Nový ZÁKAZ v známej dovolenkovej destinácii: Dotkne sa státisícov turistov, hrozia drastické sankcie

EGYPT - Egyptské úrady zavádzajú nové ekologické regulácie, ktoré výrazne obmedzia používanie plastov v turisticky najnavštevovanejších častiach krajiny. Od 1. decembra vstupuje do platnosti úplný zákaz jednorazových plastových tašiek v celom regióne Červeného mora. Opatrenie sa dotkne státisícov turistov aj miestnych podnikateľov.
Nové pravidlá budú platiť v hlavných dovolenkových destináciách Marsa Alam, Sharm El Sheikh a Hurghada. V hotelových obchodoch či supermarketoch tak už turisti nebudú môcť dostať tradičné plastové tašky. Zmena je súčasťou širšieho plánu na ochranu morského prostredia a obmedzenie plastového odpadu, ktorý dlhodobo ohrozuje koralové útesy a faunu Červeného mora.
Zákaz sa netýka však len tašiek. Plastové slamky, poháre, jednorazové príbory či obaly budú musieť byť nahradené ekologickými alternatívami. Opatrenia zasiahnu aj miestnu výrobu – podniky v pobrežných oblastiach budú musieť prejsť na nové materiály alebo ukončiť produkciu jednorazových plastov. Za porušenie nariadenia hrozí vysoká pokuta až 500-tisíc egyptských libier, čo je približne 9-tisíc eur.
Dlhodobý problém s plastmi a medzinárodný tlak
Egypt sa dlhé roky potýka s nadprodukciou plastového odpadu a nedostatočnými kapacitami na jeho spracovanie. Masová turistika tento problém prehlbuje, najmä v oblastiach, kde sú koralové útesy jedným z hlavných lákadiel. Ide však o pokračovanie už prebiehajúcich iniciatív — v provinciách Red Sea a South Sinai platili miestne zákazy jednorazových plastov už skôr. Krajina má zároveň vládnu stratégiu, ktorá počíta so znižovaním spotreby plastových tašiek do roku 2030.
K sprísneniu prispel aj tlak medzinárodných udalostí, najmä organizácia klimatického summitu COP27 v Sharm el-Sheikh. Nové regulácie tak predstavujú logické rozšírenie doterajších opatrení na celý pobrežný turistický región.