritizovala úradníkov za pomalé tempo čistenia aj nedostatočné označenie nebezpečných miest. „Je to biologická hrozba. Prešli dva dni a stále tu ležia tisíce rýb,“ vyhlásila vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach.
Budú ryby laboratórne testované?
Downová zároveň vyzvala, aby boli ryby laboratórne testované. „Nemáme istotu, čo úhyn spôsobilo. Je možné, že ich naháňali predátory, no bez testov to nevieme potvrdiť,“ dodala. Len pred mesiacom mestská rada povolila opätovné kúpanie v Marine Stadium po prechode cyklónu Alfred. Vzorky vody odobraté 27. septembra pritom ukazovali „dobrú kvalitu“ a len minimálne riziko znečistenia.